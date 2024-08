Krejčíková by mohla na US Open dojít alespoň do semifinále, ostatním Češkám hrozí brzký konec

V pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. Největšími favoritkami jsou bývalá šampionka a světová jednička Iga Šwiateková, loňská finalistka Aryna Sabalenková, obhájkyně titulu Coco Gauffová a poslední členka TOP 4 žebříčku Jelena Rybakinová. V hlavní soutěži zabojuje celkem sedm Češek v čele s úřadující wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou.

Již v pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude ve Flushing Meadows bojovat od 26. srpna do 7. září.

Největšími favoritkami letošního ročníku newyorského majoru jsou světová jednička a bývalá šampionka Iga Šwiateková, loňská finalistka Aryna Sabalenková, obhájkyně titulu Coco Gauffová a poslední členka TOP 4 žebříčku Jelena Rybakinová

Česko má ve dvouhře žen tradičně velmi bohaté zastoupení. Mezi nasazené se ale vešla jen úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková. Hlavní soutěž si zahrají také Linda Nosková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, bývalá finalistka Karolína Plíšková a Brenda Fruhvirtová.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do New Yorku nedorazily Markéta Vondroušová, Sorana Cirsteaová a Lin Zhu.

The stage is set!



The US Open women's singles draw is out. pic.twitter.com/B8Y8xSMO3A — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky Amanda Anisimovová, Iva Jovicová, McCartney Kesslerová, Alexa Noelová, dvojnásobná šampionka Naomi Ósakaová z Japonska, další bývalá vítězka Bianca Andreescuová z Kanady, Australanka Taylah Prestonová a Francouzka Chloé Paquetová.

Aktuální světová jednička Šwiateková má na druhé i třetí místo luxusní náskok a vzhledem k tomu, že loni zapsala jen osmifinále, může ho ještě výrazně navýšit. Druhá Sabalenková totiž obhajuje finále a třetí Gauffová triumf.

Celková dotace turnaje činí 75 milionů dolarů (cca 1,71 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 3,6 milionu dolarů (cca 82,22 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku WTA.

US Open 2024

• Shrnutí •

Loňské finále: Gauffová (6-USA) - Sabalenková (2-) 2:6, 6:3, 6:2

Nejvýše nasazené: Šwiateková (1. v WTA), Sabalenková (2.), Gauffová (3.), Rybakinová (4.), Paoliniová (5.), Pegulaová (6.), Qinwen Zheng (7.), Krejčíková (8.)

Kategorie: grandslam

Místo konání: New York, USA

Povrch: tvrdý

Dotace: 75.000.000 dolarů



• Možná čtvrtfinále •

Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (6-USA) | H2H 6:3

Rybakinová (4-Kaz.) - Paoliniová (5-It.) | H2H 2:2

Krejčíková (8-ČR) - Gauffová (3-USA) | H2H 1:0

Qinwen Zheng (7-Čína) - Sabalenková (2-) | H2H 0:2



• Možná osmifinále •

Šwiateková (1-Pol.) - Samsonovová (16-) | H2H 3:0

Collinsová (11-USA) - Pegulaová (6-USA) | H2H 0:5

Rybakinová (4-Kaz.) - Kalinská (15-) | H2H 3:2

Ostapenková (10-Lot.) - Paoliniová (5-It.) | H2H 1:1

Krejčíková (8-ČR) - Sakkariová (9-Řec.) | H2H 3:0

Navarrová (13-USA) - Gauffová (3-USA) | H2H 1:1

Qinwen Zheng (7-Čína) - Kasatkinová (12-) | H2H 1:0

Keysová (14-USA) - Sabalenková (2-) | H2H 1:3



• Soupeřky českých tenistek v 1. kole •

Krejčíková (8-ČR) - Bassolsová (Šp.) | H2H 0:0

Bouzková (ČR) - Lysová (Něm.) | H2H 1:0

Muchová (ČR) - Volynetsová (USA) | H2H 0:0

B. Fruhvirtová (ČR) - Lepchenková (USA) | H2H 0:0

Nosková (ČR) - Putincevová (30-Kaz.) | H2H 0:0

Plíšková (ČR) - Šarífová (Egypt) | H2H 1:0

Siniaková (ČR) - Keysová (14-USA) | H2H 0:1



• Soupeřky slovenských tenistek v 1. kole •

Schmiedlová (SR) - Tausonová (Dán.) | H2H 0:1

Kompletní los

Krejčíková je největší nadějí a pokusí se navázat na Wimbledon

Barbora Krejčíková zlomila nedávno ve Wimbledonu dlouhou krizi po zdravotní pauze a nakonec to senzačně dotáhla až ke triumfu, svému druhému singlovému na grandslamových turnajích. Na US Open bude chtít na toto šokující prvenství navázat, v New Yorku bude plnit roli turnajové osmičky a jediné nasazené Češky.

