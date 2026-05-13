Křehká duše tenisového elegána. Matka Tsitsipase promluvila o šikaně i hvězdném románku

DNES, 15:53
Stefanos Tsitsipas byl vždy postavou, která v mnohdy neúprosně chladném tenisovém světě okolo sebe šířila lidské city a emocionální složitost. Dveře do soukromí řecké ikony teď navíc ještě více pootevřela jeho matka Julia Salnikovová.
Stefanos Tsitsipas

Jeho účinkování mělo jepičí život, už v prvním kole ho vyprovodil Tomáš Macháč. Ale téma Tsitsipas v Římě rezonuje, může za to prostořeká maminka, která se velmi otevřeně rozpovídala o svém synovi v podcastu BB Tennis.

Nejdříve jedna samochvála. Za to, že si Tsitsipas vybral jako svou životní cestu tenis, může samozřejmě ona - jeho matka. A stejně tak i styl, kterým se prezentuje a který je v dnešním tenise tak ojedinělý: "Jeho jednoručný bekhend, láska k útočné hře, jeho náběhy k síti a drop shoty, to vše pochází ode mě."

Salnikovová byla profesionální tenistkou, která se v žebříčku WTA vyšplhala nejvýše na 194. místo.

A prý to byl právě Řím, který současnou hvězdu inspiroval. "Tady byl vždycky skvělý turnaj už za mých hráčských let. Když kluci vyrostli, přivedli jsme sem Stefanose a jeho mladšího bratra. Ukázali jsme jim turnaj zpoza plotu a řekli jim, o co by měli usilovat. A fungovalo to," vyprávěla Salnikovová.

Julia Salnikovová a Apostolos Tsitsipas.

Dětství ale mladý Stefanos neměl jednoduché. Jeho matka přiznala, že ve škole zažil i šikanu od spolužáků. "Byl od útlého věku introvertní a ostatní děti nechápaly jeho zájmy ani jeho osobnost. Ano, byl šikanován," připustila.

Matka tenisty dokonce prozradila, jak se jim podařilo situaci změnit: "Moje první reakce byla taková, že to prostě musíme vydržet. Ale můj manžel byl dost chytrý na to, aby řekl ne. Prostě jsme mu změnili třídu a všechno se změnilo."

Citlivý prý zůstal Stefanos do dnešní doby. A i proto byl prý jeho vztah s jinou tenisovou star Paulou Badosaovou předurčen k zániku. "Byli dobrý pár, ale pro něj to byla zátěž. Příliš ho to vysávalo," vysvětlila Salnikovová.

Veškerá přehnaná mediální pozornost prý nakonec příliš zatížila Tsitsipasovu přirozeně introvertní povahu. "Neustálé fotky, sociální média, zprávy v bulváru, všechno ho to postupně ovlivňovalo a hromadilo se to v něm," dodala.

Dnes Tsitsipas tvoří pár s Kristen Thomasovou a prý mu to svědčí daleko víc. "Myslím, že dospěl ve všech směrech. A jeho současná přítelkyně mu nesmírně pomohla. Dala mu velmi pohodlný emocionální život. Mám pocit, jako bych ji znala od nepaměti. Je to velmi milá dívka, rozumí tenisu, hrála na univerzitě a také si vybudovala vlastní kariéru v marketingu a zastupování hráčů," dodala Salnikovová podrobnosti o nové člence rodiny.

V současné době figuruje řecký tenista na 75. místě žebříčku ATP, ještě loni byl přitom členem TOP 10. Šanci na vylepšení svého postavení bude mít na Roland Garros, kde loni postoupil jen do druhého kola.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

21
Vlk-v-trave
13.05.2026 17:54
Blondie
13.05.2026 17:48
Jau.
Mantra
13.05.2026 17:38
no máme to komplet. Otec egomaniak a matka vztahovačná namyšlená kráva = troska ve 30ti
PTP
13.05.2026 17:00
Kdyby byl Španěl, tak by se jmenoval Tsitsipas Salnikova.
alcaraz.dva
13.05.2026 17:43
Byl by Tsitsipas Apostoli, pokud otcem je Řek Apostolos Tsitsipas
Mantra
13.05.2026 17:51
máte tam pravidla na jména jak na Islandu
Saulnier
13.05.2026 16:56
Myslím si, že keď matka prehovorí o vzťahu svojho syna, je to vec na diskusiu sama o sebe a je úplne jedno, čo povie
TheRoyalBlue
13.05.2026 17:01
Tu je tých myšlienok, ktoré by bolo lepšie si nechať pre seba viacej.
Saulnier
13.05.2026 17:02
to je tak v mnohých diskusiách
Kapitan_Teplak
13.05.2026 16:28
Tak Badosaová ho příliš vysávala

A jak už jsem psal, úžasná rodinka
frenkie57
13.05.2026 16:32
PatLa
13.05.2026 16:39
dalsi vetou v clanku jeho mama vysvetluje, ze ho vysavalo medialni spektrum, kteremu bozel on, jak extrovert, napomahal....ale prvni laska vzdy prinasi vachrlatou cestu poznani....do tricitky v zebricku se urcite vrati....
PTP
13.05.2026 16:40
Rozpuštěný a vysátý.
TheRoyalBlue
13.05.2026 16:19
Aby ste pochopili človeka, stačí dobre spoznať jeho rodičov. A že netreba veľa, aby ste spoznali Stefanosových rodičov. Sú to z tých výrazných osobností, čo väčšinou nie je žiadny kompliment. Chudák chalan, na toto bude potrebovať roky terapie.
frenkie57
13.05.2026 16:22
nemá to lehké Adonis. Ale má novou kočku, to je pro něj jednoznačně pozitivní. Přinejmenším proto, že bude přicházet na zápasy s prázdným pytlíkem.
pantera1
13.05.2026 16:30
Bude odlehčenej s bude se mu dobře běhat a telecí zamilovanej ksicht k tomu .
frenkie57
13.05.2026 16:31
TheRoyalBlue
13.05.2026 16:34
Prázdny pytel mu je nanič keď má prázdnu hlavu a každý hráč top50 pretlačí jeho BH.
Saulnier
13.05.2026 17:58
Mne sa zdá, že nová priateľka sediaca v boxe po boku Apostola je tým správnym upokojujúcim prvkom nemám to exaktne overené, ale zdá sa mi, že prvý krát som ju tam videl po nedávnej kauze nadávky
PTP
13.05.2026 16:01
To je Oidipák jako vyšitej!
Georgino
13.05.2026 17:32
To máš asi pravdu. Tak snad tátu nezabije, To by šel dolů k žebříčku .
