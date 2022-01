Kopřiva v indickém Púne prošel podruhé v kariéře kvalifikací turnaje ATP

Vít Kopřiva si v úvodu sezony zahrál čtvrtfinále na challengeru v australském Bendigu a následně si odbyl premiéru v kvalifikaci Australian Open, ve které vypadl v 2. kole.



Nyní zkouší štěstí v indickém Púne, kde se popáté v kariéře představil v kvalifikaci na hlavním okruhu ATP a podruhé se prodral do hlavní soutěže. Přejít musel přes dva soupeře.



Včera 24letý Čech bez potíží potvrdil roli favorita proti domácímu Manishi Sureshkumarovi a dnes zvládl těžký souboj s žebříčkově lépe postaveným soupeřem Altugem Celikbilekem. O rok staršího Turka, aktuálně 161. hráče světa, zdolal po dvou a půl hodinách hry 6-7 6-3 7-5.



193. muž světového žebříčku Kopřiva v zápase pouze jednou čelil brejkbolu, jenže ho neodvrátil a prohrával 6-7 a 0-2. Sám pak ale využil všechny tři šance na brejk a Celikbileka, kterému jen těsně uniklo přímé nasazení do hlavní soutěže, v prvním vzájemném duelu zdolal.



Poprvé si Kopřiva zahrál hlavní soutěž podniku ATP loni v červenci na antuce ve Gstaadu a také díky senzačnímu skalpu tehdejší světové desítky Denise Shapovalova se dostal až do semifinále.



V Indii se v prvním kole utká s dalším Turkem Cemem Ilkelem (h2h 2-1), kterého porazil na začátku roku v Austrálii.



Titul z roku 2020 (loni se kvůli covidu nehrálo) bude obhajovat Jiří Veselý. Čtvrtý nasazený Čech má v prvním kole volný los a čeká na vítěze utkání mezi Rakušanem Dennisem Novakem a Španělem Bernabem Zapatou.



Nejvýše nasazenými jsou světová patnáctka Rus Aslan Karacev a Italové ze sedmé světové desítky Lorenzo Musetti a Gianluca Mager.

• ATP 250 PÚNE •

Indie, tv. povrch, 430.530 dolarů

pondělní výsledky (31. 01. 2022) • Kvalifikace - 2. kolo • Kopřiva (8-ČR) - Celikbilek (1-Tur.) 6-7(4) 6-3 7-5 • Dvouhra - 1. kolo • Albot (Mold.) - Gaio (It.) 6-3 7-6(3) Halys (Fr.) - Berankis (7-Lit.) 6-1 6-2