Po Wimbledonu se představila pouze na olympiádě v Paříži, kde i vinou náročného programu prohrála čtvrtfinále dvouhry i čtyřhry a o medaile nakonec vůbec nebojovala. Pokud je stoprocentně fit a nebude na jejích výkonech patrné to, že neodehrála ani jeden zápas na přípravných turnajích, tak by si měla poradit s kvalifikantkou Marinou Bassolsovou i Julií Grabherovou, nebo další kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.

Ve třetím kole by mohla potkat Paulu Badosaovou, která má za sebou naopak vynikající přípravu a s Krejčíkovou vyhrála všechny tři souboje. Pokud by největší česká naděje prošla do osmifinále, určitě by pro ni byl hratelný souboj s trojnásobnou finalistkou Viktorií Azarenkovou i Mariou Sakkariovou, s níž to má 3:0.

Zvládnout by klidně mohla také čtvrtfinále, do kterého se nabízí Emma Navarrová, Marta Kosťuková, Elina Svitolinová, nebo Coco Gauffová, jež bude pod tlakem obhajoby titulu a v posledních měsících se značně trápí. V semifinále by mohla Krejčíková vyzvat svou neoblíbenou soupeřku a loňskou finalistku Arynu Sabalenkovou.

Čtyři Češky jsou v jedné sekci pavouka

Do poslední čtvrtiny horní poloviny pavouka byly nalosovány hned čtyři české tenistky. Karolína Muchová odstartuje obhajobu loňské semifinálové účasti proti domácí Katie Volynetsové a v případě postupu změří síly s lepší ze souboje grandslamových šampionek mezi Jelenou Ostapenkovou a dvojnásobnou vítězkou US Open Naomi Ósakaovou.

Minimálně druhé kolo by mohla zaznamenat také Brenda Fruhvirtová. Jedna z nejtalentovanějších teenagerek však letos neustále bojuje se zdravotními problémy a po případné výhře nad kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou by vyzvala bývalou finalistku Leylah Fernandezovou, nebo Anastasii Potapovovou. Vítězka by mohla hrát ve třetím kole s Muchovou.

Firepower and starpower. pic.twitter.com/0uLOMOw2ST — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024

Velmi těžký los hned pro první kolo má Linda Nosková, jež stále působí na pětistovce v Mexiku. Jedna z největších mladých nadějí bude čelit nasazené Julii Putincevové, která má v posledních měsících vynikající formu. Lepší z tohoto zápasu bude favoritkou proti Xinyu Wang, nebo Arině Rodionovové.

Finalistka ročníku 2016 Karolína Plíšková se v úvodním kole střetne s antukovou specialistkou Majar Šarífovou a má tedy jedinečnou šanci zapsat své první letošní vítězství na grandslamech. Druhé kolo proti bývalé šampionce Biance Andreescuové, nebo nasazené pětce a finalistce posledních dvou majorů Jasmine Paoliniové už by bylo mnohem těžší.

Ať už projde z této sekce pavouka do osmifinále kdokoli, vyzve v něm s největší pravděpodobností jednu z největších favoritek Jelenu Rybakinovou.

V akci budou ještě Bouzková a Siniaková

Pro působení Kateřiny Siniakové bude klíčové hned první kolo, v němž vyzve nasazenou čtrnáctku, loňskou semifinalistku a bývalou finalistku Madison Keysovou. Američanka se nedávno ve Wimbledonu zranila a od té doby odehrála jen jeden zápas, v němž skrečovala.

