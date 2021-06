Krejčíková: Jsem v laufu, ale bojovat musím dál

"Daří se mi, jsem v laufu. Ale všechno není tak samozřejmé, autopilot ne vždycky funguje. Člověk pořád musí bojovat a snažit se předvádět nejlepší výkony, v každém zápase se zlepšovat. To se mi daří, doufám, že na to navážu," věří.

Ve druhém kole hrála s Jekatěrinou Alexandrovovou. Na Australian Open s Ruskou prohrála třetí vzájemný zápas, ale nyní už ji porazila během týdne dvakrát. "Nemám s ní pozitivní bilanci, je to nepříjemná a zkušená hráčka. Mám z výhry obrovskou radost," řekla Krejčíková.

O postup do osmifinále bude hrát proti favoritce. Postaví se páté nasazené Elině Svitoliové z Ukrajiny. "Ona tam půjde s tím, že mi má ukázat, že na ni nemám. Já tam půjdu pokorně, jiná asi nikdy nebudu, mám to tak v sobě. Sebevědomí nebudu mít takové, jako třeba jiné holky. Hlavně si to půjdu užít a budu se snažit předvést svůj nejlepší tenis," řekla Krejčíková.

Krejčíková si užívá i potlesku fanoušků, který doposud často neslýchala. Na turnajích ITF jich moc nechodí. "A když jsem loni začala hrát dobře, tam nesměli chodit žádní. Je fajn slyšet svoje jméno, jsem ráda, že tu fanoušci jsou a můžeme je bavit," uvedla brněnská rodačka.