Kopřiva v Limě postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum a posune se do Top 300

CHALLENGER LIMA - Vít Kopřiva v peruánské Limě porazil 6-0 3-6 6-1 Nizozemce Jespera De Jonga a počtvrté v kariéře postoupil do čtvrtfinále challengeru, což mu zajistilo premiérový posun do Top 300. O první semifinále se 23letý Čech utká s Chilanem Marcelem Barriosem.

Vít Kopřiva ukončuje sezonu startem na třech antukových challengerech v Jižní Americe. Minulý týden v ekvádorském Guayaquilu vypadl ve druhém kole a tento týden v peruánské Limě je po dvou výhrách již ve čtvrtfinále.



Třiadvacetiletý Čech v prvním kole potvrdil roli favorita proti Chilanovi Mallovi a dnes v utkání druhého kola přehrál 6-0 3-6 6-1 o tři roky mladšího Nizozemce Jespera De Jonga, který ve světovém žebříčku figuruje jen tři příčky níže.



V prvním setu Kopřiva ztratil jen sedm fiftýnů, v úvodu druhého setu ale nepotvrdil brejk a postup si dvěma ztracenými servisy zkomplikoval. Ovšem třetí dějství už měl znovu pod kontrolou.



302. hráč světa Kopřiva tak postoupil do svého čtvrtého challengerové čtvrtfinále, kterým si zajistil premiérový posun do Top 300.







O své největší semifinále si Kopřiva, který je v Jižní Americe bez svého kouče Jaroslava Pospíšila, zahraje s Chilanem Marcelem Barriosem.



Po Ekvádoru a Peru Kopřiva ukončí svůj trip po Jižní Americe v Brazílii, kde ho příští týden čeká challenger v Campinasu.



Už sedm zápasů v řadě vyhrál Francisco Cerundolo. Dnes v Limě čerstvý šampion z ekvádorského Guayaquilu porazil dvakrát 7-5 nejvýše nasazeného krajana Federica Coriu a postoupil do čtvrtfinále.



V něm se 22letý Argentinec Cerundolo, který vyhrál už 12 z posledních 13 zápasů, střetne s dalším krajanem Agustinem Tirantem.