Siniaková, která bude hrát v pátek semifinále na poslední generálce v Clevelandu, má tedy velmi slušnou šanci podruhé v kariéře projít do druhého týdne grandslamů. Do druhého kola by totiž vyfasovala kvalifikantku Mayu Jointovou, nebo veteránku Lauru Siegemundovou a ve třetím by mohla potkat trápící se Elise Mertensovou, či Veroniku Kuděrmetovovou. Osmifinále s rozjetou loňskou finalistkou Arynou Sabalenkovou už by bylo nejspíše konečnou.

Marie Bouzková vyhrála v roce 2014 juniorku na US Open, ale mezi dospělými se jí v tomto dějišti moc nedaří. V prvním kole změří síly s kvalifikantkou Evou Lysovou a pak ji s největší pravděpodobností čeká nasazená šestnáctka Ljudmila Samsonovová.

Finalistka generálky ve Washingtonu by mohla proti nestabilní Rusce překvapit, nicméně další kolo s Mirrou Andrejevovou už by bylo asi až příliš velkým soustem. Kdyby ne, tak by Bouzková v osmifinále potkala světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Šwiateková má neoblíbenou Rybakinovou, Sabalenková ve skvělé formě

Iga Šwiateková už třetím rokem po sobě kralovala na French Open, ovšem od té doby sbírá jedno zklamání za druhým. Ve Wimbledonu se loučila už ve třetím kole, pak se musela v oblíbeném areálu Rolanda Garrose spokojit s bronzovou medailí z olympiády a v semifinále v Cincinnati nestačila na skvěle hrající Arynu Sabalenkovou.

Polka je suverénní světovou jedničkou a svůj náskok v čele žebříčku může navýšit, jelikož obhajuje body jen za osmifinále. Předloňská šampionka a majitelka pěti grandslamových trofejí by neměla zaváhat proti lucky loserovi Kamille Rachimovové ani Darje Savilleové, či kvalifikantce Eně Šibaharaové. Snadné by mělo být i třetí kolo s Anastasií Pavljučenkovovou.

První těžší zápas by mohla odehrát v osmifinále, obzvláště pokud se do něj probojuje náctiletá kometa Mirra Andrejevová, s níž měla obrovské potíže na generálce v Cincinnati. Ve čtvrtfinále by mohla potkat Danielle Collinsovou, rozjetou Dianu Šnajderovou, nebo Jessicu Pegulaovou.

Na domácí Collinsovou však umí (bilance 7:1) a skvěle hrající Šnajderová stále čeká na grandslamový průlom. Pegulaová by byla největší hrozbou, protože Šwiatekovou už třikrát porazila (dvakrát na severoamerických betonech) a během přípravy vyhrála devět z 10 zápasů. Navíc jako jediná sebrala dominující Aryně Sabalenkové v Cincinnati více než sedm gamů.

Šwiatekové část pavouka. (@ US Open Tennis Twitter)

Jelena Rybakinová se řadí mezi největší favoritky, ale zároveň nad její formou visí velký otazník. Bývalá wimbledonská šampionka se letos velmi často trápí zdravotně a po nezdaru v semifinále Wimbledonu odehrála jen jeden zápas, v němž nevyužila mečboly proti Leylah Fernandezové. Přesto v aktuálním roce hrála už pět finále a třikrát triumfovala.

Pokud nebude ruská rodačka reprezentující Kazachstán zdravotně limitována, tak by si měla poradit s kvalifikantkou Destanee Aiavaovou i další kvalifikantkou Jessikou Ponchetovou, či Saisai Zheng. Do třetího kola se může dostat Caroline Garciaová, nebo Caroline Wozniacká a ani ty by neměly představovat větší problém.

Od osmifinále by to mohlo být podstatně těžší. Beatriz Haddadová Maiaová se totiž chytla na probíhající poslední generálce v Clevelandu a Anna Kalinská, když ji netrápí zdravotní problém, nemá potíže vyhrávat souboje s nejlepšími hráčkami na světě.

Ve čtvrtfinále by mohla Rybakinová změřit síly s Jelenou Ostapenkovou, dvojnásobnou šampionkou Naomi Ósakaovou, svou poslední přemožitelkou Fernandezovou, rozjetou Julií Putincevovou, nebo finalistkou posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniovou. Čtvrtfinálová fáze vypadá pro Rybakinovou rozhodně jako nejtěžší a hodně bude záležet na tom, zda jí vydrží zdraví.

