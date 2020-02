Koronavirus zrušil daviscupový zápas čínských tenistů v Rumunsku

Nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, podlehlo v pevninské Číně již na 1900 lidí. Nakažených je přes 72 tisíc. Tenisté Rumunska proto postoupili do Světové skupiny I bez boje a Číňané spadli o úroveň níže.

Kvůli koronaviru byla na čínském území zrušena řada jiných sportovních akcí včetně halového mistrovství světa v atletice, Velké ceny formule 1 nebo lyžařských závodů Světového poháru.

Statement regarding the Romania v China, P.R. Davis Cup World Group I tie:



The Davis Cup Committee has accepted the withdrawal of China, P.R. from their Davis Cup World Group I Play-off against Romania on 6-7 March. (1/2)