Krejčíková překonala ztrátu vedení i nevolnost a přes Muguruzaovou postoupila do čtvrtfinále US Open

US OPEN - Barbora Krejčíková dál pokračuje ve svém úspěšném debutu v hlavní soutěži US Open. Vítězka letošního French Open ale dnes proti Garbiñe Muguruzaové trestuhodně zahodila vedení 4-0 ve druhé sadě a musela likvidovat tři setboly. Nakonec všechny komplikace včetně nevolnosti v koncovce utkání zvládla a po vítězství 6-3 7-6(4) postoupila do svého druhého grandslamového čtvrtfinále. V něm se střetne se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou.

Turnajová osmička Krejčíková si v závěru zápasu masírovala břicho, ztěžka dýchala a nechala se ošetřit v útrobách stadionu. Do šatny odcházela po mečbolu za pomoci lékaře. "Na konci utkání jsem se trápila a je mi opravdu špatně," vzkázala Krejčíková médiím. "Nevím, co se stalo, ale nemohla jsem dýchat. Měla jsem závrať a celý svět se točil. Nikdy se mi to nestalo."

Krejčíková prožívá životní sezonu. Vedle Roland Garros vyhrála ve dvouhře další dva turnaje WTA a postup do čtvrtfinále US Open by ji měl posunout na sedmé místo světového žebříčku. Bude-li v pořádku, tak by o semifinále měla hrát se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Krejčíková vletěla do zápasu jako vítr a získala dvanáct fiftýnů v řadě. Šokovaná Španělka se ale otřepala, ukázala svoji zarputilost a srovnala na 3:3. Česká tenistka ale dlouhými míči a šikovným mixováním úderů nutila soupeřku chybovat a po sedmi gamech v řadě vedla 6:3 a 4:0.

"Začala jsem výborně a hrála dobrý tenis, což bylo důležité. V prvním setu bylo hodně brejků a byla jsem ráda, že jsem ho získala. Zničehonic jsem vedla ve druhém 4:0, ale pak se to začalo komplikovat. Garbiňe začala hrát líp, ale to jsem očekávala," řekla Krejčíková.

Muguruzaová přidala na agresivitě a dostávala ji pod tlak. Krejčíková za stavu 4:2 při podání Španělky vedla 40:0, ale ani jeden brejkbol nevyužila a najednou prohrávala v setu 4:5.

Desátou hru začala pětadvacetiletá Krejčíková dvěma dvojchybami, ale dokázala postupně odvrátit tři setboly, ten třetí svým desátým esem v utkání. Už předtím si na lavičce prohmatávala levou stranu břicha a za stavu 5:6 si vyžádala ošetření. Na osm minut odešla s lékařem a fyzioterapeutkou do šatny a po návratu srovnala čistou hrou na 6:6.

Bylo vidět, že ztěžka dýchá a maximálně využívala času, aby si oddechla, což se Španělce ani trochu nelíbilo. V tie-breaku zahrála Krejčíková bezchybně a vyhrála ho 7:4. Při prvním mečbolu poslala Muguruzaová return do autu a Češka jen zvedla unaveně ruku nad hlavu. U sítě se snažila Muguruzaové omluvit, ale naštvaná soupeřka jen zakroutila hlavou. "Tak neprofesionální," pronesla Španělka.

Krejčíková pak seděla dlouho na lavičce s hlavou v dlaních a trenér Aleš Kartus starostlivě sledoval hráčku z ochozů. Lékař a fyzioterapeutka ji zvedli a doprovodili do šatny.

"Bylo to těžké, byl to můj první zápas na tak velkém kurtu a ve večerním programu. Nechala jsem tam všechno a až do problémů jsem si to užívala," uvedla Krejčíková.

Se Sabalenkovou se dosud utkala jednou. Loni v semifinále halového turnaje v Linci prohrála ve třech setech. "Hraje extrémně dobře, je ve vynikající kondici a dává nesmírné rány. Bude to mimořádně náročné. Doufám, že se dám dohromady a budu připravena," řekla česká hráčka.