Rybakinové část pavouka. (@ US Open Tennis Twitter)

Coco Gauffová je další z největších favoritek, u níž by nebyl konec před semifinálovou fází výraznějším překvapením. Američanka čeká na titul od ledna a v posledních týdnech se vyloženě trápila, když napříč čtyřmi turnaji zaznamenala dohromady jen šest výher. Obhajobu většího titulu si vyzkoušela už na tisícovce v Cincinnati a ztroskotala hned po úvodním zápase. Pod velkým tlakem bude coby loňská šampionka také na US Open.

Jako první by mohla dělat Gauffové potíže zkušená Elina Svitolinová ve třetím kole. V těch předchozích totiž americká jednička narazí na Varvaru Gračovovou a Tatjanu Mariaovou, či kvalifikantku Solanu Sierraovou.

Ještě větší hrozbu než Ukrajinka Svitolinová představuje Emma Navarrová. Její krajanka totiž stále prožívá nejlepší období kariéry, momentálně bojuje na generálce v Monterrey a Gauffovou snadno porazila před pár týdny v osmifinále ve Wimbledonu.

Slabší formy a nižšího sebevědomí Gauffové by mohla případně využít Barbora Krejčíková. Největší česká naděje, nasazená osmička a úřadující wimbledonská šampionka může být její čtvrtfinálovou soupeřkou.

Gauffové část pavouka. (@ US Open Tennis Twitter)

Aryna Sabalenková načasovala formu na US Open výborně. Na tisícovce v Cincinnati naprosto dominovala a v pěti zápasech neztratila jediný set, přestože se střetla se světovou jedničkou a rivalkou Igou Šwiatekovou a také rozjetou Jessicou Pegulaovou. V Ohiu slavila svůj první triumf po úspěšné obhajobě titulu na lednovém Australian Open.

Pokud hodlá pokračovat v takové výkonnosti i na US Open, tak bude jen velmi těžko k zastavení. Loňská finalistka bude v úvodním kole čelit kvalifikantce Priscille Honové a snadné vítězství se očekává také v duelu s Lulu Sunovou, která prožívá životní období, nebo Luciou Bronzettiovou. Z nasazených může jako první potkat nestabilní Jekatěrinu Alexandrovovou. Na Rusku si musí kvůli vyrovnané vzájemné bilanci 3:3 určitě dát pozor.

Osmifinále by mohlo být snazší než třetí kolo s Alexandrovovou, protože finalistka ročníku 2017 a loňská semifinalistka Madison Keysová bojuje v posledních týdnech se zraněním a bývalá deblová parťačka Sabalenkové Elise Mertensová se letos trápí.

Čtvrtfinálovou soupeřkou Sabalenkové by mohla být zlatá medailistka z nedávné olympiády Qinwen Zheng, nebo Donna Vekičová. Zatímco Číňanku snadno porazila loni na US Open i v letošním finále Australian Open, s Vekičovou prohrála šest z předchozích osmi soubojů.

Sabalenkové část pavouka. (@ US Open Tennis Twitter)

Podle momentální formy to vypadá na finále mezi světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a dvojkou Arynou Sabalenkovou. I s ohledem na vystoupení na poslední velké generálce jsou tyto dvě největšími kurzovými favoritkami, přičemž jejich závěrečné střetnutí v Cincinnati vyznělo jasně pro Bělorusku.

Pět z jejich 12 měření sil se uskutečnilo ve finále, ovšem ještě nikdy se v něm nepotkaly na grandslamech. Na US Open je šance na první takové střetnutí velká, protože jejich největší rivalky Gauffová a Rybakinová na tom nejsou v posledních týdnech vůbec dobře.

Je ale potřeba zmínit, že pro Šwiatekovou je Rybakinová, kterou může potkat v semifinále, velmi neoblíbenou soupeřkou. S Rybakinovou má bilanci 2:4, letos 1:1. Jejich dva duely v aktuálním roce měly celkem nečekaný výsledek, Rybakinová měla navrch na antuce ve Stuttgartu a Šwiateková se radovala ve finále na betonu v Dauhá.

