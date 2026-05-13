Krejčíková si v Parmě zahraje čtvrtfinále, Šalkovou čeká egyptská výzva

DNES, 13:53
ITF PARMA – Barbora Krejčíková zvládla vítězně další antukový zápas. Na challengeru v Parmě porazila Annu-Lenu Friedsamovou z Německa 6:1, 6:7 a 6:2 postoupila do čtvrtfinále. Večer se na stejném turnaji představí i Dominika Šalková.
Krejčíková se do Parmy přesunula z Říma, kde ji už ve druhém kole vyřadila světová jednička Aryna Sabalenková. Na challengeru plní zatím zdatně roli turnajové čtyřky. Na hladký postup z prvního kola navázala v osmifinále, i když se s německou soupeřkou hodně trápila.

První set sice česká tenistka zvládla hravě a ukončila jeh už po 33 minutách. Jenže pak se Friedsamová zlepšila, dokázala si udržet svůj servis a nakonec přesvědčivě vyhrála i tiebreak.

V rozhodujícím dějství Krejčíková dokázala získat za stavu 2:1 brejk a utkání už dopodávala k vítězství. V koncovce sice promarnila mečboly, na třetí pokus už ale byla úspěšná a po dvou hodinách 40 minutách prošla do čtvrtfinále, kde může potkat Victorii Golubicovou nebo domácí hráčku Federicu Urgesiovou.

Večer se v Parmě představí i Dominika Šalková, tu čeká osmifinálové utkání s Mayar Sherifovou z Egypta.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
PTP
13.05.2026 14:05
