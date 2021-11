Korda na úvod Next Gen ATP Finals v Turíně utekl i díky odvrácení mečbolu z 0-2 na sety

NEXT GEN ATP FINALS - V Turíně odstartoval 4. ročník Next Gen ATP Finals. Na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let potvrdili roli favoritů Španěl Carlos Alcazar i Sebastian Korda, americký mladík ale musel otáčet zápas z 0-2 na sety a také odvracet mečbol proti Hugu Gastonovi. O překvapení se postaral Argentinec Sebastián Baez, který zdolal domácího Lorenza Musettiho.