Korda zatím na triumf otce nenaváže, ve svém prvním čtvrtfinále na majorech vzdal Chačanovovi

Sebastian Korda měl silný už závěr loňského roku a do letošní sezony vstoupil ještě lépe, když na generálce v Adelaide bez ztráty setu přehrál Andyho Murrayho, Roberta Bautistu a Jannika Sinnera a ve finále měl mečbol proti Novakovi Djokovičovi.

Na Australian Open se tak zařadil mezi černé koně turnaje, ovšem na triumf otce Petra z roku 1998 zatím nenaváže, ačkoli měl úvodní grandslam sezony skvěle rozehraný. Dvaadvacetiletý Američan s českými kořeny, který před pěti lety ovládl místní juniorku a stal se chlapeckou světovou jedničkou, v Melbourne Parku vyřadil finalistu posledních dvou ročníků Daniila Medveděva a v osmifinále přežil pětisetovou bitvu s Hubertem Hurkaczem.

Už proti polské jedničce to však nebylo ono a i dnes se na kurtu trápil. Ve svém premiérovém čtvrtfinále na grandslamech ztratil s Karenem Chačanovem hned první game na podání, a přestože mu nedovolil set doservírovat, po necelé hodině o něj přišel v tie-breaku. Do stavu 3-3 ve druhé sadě ještě držel krok, ale musel si dvakrát nechat ošetřovat pravé zápěstí. Ve třetím dějství ještě zkusil tři gamy, všechny prohrál a rozhodl se utkání nedohrát. Jedná se o první skreč v singlových zápasech letošního ročníku Australian Open.

Statistiky zápasu Korda - Chačanov

Syna slavného bývalého českého tenisty, který od loňského French Open spolupracuje s někdejší světovou osmičkou Radkem Štěpánkem, může alespoň těšit fakt, že si v pondělním vydání světového hodnocení vylepší své žebříčkové maximum minimálně na 27. příčku. Dnes se mohl stát prvním americkým semifinalistou mužské dvouhry na Australian Open od roku 2009 (Andy Roddick).

Šestadvacetiletý Rus, jemuž se příprava v Adelaide naopak moc nepovedla, se do semifinále grandslamů poprvé dostal na loňském US Open a nestačil na Caspera Ruuda. Stříbrný medailista z olympiády v Tokiu 2021 je jedním z deseti aktivních hráčů, kteří na všech čtyřech majorech alespoň jednou postoupili do čtvrtfinále. Z tenistů narozených v 90. letech se může tímto úspěchem chlubit už jen Matteo Berrettini.

Struggling with a right wrist issue, Sebastian Korda is the first player to retire from a singles match at this #AusOpen, in the 242nd match.



Karen Khachanov into his second straight Slam semifinal, awaiting winner of Tsitsipas-Lehecka.