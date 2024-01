Kouzlo Macháčova úspěchu? Výjimečná obrana i přechod na síť bez rizika, popisuje expert

Loni se sice radoval z vítězství nad ikonickým Stanem Wawrinkou, skalp Francese Tiafoeho je ale pro Macháče vůbec prvním vítězstvím nad hráčem TOP 20. Doposud pro něj byla v tomto ohledu maximem výhra nad Tomáse Martínem Etcheverrym (30. místo rankingu ATP) v Brisbane z prvního dne roku 2024.

Právě na východním pobřeží Austrálie se rodák z Berouna na svátek v Melbourne solidně rozehrál. Byl velmi blízko postupu do čtvrtfinále, neboť ve druhém kole padl až v tiebreaku třetí sady s Rinkym Hijikatou. Následná neúspěšná kvalifikace v Adelaide s Alexem Boltem rodákovi Macháčovi paradoxně pomohla. Před startem Australian Open měl totiž týden klidu a formu vyladil k dokonalosti.

Tiafoe bývá ve většině případů dominantnějším hráčem a v duelu s Macháčem tomu nemělo být jinak. Českého tenistu zdobí kvalitní hra od základní čáry, jenže tentokrát svého soupeře přehrál komplexním tenisem a byl nakonec jednoznačně ofenzivnějším hráčem.

"Vše ale vychází z velmi dobré obrany. Tomáš má výborné nohy a pravidelně je včas tam, kde má být. Z toho pak pramení jeho úderová jistota," hodnotí trenér tenisové Sparty a českého fedcupového týmu David Kunst.

Macháč rozhodně nepatří mezi nejvyšší hráče na okruhu, se 182 centimetry se řadí do podprůměru v elitní stovce. Fyzický handicap ale mistrně nahrazuje jinými přednostmi. "Tou hlavní je samozřejmě cit pro míč, to je Tomášův faktor X. Díky tomu dnes většinou volí velmi dobrá řešení. Dokáže sám zakončovat a být velmi úspěšný na síti," vysvětluje Kunst a za pravdu mu dávají i čísla z letošního Melbourne.

Machac working in those shorts ‍ pic.twitter.com/ZQoXAZ47qv — afwu_slm (@afwu_slm) January 17, 2024

V prvním kole s Japoncem Močizukim opustil Macháč základní čáru ve 24 případech a 21 volejů bylo úspěšných (88 %). Proti Tiafoemu byl ještě odvážnější, na síti měl bilanci 28/35 (tedy 75 %): "On ale při přechodu na sako neriskuje, není to hra servis-volej. Naopak hru sám tvoří, vidíme u něj v podstatě celodvorcový tenis, kdy nečeká na chyby soupeře. Úspěšnost na síti je spíš výsledkem jeho nátlakové hry, kterou se často prezentuje," popisuje Kunst.

Pokud se mluví o Macháčově tenisu, je důležité zmínit, že jeho signifikantním úderem byl vždy obouručný bekhend, kterým český tenista často zapisoval winnery. "Bývaly to bekhendové prohozy, ať už po lajně nebo křižné. Je pravda, že forhend v úvodu kariéry Tomáš míval slabší. Ale na tom už za léta zapracoval a dnes se nedá říct, že by forhend byl slabina," vysvětluje tenisový expert Livesportu.

Machac is one exciting player to watch.



Fast and furious! pic.twitter.com/zy2tPWvyYz — Tennis Puneet (@TennisPuneet) January 17, 2024