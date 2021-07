Krejčíková si nemůže zvyknout na výhody grandslamové šampionky

Den před turnajem se v areálu pražské Sparty sešly a vyfotily české grandslamové vítězky Krejčíková a dvojnásobná královna Wimbledonu Petra Kvitová. "Je to příjemné. Jako mladší jsem trénovala v Prostějově a Péťa taky. Pak přišel její úspěch a my tenistky jsme k ní vzhlížely, takže je hezké stát vedle ní a vědět, že jsem dokázala něco podobného," řekla Krejčíková.

Pozici obletované hvězdy pocítila coby nasazená už v All England Clubu. Nyní má ve Stromovce možnost si vybrat, kdy by chtěla hrát první kolo, kdy trénovat a splněno bude i každé její přání ohledně jídla. "Je hezký, že za úspěchy přijde ocenění a výhody. Ale vůči ostatním to je... . Není to parketa, v které se cítím dobře. Jsme skromnější typ," uvedla.

Pražský turnaj má pro Krejčíkovou velký význam. Před 333 dny na zdejší antuce loni v srpnu prohrála po boji s Rumunkou Simonou Halepovou. "Ten zápas byl důležitý. Uhrála jsem proti ní set, ve druhém jsme to měly 5-5 a tahaly jsme se. Posbírala jsem hodně zkušeností a viděla jsem, že můžu hrát i s nejlepšími hráčkami velice vyrovnaně. Řekla bych, že to byl i jeden ze startovních bodů, kdy se to přehouplo a začalo se mi tak dařit," vzpomínala Krejčíková.

Po turnaji v Praze odehrála tři akce ITF v Česku a po nich přišel průlom na odloženém French Open. Prošla do osmifinále, čímž se poprvé posunula do světové stovky ve dvouhře. Letos už se zařadila mezi stabilní hráčky okruhu WTA, což vyvrcholilo prvním titulem ve Štrasburku, následnou jízdou za triumfem na pařížské antuce a postupem do osmifinále na londýnské trávě.

Do turnaje v Praze tak po roce nastupuje prakticky jiná hráčka. "Na zápasy chodím pořád stejně. Chci hlavně maximálně bojovat a po každém zápase být spokojená, že jsem odvedla sto procent. Je důležité zůstat na zemi. Jsem jiná jenom podle žebříčku," uvedla světová třináctka.

Po trávě si stihla na tvrdém povrchu v Praze třikrát zatrénovat. Ambice má jako na každém jiném turnaji. "Dostat se co nejdál. Hlavně se moc těším na to, že jde o turnaj v Česku. Doufám, že budu hrát hodně zápasů a budu dělat divákům radost," řekla Krejčíková.

Už si stihla přebrat olympijskou kolekci a z Prahy zamíří do Tokia na své první hry pod pěti kruhy. Hrát bude dvouhru a s Kateřinou Siniakovou budou medailovými nadějemi ve čtyřhře. "Pro tenisty jsou nejdůležitější grandslamy, ale olympiáda je speciální. Chci, aby se mi tam zadařilo, tomu dávám velkou váhu. Budu se snažit makat, aby to klaplo v singlu nebo v deblu," uvedla.

O olympijské medaile se ale bude bojovat bez fanoušků. "Je to smutné. Každý sportovec chce, aby tam byli lidé, fandili mu a podporovali ho. Ale pokud je to bezpečné a olympiáda se v takovém režimu může uskutečnit, je to správný krok. Všichni sportovci se s tím vyrovnávají."

Těší se na slavnostní zahájení, pokud na něj sportovce pustí. Nad možností, že by třeba nesla českou vlajku, nepřemýšlela. "Určitě bych neřekla ne," usmála se.