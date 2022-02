Kontaveitová v hale neprohrála už na čtyřech turnajích v řadě. Titul má i z Petrohradu

Anett Kontaveitová se loni v létě dostala do životní formy, díky které se poprvé v kariéře kvalifikovala na Turnaj mistryň a na něm postoupila do finále.



K nezastavení je 26letá Estonka především v halových podmínkách, ve kterých neprohrála už 20 zápasů v řadě. Po loňských triumfech v Ostravě, Moskvě a Kluži tento týden ovládla z pozice nasazené dvojky podnik WTA 500 v Petrohradu.



Cestou si musela poradit i se třemi hráčkami Top 25 včetně světové sedmičky Marii Sakkariové. Nejvýše nasazenou Řekyni v dnešním finále udolala až po třech hodinách boje 5-7 7-6 7-5, přestože ve druhém setu prohrávala 1-3 a ve třetím 2-5. Soupeřce ale nedovolila jediný mečbol a ziskem pěti gamů za sebou skóre otočila.



"Dnešní zápas byl extrémně vyčerpávající. Několikrát jsem musela dotahovat ztrátu a bylo to náročné fyzicky i psychicky. Jsem teď hodně unavená, ale hlavně strašně moc šťastná," řekla po svém celkově 13. finálovém zápase Kontaveitová, jež od loňského srpna vyhrála 38 ze 44 zápasů. Za poslední půl rok získala pět ze svých celkově šesti titulů.



Podobně dlouhou halovou neporazitelnost naposledy na okruhu WTA zaznamenala bývalá světová jednička Justine Heninová. Belgická hvězda v letech 2007 až 2010 zvítězila ve 22 duelech v řadě. Halový rekord patří se 43 výhrami Němce Steffi Grafové.



26letá Sakkariová je sice hráčkou Top 10, ale finále hrála teprve počtvrté v kariéře a navíc potřetí prohrála. Jediný titul slavila před třemi lety na menším antukovém turnaji WTA 250 v marockém Rabatu.



Kontaveitová se ve světovém žebříčku posune z devátého na sedmé místo a jednu příčku tak vylepší své maximum. Nyní se přesune do Dubaje, kde ji v prvním kole čeká na divokou kartu startující Egypťanka Majar Šarífová.



Sakkariová v žebříčku o jednu pozici klesne na osmou příčku. Z podniku ve Spojených arabských emirátech se omluvila, startovat by měla v dalším týdnu v Dauhá.





• WTA 500 PETROHRAD •

Rusko, tv. povrch / hala, 703.580 dolarů

nedělní výsledky (13. 02. 2022) • Dvouhra - finále • Kontaveitová (2-Est.) - Sakkariová (1-Řec.) 5-7 7-6(4) 7-5 • Čtyřhra - finále • Kalinská/McNallyová (Rus./USA) - Rosolská/Routliffeová (Pol./N. Zél.) 6-3 6-7(5) 10-4