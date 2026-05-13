Krejčíková si v Parmě zahraje čtvrtfinále, Šalkovou čeká egyptská výzva
Krejčíková se do Parmy přesunula z Říma, kde ji už ve druhém kole vyřadila světová jednička Aryna Sabalenková. Na challengeru plní zatím zdatně roli turnajové čtyřky. Na hladký postup z prvního kola navázala v osmifinále, i když se s německou soupeřkou hodně trápila.
První set sice česká tenistka zvládla hravě a ukončila jeh už po 33 minutách. Jenže pak se Friedsamová zlepšila, dokázala si udržet svůj servis a nakonec přesvědčivě vyhrála i tiebreak.
V rozhodujícím dějství Krejčíková dokázala získat za stavu 2:1 brejk a utkání už dopodávala k vítězství. V koncovce sice promarnila mečboly, na třetí pokus už ale byla úspěšná a po dvou hodinách 40 minutách prošla do čtvrtfinále, kde může potkat Victorii Golubicovou nebo domácí hráčku Federicu Urgesiovou.
Večer se v Parmě představí i Dominika Šalková, tu čeká osmifinálové utkání s Mayar Sherifovou z Egypta.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
zvládneš zahrát cokoli,
všem hejtrům navzdory.