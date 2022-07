Krejčíková si v Hamburku jen jednou udržela servis a končí. Ve čtvrtfinále dohrála i Siniaková

Barbora Krejčíková po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte znovu do akce naskočila na French Open, kde obhajovala titul ve dvouhře i čtyřhře. Zatímco v singlu se rozloučila hned v úvodním kole po porážce s Diane Parryovou, do deblové soutěže kvůli pozitivnímu testu na koronavirus vůbec nenastoupila. Po zdravotní přestávce se zúčastnila čtyř turnajů a vítězství se dočkala pouze ve Wimbledonu (3. kolo).

Další vítěznou sérii si po skalpech lucky losera Suzan Lamensové a Magdaleny Frechová, proti níž získala 12 her v řadě, připsala v Hamburku. Mezi nejlepší čtyřku se však nedostala.

Dnes si ve svém prvním čtvrtfinále od Australian Open pouze jednou uhájila servis, o který přišla celkem sedmkrát, kupila nevynucené chyby a s Anastasií Potapovovou za necelou hodinu a čtvrt prohrála jasně 1-6 3-6. Soupeřka jí tak oplatila loňský debakl z Dubaje. Krejčíková bude v příštím týdnu obhajovat triumf na betonech v Praze.

Jednadvacetiletá Ruska, jež v dubnu na antuce v Istanbulu získala svůj první titul, bude o své čtvrté finále usilovat proti Anett Kontaveitové. Nasazená jednička se dnes na kurtu příliš nezdržela, za stavu 0-6 0-2 jí vzdala loňská finalistka Andrea Petkovicová. Světová dvojka bude hrát své první semifinále od konce února a bojovat o 15. finále. Jediný dosavadní souboj s Potapovovou vyhrála.

Kateřina Siniaková si v Hamburku vyšlápla na světovou dvanáctku a nasazenou dvojku Darju Kasatkinovou a poté smetla Lauru Pigossiovou, zaznamenala tak svou teprve druhou letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích a po 11 měsících prošla do čtvrtfinále.

První semifinále od loňského června si však 26letá Češka nezahraje, ani ona nedokázala zastavit Bernardu Peraovou. Američance, se kterou vyhrála všechny čtyři předchozí souboje, ani jednou nesebrala servis a po hodině a pár minutách prohrála jasně 3-6 1-6.

Back-to-back semifinals for Bernarda



@bernarda_pera wins her 10th consecutive match without dropping a set to reach the last four in Hamburg!#HamburgOpen pic.twitter.com/83qqJdfa9O