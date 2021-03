Korda po zpackaném setu porazil Fogniniho a má první skalp hráče Top 20

Sebastian Korda si již letos stihl zahrát poprvé ve finále turnaje ATP, přidat druhý titul z challengeru či posunout se do Top 100.



A tento týden si na konto připsal i první výhru na turnaji Masters 1000 i první skalp hráče elitní světové dvacítky. Na domácí půdě v Miami 20letý Američan nejprve smetl 6-3 6-0 Moldavce Radu Albota a ve druhém kole po obratu zdolal světovou sedmnáctku Itala Fabia Fogniniho.



Korda přitom vůbec nezvládl první set. Prohrál všechny čtyři gamy po svém podání, ale v dalším průběhu už o servis nepřišel, přičemž pouze jednou čelil brejkbolům, a zvítězil 1-6 6-4 6-2.



O postup do 4. kola si Korda zahraje s Aslanem Karacevem, kterého loni porazil v kvalifikaci cestou do osmifinále Roland Garros.



Ruský objev loňského restartu sezony, který letos při debutu na grandslamu došel do semifinále Australian Open a před týdnem v Dubaji získal první titul na okruhu ATP, v Miami hraje poprvé na turnaji Masters 1000. Ve svém premiérovém zápase si poradil 6-4 6-3 s Kazachem Michajlem Kukuškinem, když první set otočil ze stavu 2-4.



Výhrou nad neoblíbeným soupeřem do turnaje vstoupil druhý nasazený Stefanos Tsitsipas. Řecký favorit si poradil 6-1 6-4 s Damirem Džumhurem, se kterým si v pátém vzájemném duelu poradil teprve podruhé.



Ve třetím kole se Tsitsipas střetne s Keiem Nišikorim (h2h 0-1), jenž si podruhé během dvou týdnů poradil s Aljažem Bedenem. 31letí tenisté na sebe narazili poprvé teprve minulý týden v Dubaji a také na Floridě zvítězil japonský tenista, tentokrát až po téměř tříhodinovém boji 7-6 5-7 6-4.







Už na čtvrtém březnovém turnaji po sobě svádí los proti sobě Andreje Rubljova a Mártona Fucsovicse (h2h 3-2). V Rotterdamu (finále) i v Dubaji (čtvrtfinále) zvítězil ruský favorit, v Dauhá Maďar kvůli zranění nenastoupil. "Doufám, že už na tebe letos nenarazím, vtipkoval Fucsovics před týdnem po vyřazení z Dubaje.



Jeho přání však vyslyšeno nebylo, narazí na sebe hned na další akci v Miami, kde jim k tomu stačilo vyhrát své úvodní zápasy. Čtvrtý nasazený Rus Rubljov odstartoval hladkou výhrou 6-1 6-2 nad domácím Tennysem Sandgrenem, Maďar Fucsovics udolal 7-6 6-7 6-4 Australana Thanasiho Kokkinakise.



Tápající Benoit Paire nenašel chuť k tenisu ani na Masters v Miami. Ve svém úvodním duelu 31letý Francouz podlehl 3-6 3-6 italskému teenagerovi Lorenzu Musettimu a v devátém zápase sezony utrpěl osmou porážku.



Daniel Galán v Miami zdolal 4-6 6-3 6-4 patnáctého nasazeného Australana Alexe de Minaura a při svém debutu na turnaji Masters 1000 postoupil do 3. kola. V něm 24letý Kolumbijec narazí na Itala Lorenza Sonega (h2h 0-1).

• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 4.299.205 dolarů

sobotní výsledky (27. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Tsitsipas (2-Řec.) - Džumhur (Bos.) 6-1 6-4 Rubljov (4-Rus.) - Sandgren (USA) 6-1 6-2 Schwartzman (5-Arg.) - Učijama (Jap.) 6-3 6-3 Shapovalov (6-Kan.) - Ivaška (Běl.) 6-7(5) 6-4 6-4 Korda (USA) - Fognini (10-It.) 1-6 6-4 6-2 Raonic (12-Kan.) - Thompson (Austr.) 6-2 6-1 Čilič (Chorv.) - Garín (13-Chile) 3-6 7-5 7-6(5) Galán (Kol.) - De Minaur (15-Austr.) 4-6 6-3 6-4 Karacev (17-Rus.) - Kukuškin (Kaz.) 6-4 6-3 Humbert (20-Fr.) - J. Sousa (Portug.) 6-1 6-4 Musetti (It.) - Paire (23-Fr.) 6-3 6-3 Sonego (24-It.) - Fratangelo (USA) 6-4 7-6(5) Mannarino (25-Fr.) - Kecmanovič (Srb.) 6-3 6-4 Hurkacz (26-Pol.) - Kudla (USA) 7-6(5) 6-4 Nišikori (28-Jap.) - Bedene (Slovin.) 7-6(6) 5-7 6-4 Fucsovics (29-Maď.) - Kokkinakis (Austr.) 7-6(3) 6-7(4) 6-4