Největší favoritky

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Iga Šwiateková už třetím rokem po sobě kralovala na French Open a potvrdila svou antukovou dominanci z posledních let. Na ostatních grandslamech však 23letá Polka pohořela, s Australian Open i Wimbledonem se rozloučila již ve třetím kole. Přesto je nadále jednoznačnou královnou světového pořadí. V aktuální sezoně posbírala už pět titulů, čtyři z nich získala na prestižních podnicích série WTA 1000, a má parádní bilanci 55:7.

Nejlepší letošní výsledky: French Open, Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá (triumf)

Letošní bilance: 55:7

Letošní bilance na venkovních betonech: 25:4

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (3. kolo)

Po zmíněném triumfu na French Open sbírala jedno zklamání za druhým. Kromě nezdaru ve Wimbledonu získala na olympijském turnaji na pařížské antuce "jen" bronzovou medaili. Na tisícovce v Cincinnati, své jediné přípravné akci před US Open, nebyla v nejlepší formě a v semifinále jasně prohrála s rivalkou Arynou Sabalenkovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Cincinnati (semifinále)

Na kontě má pět grandslamových trofejí a jen jednu vybojovala mimo oblíbené French Open. Povedlo se jí to právě v New Yorku, a to předloni. Ve Flushing Meadows startovala dohromady pětkrát a při posledních třech návštěvách prošla minimálně do osmifinále.

Kariérní bilance: 16:4

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: osmifinále



Možná cesta turnajem

1K: Rachimovová | H2H 0:0

2K: Savilleová | H2H 2:0, NEBO Šibaharaová | H2H 0:0

3K: (25) Pavljučenkovová | H2H 1:0

OF: (16) Samsonovová | H2H 3:0

ČF: (6) Pegulaová | H2H 6:3

SF: (4) Rybakinová | H2H 2:4

F: (2) Sabalenková | H2H 8:4

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Aryna Sabalenková měla vynikající vstup do letošní sezony, když uhrála finále na silně obsazené generálce v Brisbane a úspěšně obhájila titul na Australian Open. Po druhém grandslamovém triumfu však přišlo pořádně dlouhé čekání na další prvenství. Šestadvacetiletá Běloruska se dočkala až těsně před US Open a vrátila se na post světové dvojky. V probíhající sezoně byla už pětkrát ve finále.

Nejlepší letošní výsledky: Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Letošní bilance: 39:11

Letošní bilance na venkovních betonech: 23:6

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála)

Do US Open Series naskočila po vynechaném Wimbledonu, o nejslavnější turnaj přišla kvůli zranění ramene. Ve Washingtonu překvapivě prohrála semifinále s Marií Bouzkovou a v Torontu vypadla ve čtvrtfinále s Amandou Anisimovovou. Na poslední akci v Cincinnati se ovšem rozjela k naprosté dominanci a neztratila v ani jednom z pěti zápasů set, ačkoli potkala i světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

Úvodní tři starty v hlavní fázi US Open zakončila nejpozději v osmifinále, nicméně v posledních třech letech ve Flushing Meadows excelovala. V ročnících 2021-22 prošla do semifinále a v loňském finále vedla o set nad Coco Gauffovou.

Kariérní bilance: 21:6

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále



Možná cesta turnajem

1K: Honová | H2H 1:0

2K: Sunová | H2H 0:0, NEBO Bronzettiová | H2H 1:0

3K: (29) Alexandrovová | H2H 3:3

OF: (14) Keysová | H2H 3:1

ČF: (7) Qinwen Zheng | H2H 2:0

SF: (3) Gauffová | H2H 3:4

F: (1) Šwiateková | H2H 4:8

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Coco Gauffová během loňské US Open Series poprvé triumfovala na pětistovkách, podnicích WTA 1000 i na grandslamech a v životním období pokračovala na začátku letošní sezony, když obhájila titul v Aucklandu. Dvacetiletá Američanka se sice poprvé vyšplhala na post světové dvojky a je i v tomto roce pravidelnou účastnicí závěrečných kol, nicméně na další triumf a vlastně i finále čeká od zmíněného prvenství v úvodním lednovém týdnu na Novém Zélandu.

