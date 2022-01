Krejčíková: Něco mě trápilo, ale nechci o tom mluvit. Čtvrtfinále je perfektní výsledek

"Dostat se do čtvrtfinále dalšího grandslamu je perfektní výsledek," uvedla Krejčíková na tiskové konferenci. Po loňském senzačním triumfu na antukovém Roland Garros došla na grandslamu mezi osmičku nejlepších také loni na US Open.

Turnajová čtyřka podlehla Keysové za necelou hodinu a půl 3-6 2-6. "Z prohry v zápase jsem hodně zklamaná, ale je to velmi dobrý začátek roku. Těším se na další týdny a věřím, že to bude ještě lepší," řekla finalistka nedávného turnaje WTA v Sydney.

Čtvrtfinále v Melbourne ovlivnil fyzický stav Krejčíkové. Od druhé poloviny prvního setu se její pohyb výrazně zpomalil a při ošetření si nechala měřit tlak. "Něco mě trápilo a necítila jsem se dobře. Ale nechci o tom mluvit, protože Madison si uznání za vítězství zaslouží," řekla česká tenistka.

Potíže Krejčíkové připomínaly její trable na loňském US Open, kdy vyčerpaná dohrávala v New Yorku noční utkání proti Španělce Garbiňe Muguruzaové.

"Ne, tady to bylo vedro a nějaké fyzické obtíže. Nebyla jsem schopna ukázat svoji nejlepší hru, ale je to dobrá zkušenost a hodně se z toho poučím a vrátím se silnější," řekla Krejčíková. Vyloučila, že by měla koronavirus.

Zdravotní trable v následném zápase trápily i Rafaela Nadala, Španěl ale žaludeční potíže překonal a postoupil do semifinále. Včera se horkým počasím těžko srovnávala Rumunka Simona Halepová, jež podlehla Alizé Cornetové.

Skrečuj, nabádail ji trenér

Krejčíková předčasně zápas ukončit nechtěla, i když jí to trenér Aleš Kartus radil. "Jasně mi řekl, že mám skrečovat, že vůbec nemám pokračovat, ale já nejsem ten typ, který by chtěl skrečovat. Každý chce hrát do konce, snaží se a doufá, že se to zlepší. Dokud nepadne poslední míč, je šance zápas otočit. Bohužel, poslední míč pro mě nedopadl a byl konec" uvedla pro iSport.cz.

Doufala, že se dá včas dohromady, aby mohla ve středu nastoupit do čtvrtfinále čtyřhry. S krajankou Kateřinou Siniakovou jsou nejvýše nasazenými. "I když jsem prohrála singl, tak pořád hraju debl a chci hrát co nejlépe. Dám se do kupy a budu v pohodě," řekla Krejčíková.