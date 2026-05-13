Křehká duše tenisového elegána. Matka Tsitsipase promluvila o šikaně i hvězdném románku
Jeho účinkování mělo jepičí život, už v prvním kole ho vyprovodil Tomáš Macháč. Ale téma Tsitsipas v Římě rezonuje, může za to prostořeká maminka, která se velmi otevřeně rozpovídala o svém synovi v podcastu BB Tennis.
Nejdříve jedna samochvála. Za to, že si Tsitsipas vybral jako svou životní cestu tenis, může samozřejmě ona - jeho matka. A stejně tak i styl, kterým se prezentuje a který je v dnešním tenise tak ojedinělý: "Jeho jednoručný bekhend, láska k útočné hře, jeho náběhy k síti a drop shoty, to vše pochází ode mě."
Poslechněte si článek v audioverzi
Salnikovová byla profesionální tenistkou, která se v žebříčku WTA vyšplhala nejvýše na 194. místo.
A prý to byl právě Řím, který současnou hvězdu inspiroval. "Tady byl vždycky skvělý turnaj už za mých hráčských let. Když kluci vyrostli, přivedli jsme sem Stefanose a jeho mladšího bratra. Ukázali jsme jim turnaj zpoza plotu a řekli jim, o co by měli usilovat. A fungovalo to," vyprávěla Salnikovová.
Dětství ale mladý Stefanos neměl jednoduché. Jeho matka přiznala, že ve škole zažil i šikanu od spolužáků. "Byl od útlého věku introvertní a ostatní děti nechápaly jeho zájmy ani jeho osobnost. Ano, byl šikanován," připustila.
Matka tenisty dokonce prozradila, jak se jim podařilo situaci změnit: "Moje první reakce byla taková, že to prostě musíme vydržet. Ale můj manžel byl dost chytrý na to, aby řekl ne. Prostě jsme mu změnili třídu a všechno se změnilo."
Citlivý prý zůstal Stefanos do dnešní doby. A i proto byl prý jeho vztah s jinou tenisovou star Paulou Badosaovou předurčen k zániku. "Byli dobrý pár, ale pro něj to byla zátěž. Příliš ho to vysávalo," vysvětlila Salnikovová.
Veškerá přehnaná mediální pozornost prý nakonec příliš zatížila Tsitsipasovu přirozeně introvertní povahu. "Neustálé fotky, sociální média, zprávy v bulváru, všechno ho to postupně ovlivňovalo a hromadilo se to v něm," dodala.
Dnes Tsitsipas tvoří pár s Kristen Thomasovou a prý mu to svědčí daleko víc. "Myslím, že dospěl ve všech směrech. A jeho současná přítelkyně mu nesmírně pomohla. Dala mu velmi pohodlný emocionální život. Mám pocit, jako bych ji znala od nepaměti. Je to velmi milá dívka, rozumí tenisu, hrála na univerzitě a také si vybudovala vlastní kariéru v marketingu a zastupování hráčů," dodala Salnikovová podrobnosti o nové člence rodiny.
V současné době figuruje řecký tenista na 75. místě žebříčku ATP, ještě loni byl přitom členem TOP 10. Šanci na vylepšení svého postavení bude mít na Roland Garros, kde loni postoupil jen do druhého kola.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
A jak už jsem psal, úžasná rodinka