Nejlepší letošní výsledky: Auckland (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Letošní bilance: 38:14

Letošní bilance na venkovních betonech: 19:7

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále)

Antukové jaro i travnatou část sezony měla docela solidní, ovšem v posledních týdnech potvrdila slabší formu. Na olympiádě v Paříži se řadila mezi největší favoritky na zisk medaile, avšak prohrála už v osmifinále s Donnou Vekičovou. Na domácích betonech pohořela, v Torontu skončila v osmifinále na Dianě Šnajderové a při obhajobě titulu v Cincinnati padla hned s Julií Putincevovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Toronto (osmifinále), Cincinnati (2. kolo)

US Open možná bude navždy jejím nejoblíbenějším grandslamem a možná nejen kvůli bouřlivé domácí podpoře. Před rokem tady totiž získala svůj jediný dosavadní grandslamový titul, když ve finále po obratu zdolala Arynu Sabalenkovou. V hlavní soutěži domácího majoru startovala pětkrát, úvodní tři účasti zakončila v prvním týdnu.

Kariérní bilance: 14:4

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf



Možná cesta turnajem

1K: Gračovová | H2H 1:0

2K: Mariaová | H2H 1:0, NEBO Sierraová | H2H 0:0

3K: (27) Svitolinová | H2H 1:1

OF: (13) Navarrová | H2H 1:1

ČF: (8) Krejčíková | H2H 0:1

SF: (2) Sabalenková | H2H 4:3

F: (1) Šwiateková | H2H 1:11

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Jelena Rybakinová se v letošní sezoně velmi často trápí se zdravotními problémy. Pětadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Kazachstán se přesto může pochlubit skvělou bilancí 40:9, třemi triumfy na pětistovkách a celkově pěti odehranými finálovými souboji. V žebříčku se stále drží mezi nejlepší čtyřkou a na US Open bude obhajovat pouze třetí kolo. Zatímco na Australian Open skončila senzačně ve druhém kole, na dalších dvou majorech to dotáhla minimálně do čtvrtfinále.

Nejlepší letošní výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Letošní bilance: 40:9

Letošní bilance na venkovních betonech: 22:5

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (semifinále)

Po nezdaru v semifinále Wimbledonu se měla připravovat na závěrečný grandslam roku. Na generálkách však odehrála dohromady jen jeden zápas, v úvodním duelu na tisícovce v Cincinnati nevyužila mečboly proti bývalé finalistce US Open Leylah Fernandezové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Cincinnati (2. kolo)

US Open je jejím jednoznačně nejslabším grandslamem a jediným, na kterém ještě nedokázala projít do druhého týdne. Za sebou má pět startů v hlavní soutěži a nejdál se podívala do třetího kola, naposledy loni.

Kariérní bilance: 4:5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: 3. kolo



Možná cesta turnajem

1K: Aiavaová | H2H 0:0

2K: Ponchetová | H2H 0:0, NEBO Saisai Zheng | H2H 2:0

3K: (28) Garciaová | H2H 2:0

OF: (15) Kalinská | H2H 3:2

ČF: (5) Paoliniová | H2H 2:2

SF: (1) Šwiateková | H2H 4:2

F: (2) Sabalenková | H2H 3:6

Češky v akci

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport)

Barbora Krejčíková se během antukového jara vrátila po dvouměsíční pauze zaviněné zdravotními problémy a na nejpomalejším povrchu prohrála včetně French Open všechny čtyři zápasy. Osmadvacetileté Češce se moc nepovedla ani příprava na nejslavnější tenisový turnaj. O to překvapivější byl její šokující triumf ve Wimbledonu, kde získala svůj druhý kariérní grandslamový titul ve dvouhře. Následně se řadila k černým koňům olympijského turnaje na pařížské antuce, ale i vinou náročného programu vypadla ve čtvrtfinále.

Nejlepší letošní výsledky: Wimbledon (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí, Australian Open (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 17:10

Letošní bilance na venkovních betonech: 5:3

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (triumf)

Po nezdaru ve čtvrtfinále olympiády proti Anně Karolíně Schmiedlové měla startovat na prestižních tisícovkách v Montrealu a Cincinnati. Z obou turnajů se však zřejmě kvůli náročnému programu posledních týdnů odhlásila a na US Open tedy dorazila bez jediného přípravného zápasu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: žádná

Úvodních pět návštěv US Open zakončila v kvalifikaci a debut v hlavní soutěži v roce 2021 dotáhla až do čtvrtfinále. Předloni však ztroskotala už ve druhém kole, a loni dokonce hned v tom prvním.

