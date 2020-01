Kr. Plíšková v Hobartu začala obratem proti náhradnici Stojanovičové

Kristýna Plíšková vstoupila do sezony minulý týden v Shenzhenu, kde ve dvouhře odehrála čtyři zápasy a prohrála až v semifinále s Kazaškou Jelenou Rybakinovou.



Z Číny lounská rodačka ale do Melbourne na úvodní grandslam sezony nezamířila. Naplánovala si totiž ještě generálku do Hobartu, kde pro ni předchozí dva starty skončily pokaždé v prvním kole.



Na třetí pokus se už vítězství na tasmánském ostrově dočkala. Sedmadvacetiletá Češka si poradila s o čtyři roky mladší Srbkou Ninou Stojanovičovou, kterou po špatném začátku porazila v rychlém třísetovém zápase.



Plíšková se původně měla utkat s rumunskou kvalifikantkou Soranou Cirsteaovou, ta se ale pár hodin před zápasem z turnaje odhlásila kvůli zranění levé nohy. Nahradila ji Stojanovičová, která ve druhém kole kvalifikace prohrála s Britkou Heather Watsonovou.



A českou tenistku jakoby změna soupeřky zaskočila. Po osmi ztracených gamech v řadě prohrávala po 28 minutách hry 1-6 a 0-2 a nevypadalo to s ní vůbec dobře. Plíšková se ale dokázala probrat a vývoj otočila. Ve zbytku zápasu neprohrála jediný servis a zvítězila 1-6 6-4 6-3.



O postup do čtvrtfinále si 62. hráčka světa Plíšková zahraje ve středu s osmou nasazenou Francouzkou Caroline Garciaovou (h2h 0-3), nebo s domácí divokou kartou Lizette Cabreraovou.



Bouzková začala vítěznou čtyřhrou

Druhá Češka v soutěži Marie Bouzková do turnaje ve dvouhře vstoupí až v úterý duelem proti Cici Bellisové. Dvacetiletá Američanka se vrací po dlouhé pauze zaviněné zraněním paže a zápěstí, loni v listopadu odehrála první turnaj po 20 měsících, během nichž podstoupila čtyři operace.



Jednadvacetiletá Bouzková dnes úspěšně vstoupila do čtyřhry, ve které startuje společně se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou.



Magda Linetteová si v Hobartu připsala cenný skalp dvojnásobné grandslamové šampionky Rusky Světlany Kuzněcovové, kterou přetlačila ve dvou tie-breacích. Ve druhém úspěšně zlikvidovala tři setboly. Nasazená Polka, která si připsala první letošní vítězství, se o postup mezi nejlepší osmičku utká s Američankou Lauren Davisovou.







V Hobartu dnes neuspěla ani druhá bývalá grandslamová šampionka Samantha Stosurová. Domácí tenistka, která při svém předchozím startu v roce 2014 prohrála až v semifinále s Češkou Klárou Koukalovou, podlehla hladce 2-6 2-6 páté nasazené Rusce Veronice Kuděrmětovové.





• WTA INTERNATIONAL HOBART •

Austrálie / Tasmánie, tv. povrch, 275.000 dolarů

pondělní výsledky (13. 01. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kr. Plíšková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) 1-6 6-4 6-3 Kuděrmětovová (5-Rus.) - Stosurová (Austr.) 6-2 6-2 Linetteová (6-Pol.) - Kuzněcovová (Rus.) 7-6(2) 7-6(9) Ferrová (Fr.) - Petersonová (7-Švéd.) 4-4 skreč P. Kozlovová (Ukr.) - Sorribersová (Šp.) 6-2 6-1 Davisová (USA) - Sharmaová (Austr.) 6-3 3-6 7-6(6) Watsonová (Brit.) - Teichmannová (Švýc.) 1-6 6-4 6-4 Kužmová (SR) - Lin Zhu (Čína) 5-7 6-2 7-6(3) • Čtyřhra - 1. kolo • Bouzková/Zidanšeková (ČR/Slovin.) - Listerová/Santamariaová (Švéd./USA) 4-6 6-3 11-9