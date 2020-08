Kr. Plíšková se po pauze vrátila cenným skalpem. V nočním zápase v Palermu vyřadila Sakkariovou

V pondělí na antuce v Palermu odstartovala hlavní soutěž prvního turnaje WTA od začátku března, kdy byla sezona přerušena kvůli pandemii koronaviru.



Akce se koná za přísných hygienických opatření, což je vidět i během samotných zápasů. Tenistky na kurt nastupují v rouškách, v hledišti sedí výrazně limitovaný počet diváků se zakrytými ústy a nosem. Po zápasech si hráčky nepodávají ruce, jen si 'poklepou' raketami.



Hned první den se do hry zapojila jedna ze dvou českých zástupkyň Kristýna Plíšková. Na kurt se však dostala až půl hodiny po půlnoci, neboť zápasový program na sluncem rozpálené Sicílii začínal tradičně až v pozdních odpoledních hodinách.



Nepříjemné dlouhé čekání ale výkonu Plíškové neuškodilo a osmadvacetiletá rodačka z Loun si v prvním soutěžním zápase po pěti a půl měsících připsala skalp 20. hráčky světa Marie Sakkariové. O tři roky mladší Řekyni porazila dvakrát 6-4.



69. hráčka světa Plíšková během utkání nepřišla ani jednou o své podání, když jediným třem brejkbolům úspěšně čelila ve druhém gamu druhé sady. Sama na úvod každého setu začala brejkem, náskok si pak pokaždé dokázala pohlídat.



Česká tenistka proměnila mečbol přímým bodem z podání ve 2 hodiny ráno. Soupeřce oplatila těsnou porážku z Wimbledonu 2017 a zřejmě tak využila toho, že na rozdíl od Řekyně během pauzy odehrála alespoň v domácích podmínkách deset utkání v soutěžním módu.







"Podmínky byly opravdu náročné. Před zápasem jsem dokonce chvíli spala. Zůstaly jsme tady dost dlouho. Myslím, že to bylo těžké i pro ni (Sakkariovou). Tělo není zvyklé hrát ve 2 hodiny ráno. Ale fungoval mi servis a to mi dost pomohlo," komentovala Plíšková.



O postup do čtvrtfinále si Plíšková zahraje ve středu v prvním vzájemném střetnutí s domácí bývalou světovou pětkou a finalistkou French Open 2012 Sarou Erraniovou. 33letá Italka na úvod v nejdelším utkání dne udolala až po tříhodinové bitvě 7-5 1-6 6-4 Rumunku Soranu Cirsteaovou.



"(Erraniová) je tady doma, takže jí lidi budou přát. Viděla jsem, že dnes odehrála docela náročný souboj. Bude to pro mě úplně jiný zápas než dnes, ale pokusím se zase udržet svůj servis a snad ji také porazím," těší se Plíšková na utkání s šampionkou z let 2008 a 2012.



V úterý čeká první zápas také druhou Češku v hlavní soutěži Markétu Vondroušovou. Nasazená dvojka a světová osmnáctka se teprve v pondělí dozvěděla jméno své soupeřky, kterou se stala devatenáctiletá kvalifikantka Kaja Juvanová (121. v WTA) ze Slovinska.



Vůbec první vítězkou prvního turnajového zápasu na okruhu WTA po pětiměsíční přestávce zaviněné pandemií koronaviru se stala Donna Vekičová. 24letá Chorvatka porazila Nizozemku Arantxu Rusovou za hodinu a čtvrt 6-1 6-2.



Turnajová šestka Vekičová získala v úvodním setu od stavu 0-1 šest gamů v řadě a tím i celou sadu. Jednoznačný průběh utkání si trochu zkomplikovala ve třetí hře druhého setu, kdy poprvé a naposledy ztratila podání. Rusová následně vyrovnala na 2-2, ale to bylo z její strany všechno.



Nasazenou jedničkou podniku WTA International je světová patnáctka Petra Martičová. Chorvatku v prvním kole čeká Belgičanka Alison Van Uytvancková.

• WTA INTERNATIONAL PALERMO •

Itálie, antuka, 202.250 dolarů

pondělní výsledky (03. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kr. Plíšková (ČR) - Sakkariová (3-Řec.) 6-4 6-4 Vekičová (6-Chorv.) - Rusová (Niz.) 6-1 6-2 Jastremská (7-Ukr.) - Sorribesová (Šp.) 6-3 6-4 Alexandrovová (8-Rus.) - Mladenovicová (Fr.) 5-7 6-0 6-1 Siegemundová (Něm.) - Beguová (Rum.) 6-3 6-4 Erraniová (It.) - Cirsteaová (Rum.) 7-5 1-6 6-4 Cocciarettová (It.) - Hercogová (Slovin.) 7-6(1) 6-3 Paoliniová (It.) - Kasatkinová (Rus.) 5-7 6-4 6-4