Krejčíková se Siniakovou jsou třetí rok po sobě v semifinále Australian Open

AUSTRALIAN OPEN - Barbora Krejčíková se po včerejších zdravotních potížích ve dvouhře dokázala připravit na dnešní čtyřhru a společně s Kateřinou Siniakovou neztratily na letošním na Australian Open set ani ve čtvrtém duelu. Nasazené jedničky si poradily s americko-australským duem s Caroline Dolehideová a Storm Sandersová a třetí rok po sobě v Melbourne postoupily do semifinále. O zopakování loňského finále budou usilovat proti turnajovým trojkám Veronice Kuděrmetovové a Elise Mertensové.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ve čtvrtfinále v Kia Areně porazily americko-australský pár Caroline Dolehideová a Storm Sandersová 6-2 7-6.

"Byl to další velmi obtížný zápas. V prvním setu jsme proměňovaly šance, ve druhém to bylo vyrovnané a jsem ráda, jak jsme to zvládly. Těším se na semifinále," řekla na kurtu Krejčíková, která se dala dohromady po problémech z úterního čtvrtfinále dvouhry a hrála dobře.

V prvním setu si olympijské vítězky vybudovaly náskok 5-1. Ve druhém po ztrátě podání Siniakové prohrávaly 1-3, ale brejk získaly hned zpět a v tie-breaku zápas ukončily poměrem 7-3.

"Jsem šťastná, že jsme vyhrály a hrály skvěle," řekla Siniaková, jež letos ve dvouhře neuhrála ve třech zápasech ani set, ale v deblu má bilanci 8-0. Na začátku roku v Melbourne triumfovala společně s Američankou Bernardou Peraovou na turnaji WTA 250.

Krejčíková a Siniaková hrají v nové sezoně první společný turnaj a zatím navazují na úspěšný loňský rok, ve kterém vedle zlata z Tokia vyhrály Roland Garros či Turnaj mistryň.

Na Australian Open startují Krejčíková se Siniakovou popáté a zatím každý rok dokázaly vylepšit výsledek z předchozí sezony. Osmifinále (2018), čtvrtfinále (2019), semifinále (2020), finále (2021) a letos se tak nabízí myšlenky na titul.

"Budujeme si sebevědomí. Je začátek sezony, všechno je od začátku a každý nás chce porazit, proto je to možná teď těžší. Ale zatím odvádíme dobrou práci a uvidíme, kam až to dotáhneme," řekla Krejčíková.

O 5. grandslamové finále si trojnásobné grandslamové šampionky z French Open (2018 a 2021) a Wimbledonu (2018) zahrají už ve čtvrtek proti nasazeným trojkám Elise Mertensová a Veronice Kuděrmětovové. Belgicko-ruská dvojice absolvuje teprve druhý společně turnaj, ale ještě nenašla přemožitelky.

O druhé místo ve finále svedou souboj Japonky Šuko Aojamaová s Enou Šibaharovou proti Kazašce Anně Daniliniové s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou.