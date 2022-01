Krejčíková jako jediná pokračuje v obou soutěžích. Do čtvrtfinále postoupila i v deblu se Siniakovou

AUSTRALIAN OPEN - Barbora Krejčíková na Australian Open zůstala poslední hráčkou s nadějí na triumf ve dvouhře i ve čtyřhře. V deblu s Kateřinou Siniakovou stále neztratily set, dnes si loňské finalistky poradily dvakrát 6-4 s americkým duem Danielle Collinsová a Desirae Krawczyková a postoupily do čtvrtfinále. V něm se střetnou s turnajovými devítkami Caroline Dolehideovou a Storm Sandersovou.

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou získaly první sadu díky brejku za stavu 4-4, ve druhém setu sebraly soupeřkám podání za stavu 2-2. Samy naopak Američankám nenabídly ani jeden brejkbol.

"Byl to náročný zápas. Snažily jsme se hrát agresivně a udržely jsme si servis, což bylo nakonec rozhodující," řekla Siniaková na kurtu. "Spolu si hru užíváme a dobře pokrýváme kurt. Mám radost, že se nám tolik let společně daří, a doufám, že to bude pokračovat," doplnila Krejčíková.

Krejčíková se Siniakovou hrají čtyřhru na Australian Open počtvrté a zatím každý rok dokázaly vylepšit výsledek z předchozí sezony. Osmifinále (2018), čtvrtfinále (2019), semifinále (2020), finále (2021) a letos se tak nabízí myšlenky na titul.

Vítězky loňské olympiády či Turnaje mistryň mají z grandslamů zatím tři trofeje - dvě z French Open (2018 a 2021) a jednu z Wimbledonu (2018).

O postup do semifinále prvního grandslamu sezony si české tenistky zahrají s americko-australským párem Caroline Dolehideová a Storm Sandersová. Krejčíková se Siniakovou zatím ve třech zápasech v Melbourne neztratily ani set.

26letá Krejčíková je jedinou hráčkou, která v Melbourne prošla do čtvrtfinále dvouhry i čtyřhry. V singlu bude o semifinále bojovat v úterý proti Američance Madison Keysové.

O půl roku mladší Siniaková letos ve dvouhře neuhrála ve třech zápasech ještě ani set, ale v deblu vyhrála všech sedm utkání. Na začátku roku v Melbourne triumfovala společně s Američankou Bernardou Peraovou na turnaji WTA 250.