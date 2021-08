Krejčíková má za sebou úspěšný debut v hlavní soutěži US Open, postoupila i Vondroušová. Martincová nepřekvapila

US OPEN - Barbora Krejčíková úspěšně zahájila svůj debut v hlavní soutěži US Open, v úvodním kole si bez ztráty servisu poradila s kvalifikantkou Astrou Sharmaovou. Markéta Vondroušová získala 11 her v řadě a přehrála Elenu-Gabrielu Ruseovou. Tereza Martincová proti Viktorii Azarenkové nepřekvapila a i při své čtvrté účasti v hlavní soutěži newyorského grandslamu skončila v prvním kole. Do závěrečného grandslamu vstoupí ještě Marie Bouzková.