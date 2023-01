Konec ve čtvrtfinále. Lehečka na Australian Open nestačil až na Tsitsipase

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v Top 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.



A nabytou herní praxi i sebevědomí nyní prodal na Australian Open, na kterém zaznamenal premiérové čtyři výhry na grandslamovém turnaji.



21letý rodák z Mladé Boleslavi vyřadil Chorvata Bornu Čoriče (23. v ATP), Američana Christophera Eubankse (116.), Brita Camerona Norrieho (12.) a Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea (7.), než v dnešním čtvrtfinále nenašel recept na Stefanose Tsitsipase (4.) a po nevyužití všech osmi brejkbolů prohrál 3-6 6-7 4-6.



Lehečka nastoupil proti o tři roky staršímu Řekovi dva dny po premiérovém skalpu hráče Top 10 a toužil mu oplatit porážku z loňského Rotterdamu. Ale zatímco před rokem v Nizozemsku začal skvěle a získal první sadu, dnes mu úvod utkání utekl. Neudržel hned svůj první servis a set už zachránit nedokázal.



Přestože v dalším průběhu předvedl sérii 13 vyhraných gamů po svém podání, nečelil v nich jedinému brejkbolu a jen jednou musel jít přes shodu, nebylo mu to nic platné.



Doplatil totiž na nevyužívání svých šancí na brejk. Pět brejkbolů zahodil ve druhém setu za stavu 2-1, další tři mu soupeř zlikvidoval ve třetím dějství za stavu 3-3 a 40-0. A to rozhodlo.



Tsitsipas se sice k dalšímu brejkbolu a zároveň mečbolu dostal až po dvou hodinách hry po jediném předchozím brejku v zápase, ale hned ho dokázal využít. Český tenista mu ve výměně pomohl, když poslal míček do sítě a udělal 32. nevynucenou chybu.



"Klíčový byl havně ten tie-break. On se mohl vrátit do zápasu. Pro mě to zase byla možnost navýšit vedení a získat jistotu. Důležité bylo, že jsem našel řešení v klíčových momentech. Létaly na mě tvrdé údery a já musel dát do zápasu maximum. Jiří tu odehrál skvělý turnaj a přeju mu do budoucna jen to nejlepší," komentoval Tsitsipas.



Lehečka může být i přes dnešní neúspěch se svžm vystoupení v Austrálii spokojený. Vyhrál 8 z 11 zápasů, zaznamenal nejcennější skalp, životní výsledek na grandslamu a ve světovém žebříčku se poprvé posune do Top 50 (na 43. místo).

Čtvrtfinále grandslamu ve dvouhře mužů si Lehečka zahrál jako první Čech od roku 2018, kdy Tomáš Berdych došel rovněž mezi nejlepších osm právě v Melbourne. Berdych dál zůstává posledním českým semifinalistou grandslamu (Wimbledon 2017) i finalistou (Wimbledon 2010).



24letý Řek postoupil do semifinále v Melbourne už počtvrté během pěti let. O druhé grandslamové finále si finalista French Open 2021 zahraje s Karenem Chačanovem (h2h 5-0), kterému ve čtvrtfinále vzdal zraněný Američan s českými kořeny Sebastian Korda.