Krejčíková končí na US Open už ve druhém kole, největší česká naděje prohrála s kvalifikantkou

US OPEN - Barbora Krejčíková (28) překvapivě dohrála na letošním tenisovém US Open už ve druhém kole. Největší česká naděje, nasazená osmička a úřadující wimbledonská šampionka nestačila 4:6, 5:7 na kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou (26), která si poprvé v kariéře zahraje třetí kolo na grandslamových podnicích. Rumunka v něm vyzve v rámci US Open Series skvěle hrající Paulu Badosaovou (26).

Barbora Krejčíková byla největší českou nadějí na letošním US Open (© Profimedia)