Kopřiva v Římě zvládl čtvrtfinálovou dohrávku, první challengerové finále ale nevybojoval

Vít Kopřiva má v posledních týdnech velmi dobrou formu. Na začátku března si na tvrdém povrchu v hale v Petrohradu zahrál poprvé v semifinále challengeru a nyní se mu daří i na antuce.



23letý Čech se na ní dostal do čtvrtfinále v chorvatském Zadaru, ve španělské Marbelle prošel z kvalifikace do druhého kola a tento týden v Římě vybojoval znovu z pozice kvalifikanta své druhé semifinále.



V italské metropoli vyhrál pět zápasů, navíc dva ze tří duelů měl rozdělené do dvou dnů. V prvním kole vyřadil druhého nasazeného Bolívijce Huga Delliena, následně přehrál bývalou světovou sedmnáctku Bernarda Tomice a v dnešní čtvrtfinálové dohrávce dokonal obrat proti domácí nasazené sedmičce Lorenzu Giustinimu.



Kopřiva včera prohrál první set snadno 1-6 a v úvodu druhé sady přišel o podání. Do zápasu se však dokázal dostat a i když za stavu 5-3 při svém podání nevyužil čtyři setboly, a za stavu 1-6 a 5-5 čelil brejkbolu, třetí dějství si nakonec vynutil.



To se dohrávalo až dnes lépe do ní vstoupil 179. hráč světa Giustini, který se ujal vedení 2-0 a bojoval o další brejk. Kopřiva ale žádný další servis neztratil. Vývoj otočil, za stavu 5-3 odvrátil čtyři brejkboly a postupem do semifinále vyrovnal své maximum.



Po zhruba dvou hodinách odpočinku nastoupil k boji o své premiérové finále a proti Andreovi Pellegrinimu začal lépe. Po zisku první sady mu ale začaly docházet síly a nakonec prohrál 6-3 1-6 1-6.



287. hráč světa Kopřiva si v italské metropoli zajistil posun na 273. příčku světového žebříčku a vylepší tak své současné maximum.



Na 24letého Pellegriniho v jeho první challengerovém finále čeká pátý nasazený Francouz Hugo Gaston (h2h 1-0), který ve čtyřech zápasech neztratil ani set. Po Escobedovi, Kokkinakisovi a Lamasinem dnes porazil 6-4 7-5 Peruánce Juana Pabla Varillase.

• CHALLENGER ŘÍM 2 •

Itálie, antuka, 44.820 eur

sobotní výsledky (24. 04. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Kopřiva (ČR) - Giustino (7-It.) 1-6 7-6 6-3 • Dvouhra - semifinále • Pellegrino (It.) - Kopřiva (ČR) 3-6 6-1 6-1 Gaston (5-Fr.) - Varillas (6-Per.) 6-4 7-5