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport)

Linda Nosková měla vynikající vstup do sezony, když postoupila do semifinále na silně obsazené pětistovce v Brisbane a na Australian Open dosáhla na své první grandslamové čtvrtfinále. Devatenáctiletá Češka, která debutovala v TOP 30 žebříčku, se však začala v únoru trápit a další vítěznou sérii zaznamenala až po více než pěti měsících semifinálovou účastí na domácím Livesport Prague Open. Momentálně figuruje na 35. místě světového pořadí a mezi nasazené na US Open se nevešla.

Nejlepší letošní výsledky: Monterrey (zatím semifinále); Praha, Brisbane (semifinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (zatím semifinále); Brisbane (semifinále)

Letošní bilance: 26:16

Letošní bilance na venkovních betonech: 17:7

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Po nezdarech v prvním kole na olympiádě v Paříži (Xiyu Wang) a také na tisícovce v Cincinnati (Lulu Sunová) účinkuje v tomto týdnu na pětistovce v mexickém Monterrey. Po cestě do semifinále vyřadila Annu Danilinovou, Xiyu Wang a bývalou šampionku Elinu Svitolinovou, ani jedné nepovolila set.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Cincinnati (1. kolo), Monterrey (zatím semifinále)

Předloňský debut na US Open zahájila zvládnutou tříkolovou kvalifikací a v prvním kole hlavní soutěže prohrála s Marií Bouzkovou. Loni se dostala do druhého kola, v němž byla nad její síly Ons Jabeurová.

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport)

Karolína Muchová odehrála v letošní sezoně zatím jen 11 zápasů s bilancí sedmi výher a čtyř porážek. Sedmadvacetiletá Češka se totiž po loňském semifinále právě na US Open začala trápit se zraněním pravého zápěstí. Konzervativní léčba nezabrala, operace byla nakonec nevyhnutelná a na kurty se vrátila až těsně před Wimbledonem. Na dvou z pěti turnajů vypadla v prvním kole a jejím maximem je finále na antuce v Palermu.

Nejlepší letošní výsledky: Palermo (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (2. kolo)

Letošní bilance: 7:4

Letošní bilance na venkovních betonech: 1:1

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (1. kolo)

Po nepovedeném debutu na olympijských hrách se na závěrečný grandslam sezony připravovala pouze na tisícovce v Cincinnati. Loňská finalistka podniku v Ohiu měla smůlu na los, po výhře nad Dajanou Jastremskou v prvním kole narazila na skvěle hrající pozdější finalistku Jessicu Pegulaovou. V novém vydání žebříčku vypadla z TOP 50.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Cincinnati (2. kolo)

Právě na US Open před šesti lety prorazila na hlavní okruh. V hlavní soutěži startovala šestkrát a jen dvakrát ztroskotala v prvním kole (2021-22). Tyto dva nezdary napravila loni, kdy prohrála ve dvou těsných setech semifinále s pozdější šampionkou Coco Gauffovou.

Kariérní bilance: 12:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Vizitka Marie Bouzkové. (@ Livesport)

Marie Bouzková má v aktuální sezoně nelichotivou zápasovou bilanci 18:17 (na betonech negativní 9:11) a na kontě jen tři postupy do čtvrtfinále. Ačkoli nemá 26letá Češka v tomto roce svou nejlepší možnou formu, už dvakrát si zahrála o titul. Stále však platí, že na nejvyšším okruhu triumfovala pouze předloni na domácím Livesport Prague Open. Bývalá světová čtyřiadvacítka momentálně figuruje na 42. místě světového pořadí.

Nejlepší letošní výsledky: Washington, Bogotá (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Washington (finále)

Letošní bilance: 18:17

Letošní bilance na venkovních betonech: 9:11

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Po několika protrápených týdnech šokovala postupem do finále pětistovky ve Washingtonu, v hlavním městě USA si dokonce vyšlápla na Arynu Sabalenkovou a byla jediný set od triumfu. Zlepšenou formu však na prestižních tisícovkách v Torontu a Cincinnati nevyužila a prohrála hned s Beatriz Haddadovou Maiaovou a Magdalenou Frechovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Washington (finále), Toronto (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Na US Open ovládla v roce 2014 juniorskou soutěž. Mezi dospělými však v tomto dějišti účinkovala sedmkrát a přes první kolo hlavního losu postoupila až v posledních dvou letech. Jejím maximem je loňské třetí kolo.

Kariérní bilance: 3:6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Vizitka Kateřiny Siniakové. (@ Livesport)

Kateřina Siniaková pokračuje v letošní sezoně ve sbírání parádních úspěchů v deblových soutěžích. Po solidním závěru loňského roku se však 28leté Češce nedaří ve dvouhře. V aktuální sezoně sice triumfovala na podniku 125k ve Španělsku a momentálně zaostává jen o devět míst za svým žebříčkovým maximem, nicméně na nejvyšším okruhu zapsala před startem US Open Series pouhé dvě čtvrtfinálové účasti.

Nejlepší letošní výsledky: Cleveland (zatím semifinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (zatím semifinále)

Letošní bilance: 29:18

Letošní bilance na venkovních betonech: 12:9

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Na olympiádě v Paříži, kde nakonec vybojovala zlatou medaili v mixu, i na tisícovce v Cincinnati ztroskotala hned v prvním kole. Ani na poslední generálce v Clevelandu nemá svou nejlepší formu, ovšem vydřela už tři obraty a bude hrát semifinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Cincinnati (1. kolo), Cleveland (zatím semifinále)

Hlavní soutěž US Open absolvovala v minulosti devětkrát a jejím nejlepším výsledkem je třetí kolo z ročníku 2018. Loni se loučila hned po úvodním zápase s Annou Kalinskou.

Kariérní bilance: 5:9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Karolíny Plíškové. (@ Livesport)

Karolína Plíšková získala v únoru v Kluži svůj první titul po více než čtyřech letech a postoupila do semifinále na tisícovce v Dauhá a do osmifinále podniku stejné kategorie v Dubaji. Dvaatřicetiletá Češka tímto přerušila velmi dlouhou sérii turnajů, na kterých nevyhrála více než jeden zápas. Bývalá světová jednička se však začala zase trápit a další vítěznou šňůru zaznamenala jen po cestě do finále v Nottinghamu. Na všech letošních grandslamech dohrála hned v prvním kole.

Nejlepší letošní výsledky: Kluž (triumf); Nottingham (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Letošní bilance: 19:15

Letošní bilance na venkovních betonech: 9:9

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Přípravu na US Open zakončila s bilancí dvou výher a tří porážek. Ve Washingtonu prohrála hned v prvním kole s Yafan Wang a v Torontu i Cincinnati vypadla ve druhém kole po nezdarech proti Jessice Pegulaové a Miře Andrejevové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Washington (1. kolo), Toronto (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)

Na US Open si v roce 2016 zahrála své první grandslamové finále a od té doby prošla do druhého týdne v pěti ze sedmi případů. Loni ztroskotala již ve druhém kole na raketě Clary Burelové. Její letošní start bude celkově patnáctým.

Kariérní bilance: 29:11

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Brendy Fruhvirtové. (@ Livesport)

Brenda Fruhvirtová měla na začátku letošní sezony nakročeno k dalšímu progresu, jenže jednu z nejtalentovanějších teenagerek neustále brzdí zdravotní problémy. Sedmnáctiletá Češka, která na začátku roku debutovala v TOP 100 žebříčku, odehrála v aktuálním roce pouhých devět turnajů a má bilanci 15:9. Letos se jí podařilo vybojovat první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a zároveň v hlavních losech grandslamových podniků.

Nejlepší letošní výsledky: Wimbledon, Řím, Miami, Auckland, Australian Open (2. kolo)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Miami, Auckland, Australian Open (2. kolo)

Letošní bilance: 15:9

Letošní bilance na venkovních betonech: 8:3

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (kvalifikace), Wimbledon (2. kolo)

Poslední akci absolvovala na konci července v německém Hechingenu a obhajobu titulu musela po skreči zakončit hned v prvním kole. Jedná se o její jediné letošní vystoupení na okruhu ITF, na kterém získala už 15 titulů.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: žádná

Debut na US Open si odbyla loni a skončila hned v prvním kole kvalifikace po výprasku od Mojuky Učidžimaové.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace