Krejčíková si zahraje s loučící se Collinsovou o čtvrtfinále Wimbledonu, Djokoviče čeká šlágr s Runem

V rámci osmého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení. Poslední česká naděje Barbora Krejčíková bude o své první čtvrtfinále v All England Clubu bojovat s Danielle Collinsovou, která hraje poslední sezonu v kariéře. Sedminásobný šampion Novak Djokovič nastoupí ke šlágru s Holgerem Runem. Alexandera Zvereva vyzve Taylor Fritz a v akci budou také bývalá vítězka Jelena Rybakinová či další grandslamová šampionka Jelena Ostapenková.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 8. 7.

Češi v akci

Krejčíková (31-ČR) - Collinsová (11-USA) | No.1 Court (17:30 SELČ)



Osmifinále mužů

Musetti (25-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.) | No.2 Court (12:00 SELČ)

Fils (Fr.) - De Minaur (9-Austr.) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Fritz (13-USA) - Zverev (4-Něm.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Rune (15-Dán.) - Djokovič (2-Srb.) | Centre Court (18:00 SELČ)



Další osmifinále žen

Rybakinová (4-Kaz.) - Kalinská (17-) | Centre Court (14:30 SELČ)

Svitolinová (21-Ukr.) - Xinyu Wang (Čína) | No.2 Court (15:00 SELČ)

Putincevová (Kaz.) - Ostapenková (13-Lot.) | No.1 Court (16:00 SELČ)

Krejčíková – Collinsová | 17:30 SELČ

Barbora Krejčíková si ve třetím kole vypracovala vedení 6:0 a 4:3 nad Jessicou Bouzasovou, když jí 83. hráčka světa a senzační přemožitelka obhájkyně titulu Markéty Vondroušové vzdala. Osmadvacetiletá Češka tak pošetřila síly po vyčerpávajících bitvách s Veronikou Kuděrmetovovou (7:6, 6:7, 7:5) a Katie Volynetsovou (7:6, 7:6).

Do Londýna nedorazila v dobré formě. Bývalá světová dvojka od února do dubna dva měsíce vůbec nehrála a pak během antukového jara prohrála všechny čtyři zápasy. V rámci travnaté části sezony ale zapisuje svá první vítězství v dohraných utkáních od lednového čtvrtfinále na Australian Open.

Bývalá šampionka wimbledonské čtyřhry může postoupit do svého pátého singlového čtvrtfinále na grandslamech, prvního mimo betony od triumfu na French Open 2021. V osmifinále podniků velké čtyřky má úspěšnost 4:3, ve Wimbledonu bojovala o čtvrtfinále pouze v roce 2021 a podlehla Ashleigh Bartyové.

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport)

Krejčíková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Abú Zabí, Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (čtvrtfinále)

Bilance: 10:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:4 (kariérní 19:39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Krejčíková – Wimbledon

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Birmingham (čtvrtfinále), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: V. Kuděrmetovová (7:6, 6:7, 7:5), Volynetsová (7:6, 7:6), Bouzasová (6:0, 4:3 skreč)

Danielle Collinsová sehrála ve třetím kole souboj členek TOP 20 žebříčku s Beatriz Haddadovou Maiaovou a prohrála úvodní čtyři gamy zápasu. V následujících hodinách však těžila z několika přestávek způsobených deštěm, nakonec zvítězila dvakrát 6:4 a vylepšila své wimbledonské maximum.

Všechna tři utkání zvládla bez ztráty setu, nicméně proti Claře Tausonové potřebovala tie-break. Tráva je jejím nejslabším povrchem, před cestou na Wimbledon měla bilanci 6:8 v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na travnatých dvorcích a jejím nejlepším výsledkem bylo osmifinále v Eastbourne 2018.

Třicetiletá Američanka letos ukončí kariéru a zřejmě hodlá tour opustit na velmi pozitivní notě. Letos kralovala v Miami a Charlestonu a získala svůj třetí a čtvrtý titul. Navíc uhrála finále ve Štrasburku a semifinále v Římě. V osmifinále grandslamů má kariérní bilanci 3:1.

Vizitka Danielle Collinsové. (@ Livesport)

Collinsová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston, Miami (triumf); Štrasburk (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 39:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:0

Bilance proti hráčkám TOP 50: 19:9 (kariérní 67:72)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo)

Collinsová – Wimbledon

Kariérní bilance: 7:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Tausonová (6:3, 7:6), Gálfiová (6:3, 6:4), (20) Haddadová Maiaová (6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Krejčíková vede 1:0, loni v semifinále v San Diegu dohnala manko setu a brejku a nakonec turnaj ovládla. Collinsová se během tří měsíců vyšplhala z únorové 71. pozice v žebříčku WTA na 10. místo, je favoritkou a může poprvé od finále na Australian Open 2022 projít do čtvrtfinále majorů.

"Danielle má velmi dobrou sezonu. Je to velmi solidní a kvalitní hráčka," řekla českým novinářům Krejčíková, která si osmifinále Wimbledonu zahrála už v roce 2021. "Vzpomínám na to ráda. Škoda, že jsem ji (Bartyovou) měla tak brzo, protože jsem měla docela slušnou formu. Ona pak celý turnaj vyhrála. Jsem ráda, že jsem letos znovu ve čtvrtém kole a mohu zase bojovat o čtvrtfinále," uvedla.

"Vím, proti komu budu hrát. Vloni jsme spolu sehrály dobrý zápas. Hrála skvělý tenis a má za sebou na tour řadu úspěchů. Mám ale skvělého člověka na přípravu, tak uvidíme," řekla Collinsová před soubojem s Krejčíkovou.

Musetti – Mpetshi Perricard | 12:00 SELČ

Lorenzo Musetti měl velmi příznivý los po cestě do osmifinále letošního ročníku Wimbledonu. V úvodním kole potkal trápícího se Constanta Lestienneho a následně čelil antukovým specialistům Lucianovi Darderimu a Franciscovi Comesaňovi. Osmifinále je jeho novým maximem v tomto dějišti.

Dvaadvacetiletý Ital nyní zaútočí na své premiérové čtvrtfinále na grandslamech. Na obě předchozí osmifinále na podnicích velké čtyřky by asi nejraději zapomněl, na French Open 2021 nedotáhl náskok dvou setů proti Novakovi Djokovičovi a loni na stejném turnaji schytal výprask od Carlose Alcaraze.

Po nepovedených úvodních měsících sezony se překvapivě zvedl na trávě, která byla ještě před pár týdny jeho jasně nejslabším povrchem. Ve Stuttgartu došel do semifinále, v londýnském Queen's Clubu padl až ve finále s Tommym Paulem a teď může ve Wimbledonu vylepšit své grandslamové maximum.

Vizitka Lorenza Musettiho. (@ Livesport)

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (finále)

Bilance: 27:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 10:2

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 8:8 (kariérní 50:35)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo)

Musetti – Wimbledon

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (semifinále), Queens (finále)

Cesta turnajem: Lestienne (4:6, 7:6, 6:2, 6:2), Darderi (6:4, 4:6, 6:7, 6:4, 6:4), Comesaňa (6:2, 6:7, 7:6, 6:3)

Giovanni Mpetshi Perricard se začal na nejvyšším okruhu prosazovat teprve zhruba před měsícem a v životním období pokračuje ve Wimbledonu. V Londýně při svém debutu překvapivě prohrál finále kvalifikace, ovšem jako lucky loser porazil v hlavní soutěži Sebastiana Kordu, Jošihita Nišioku a Emila Ruusuvuoriho. Jako celkově čtvrtý v historii a první od roku 1995 dokázal hned při první návštěvě All England Clubu dojít až do osmifinále.

Ačkoli má Francie nespočet talentů, v posledních letech se zástupci země galského kohouta do závěrečných kol grandslamů nedostávají. Mpetshi Perricard by to ale mohl změnit, jelikož disponuje dělovým servisem a zřejmě i velmi solidní psychickou odolností. Navíc hrál před pár týdny na domácí antuce v Lyonu svou teprve třetí hlavní soutěž na turnajích ATP a dotáhl to až k triumfu. Nyní exceluje ve Wimbledonu, kde má v průměru na jeden zápas 35 es.

V pondělí slaví 21. narozeniny a postup do čtvrtfinále Wimbledonu by pro něj určitě byl tím nejlepším dárkem. Navíc se může stát prvním lucky loserem, který postoupí do čtvrtfinále grandslamu.

Vizitka Giovanniho Mpetshiho Perricarda. (@ Livesport)

Mpetshi Perricard – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 40:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 10:3

Bilance proti hráčům TOP 30: 4:1 (kariérní 4:1)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo)

Mpetshi Perricard – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (1. kolo), Queens (2. kolo)

Cesta turnajem: (20) Korda (7:6, 6:7, 7:6, 6:7, 6:3), Nišioka (6:4, 6:1, 6:2), Ruusuvuori (4:6, 6:2, 7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Musetti vede 1:0, před pár týdny na travnaté generálce ve Stuttgartu zvítězil ve dvou tie-breacích. Jejich jediný předchozí souboj byl velmi těsný, a proto jsou šance v tom wimbledonském naprosto vyrovnané. Oba aktéři budou útočit na životní výsledek a nejspíše rozhodne to, který z nich se s nervozitou vypořádá lépe.

Fils – De Minaur | 14:00 SELČ

Arthur Fils nepřijel na Wimbledon v nejlepším rozpoložení, jelikož se mu nedařilo obhájit výsledky během antukového jara a stále čekal na výraznější průlom na grandslamech. Dvacetiletý Francouz si ovšem v Londýně pořádně spravil chuť a i díky skalpům Huberta Hurkacze a Romana Safiullina poprvé prošel do druhého týdne majorů.

Letošní travnatou část sezony bude bez ohledu na další působení ve Wimbledonu hodnotit jako velmi povedenou. Před začátkem aktuálního roku totiž neměl na kontě ani jedno vítězství v hlavních soutěžích na tomto povrchu a teď jich vlastní už šest, což zahrnuje čtvrtfinále v Halle a osmifinále Wimbledonu.

Ve druhém kole proti Hurkaczovi sehrál svůj první kariérní souboj se zástupci TOP 10 světového pořadí na grandslamech, Polák se v tie-breaku čtvrté sady zranil a při mečbolu Filse vzdal. Celkově má francouzský mladík s takto vysoko postavenými soupeři bilanci 3:5.

Vizitka Arthura Filse. (@ Livesport)

Fils – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (čtvrtfinále)

Bilance: 23:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 3:5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Fils – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (2. kolo), Halle (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Stricker (6:3, 6:2, 3:6, 6:4), (7) Hurkacz (7:6, 6:4, 2:6, 6:6 skreč), Safiullin (4:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:3)

Alex de Minaur postoupil do druhého týdne celkem suverénně. A to bez ztráty setu a nutnosti hrát všechny tři zápasy. V úvodním kole si poradil s lucky loserem a krajanem Jamesem Duckworthem, zaváhání nepřipustil ani proti antukáři Jaumemu Munarovi a ve třetím kole měl po odstoupení Lucase Pouilleho volno.

Pětadvacetiletý Australan vlastní devět titulů z podniků ATP a už hrál finále i na turnajích Masters. Navíc se od začátku loňské sezony zlepšil v soubojích s hráči TOP 10 a sám se do elitní desítky pořadí vyšplhal. Stále mu však chybí nějaký výraznější výsledek na grandslamech.

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že i na grandslamech se zlepšil. Na letošním Australian Open byl set od skalpu Andreje Rubljova a postupu do čtvrtfinále, na French Open dosáhl na svou druhou kariérní čtvrtfinálovou účast na majorech (US Open 2020) a nyní půjde sebevědomě do druhého týdne Wimbledonu, protože na travnatých dvorcích má velmi solidní historii a získal už dva tituly.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (triumf)

Bilance: 35:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 50: 20:9 (kariérní 118:95)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 2:6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

De Minaur – Wimbledon

Kariérní bilance: 9:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (triumf), Queens (1. kolo)

Cesta turnajem: Duckworth (7:6, 7:6, 7:6), Munar (6:2, 6:2, 7:5), Pouille (bez boje)

Vzájemná bilance: Fils vede 1:0, navrch měl letos v Barceloně na svých oblíbených antukových dvorcích. Tentokrát ale povrch hraje do karet De Minaurovi a nejlepší Australan v žebříčku ATP by toho měl využít.

Fritz – Zverev | 16:00 SELČ

Taylor Fritz má travnaté dvorce v oblibě. Na nejrychlejším povrchu už třikrát triumfoval na okruhu ATP, naposledy před týdnem na generálce v Eastbourne, kde kraloval už potřetí a tentokrát bez ztráty jediného setu.

Šestadvacetiletý Američan navíc dosáhl na své první grandslamové čtvrtfinále právě na trávě ve Wimbledonu. Přesto tehdy odjížděl velmi zklamaný, protože v něm předloni nedokázal dorazit zraněného Rafaela Nadala a nakonec prohrál v pěti setech. Další předchozí starty v All England Clubu se mu navzdory zmíněnému nepovedly, ani jednou nepřešel přes třetí kolo.

Do elitní desítky žebříčku se vyšplhal hlavně díky tomu, že je spolehlivý v utkáních, v nichž se od něj očekává vítězství. S nejlepšími hráči světa má naopak velký problém, konkrétně na grandslamech prohrál 13 ze 14 soubojů se zástupci TOP 10 pořadí. Na obou předchozích letošních majorech vypadl právě s někým z elitní desítky, a to s Novakem Djokovičem ve čtvrtfinále Australian Open a Casperem Ruudem v osmifinále French Open.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); Mnichov (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (triumf)

Bilance: 34:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 9:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:5 (kariérní 21:38)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále)

Fritz – Wimbledon

Kariérní bilance: 12:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Queens (čtvrtfinále), Eastbourne (triumf)

Cesta turnajem: O'Connell (6:1, 6:2, 6:4), Rinderknech (6:3, 6:4, 3:6, 6:4), (24) Tabilo (7:6, 6:3, 7:5)

Alexander Zverev se ihned po průlomu na hlavní okruh začal prosazovat na turnajích Masters, ovšem na grandslamech mu to několik let trvalo. V poslední době je ale na majorech jedním z nejpravidelnějších účastníků závěrečných kol.

To potvrzuje také v letošním roce, jelikož na obou odehraných podnicích velké čtyřky byl blízko k prvnímu triumfu na grandslamech. V semifinále Australian Open vedl 2:0 na sety nad Daniilem Medveděvem a ve finále by potkal Jannika Sinnera, s nímž má vysoce pozitivní bilanci. Ve finále French Open vedl dvakrát o set nad Carlosem Alcarazem. Obě zklamání zřejmě hodil za hlavu, protože teď exceluje ve Wimbledonu, kde po cestě do druhého týdne neztratil set.

Pro 27letého Němce je tráva nejslabším povrchem, na kterém ještě nikdy nedokázal triumfovat. Co se týče grandslamů, tak je Wimbledon jeho jasně nejméně úspěšným. Za sebou má sedm startů a pouze dvakrát postoupil do osmifinále, přičemž v něm podlehl v pěti setech Milosovi Raonicovi v roce 2017 i Félixovi Augerovi-Aliassimemu před třemi lety.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (triumf); French Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (semifinále)

Bilance: 40:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 9:7 (kariérní 95:94)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 12:6)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále)

Zverev – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2021, 2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Halle (semifinále)

Cesta turnajem: Carballés (6:2, 6:4, 6:2), Giron (6:2, 6:1, 6:4), Norrie (6:4, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Zverev vede 5:3, na trávě 2:0 (Wimbledon 2018 a 2021). Němec sice vyhrál oba souboje na trávě ve Wimbledonu, nicméně i tak je v těchto podmínkách nejzranitelnější. Fritz by měl s favoritem držet krok, ale bude potřebovat svůj nejlepší tenis, který se mu v duelech s hráči z užší špičky žebříčku málokdy daří předvést.

Rune – Djokovič | 18:00 SELČ

Holger Rune před lety vynikal tím, že dokázal vyhrávat i téměř prohrané zápasy. Jedním z příkladů je předloňské finále na Masters v Paříži, v němž udolal po obratu právě Djokoviče. Zatímco na podnicích Masters už triumfoval, na grandslamech se mu stále nedaří přejít přes čtvrtfinále.

Formát na tři vítězné sety mu evidentně moc nesedí, protože disponuje slabší fyzickou kondicí a ve vypjatých bitvách často bojuje s křečemi. Teprve až ve třetím kole letošního Wimbledonu dokázal poprvé v kariéře zvítězit ze stavu 0:2 na sety, a to proti outsiderovi Quentinovi Halysovi.

Jednadvacetiletý Dán prožívá ještě horší sezonu než jeho následující protivník. Velmi brzy se rozloučil s hvězdnými členy svého týmu Borisem Beckerem a Severinem Lüthim a zaznamenal už několik překvapivých porážek, přičemž bojoval také se zdravotními problémy. Bývalý čtvrtý hráč světa momentálně figuruje až na 15. místě žebříčku a může se čím dál tím více propadat.

Čtvrtfinálovou účast obhajoval také na nedávném French Open, kde skončil v osmifinále na raketě člena TOP 10 Alexandera Zvereva. Stejný scénář mu hrozí teď ve Wimbledonu. V All England Clubu debutoval předloni a vypadl hned v prvním kole. Loni ovšem prošel až do čtvrtfinále, a to i díky zvládnuté čtyřsetové bitvě v osmifinále s Grigorem Dimitrovem.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 25:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 15:18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále)

Rune – Wimbledon

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Queens (1. kolo)

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6:1, 6:4, 6:4), Seyboth Wild (3:6, 6:3, 6:2, 6:2), Halys (1:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1)

Novak Djokovič musel před měsícem odstoupit před čtvrtfinále French Open a okamžitě se podrobil operaci menisku v pravém koleni. Není tak překvapením, že jeho výkony ve Wimbledonu zatím nejsou stabilní. Zatímco v úvodním kole dominoval proti kvalifikantovi Vítovi Kopřivovi, proti outsiderům Jacobovi Fearnleymu a Alexejovi Popyrinovi ztratil set. Ve třetím kole s Popyrinem ovšem v posledních třech sadách dominoval a zápas zakončil s 53 vítěznými údery a pouhými 18 nevynucenými chybami.

Od začátku roku 2007 se mu nestalo, aby měl v rámci sezony po konci Wimbledonu nulový počet titulů. Udržet tuto sérii bude pro 37letého Srba vzhledem k okolnostem a nedávné operaci velmi těžké. V letošním roce totiž stále nezapsal ještě ani jednu finálovou účast a ve Wimbledonu poprvé od roku 2007 postoupil do druhého týdne se ztrátou více než jednoho setu.

V této dekádě vyhrál v každé sezoně alespoň 15 duelů se zástupci TOP 20 žebříčku a neprohrál s nimi více než pětkrát. Letos to má ovšem s takto vysoko postavenými protivníky 3:3 a poslední takový souboj nezvládl, když nestačil ve třech setech na Caspera Ruuda na antukovém Masters v Monte Carlu. To je další důkaz, že statisticky nejúspěšnější tenista všech dob není letos ve své kůži, protože Ruudovi v ani jednom z pěti předchozích střetnutí nepovolil set.

Přestože není letos v nejlepší formě, probil se na obou předchozích grandslamech alespoň do čtvrtfinále a stále se na této úrovni řadí mezi největší adepty na triumf. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí slavil titul ve Wimbledonu už sedmkrát a v případě osmého prvenství by vyrovnal rekord Rogera Federera.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Monte Carlo, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 21:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:3 (kariérní 392:145)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 59:5)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále)

Djokovič – Wimbledon

Kariérní bilance: 95:11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 14:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Kopřiva (6:1, 6:2, 6:2), Fearnley (6:3, 6:4, 5:7, 7:5), Popyrin (4:6, 6:3, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 3:2. Zatímco většina hráčů má potíže proti Djokovičovi uspět, Rune je jako jeden z mála schopen v soubojích s legendárním Srbem svou výkonnost pozvednout. Bude zajímavé sledovat, zda se mu to povede i tentokrát. Pro mladého Dána je totiž tráva nejslabším povrchem a jeho forma v letošním roce je horší než v těch předchozích.

Rybakinová – Kalinská | 14:30 SELČ

Jelena Rybakinová se dostala do druhého týdne Wimbledonu i při svém čtvrtém startu v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje. Ve třetím kole deklasovala pod zataženou střechou Caroline Wozniackou. Bývalé světové jedničce povolila jen jeden game a zaznamenala svou nejsuverénnější grandslamovou výhru v dohraných zápasech.

Pětadvacetiletá Kazachstánka ale neprožívá zrovna nejlepší travnatou část sezony. Na generálce v Berlíně musela kvůli bolestem břišního svalu skrečovat a ve druhém kole Wimbledonu se trápila tři sety s outsiderkou Laurou Siegemundovou. Přesto je jedinou přeživší bývalou wimbledonskou šampionkou či finalistkou v letošním ročníku.

V osmifinále Wimbledonu disponuje bilancí 2:1, předloni tady zvedla nad hlavu trofej pro šampionku a loni skončila ve čtvrtfinále. V letošní sezoně odehrála 11 turnajů a na 10 z nich prošla minimálně do čtvrtfinále, přičemž má na kontě už pět titulů či finálových účastí.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (čtvrtfinále)

Bilance: 38:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 9:4 (kariérní 45:36)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále)

Rybakinová – Wimbledon

Kariérní bilance: 17:2

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Berlín (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ruseová (6:3, 6:1), Siegemundová (6:3, 3:6, 6:3), Wozniacká (6:0, 6:1)

Anna Kalinská se v souboji hráček TOP 20 žebříčku vypořádala s dešťovými přeháňkami lépe než její krajanka Ljudmila Samsonovová a šampionku nedávné travnaté akce v Hertogenboschi porazila 7:6, 6:2. V letošní travnaté části sezony má skvělou bilanci 7:1 a ve Wimbledonu stále neztratila set.

Každou z předchozích čtyř účastí ve Wimbledonu zakončila v prvním kole či kvalifikačních bojích. Pětadvacetiletá Ruska se prosadila na grandslamech až v aktuálním roce, na lednovém Australian Open poprvé v kariéře postoupila do třetího kola majorů a nakonec to v Melbourne Parku dotáhla do čtvrtfinále.

V probíhající sezoně zaznamenala svá první finále na okruhu WTA, titul ale nezískala na tisícovce v Dubaji ani na travnaté pětistovce v Berlíně. Nyní zaútočí na své druhé grandslamové čtvrtfinále, během zmíněného tažení na letošním Australian Open byla až na 75. místě žebříčku.

Vizitka Anny Kalinské. (@ Livesport)

Kalinská – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Dubaj (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (finále)

Bilance: 28:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:1 (kariérní 10:7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo)

Kalinská – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Berlín (finále)

Cesta turnajem: Udvardyová (6:3, 6:2), Bouzková (6:4, 6:1), (15) Samsonovová (7:6, 6:2)

Vzájemná bilance: 2:2. Moskevské rodačky zahájily rivalitu už na juniorské akci 2014 v ruském hlavním městě. Rybakinová má na nejvyšším ženském okruhu navrch 2:1, nicméně v posledním souboji loni na antuce v Římě její bývalá krajanka skrečovala. Kalinská bude usilovat o první skalp TOP 10 v dohraných zápasech na trávě.

Svitolinová – Xinyu Wang | 15:00 SELČ

Elina Svitolinová prošla na třetím grandslamu v řadě do druhého týdne. Ve třetím kole potkala Ons Jabeurovou, odvrátila setbol a finalistku posledních dvou ročníků Wimbledonu přemohla 6:1, 7:6. Jedná se o její první skalp TOP 10 po roce, konkrétně od loňského vítězství nad Igou Šwiatekovou právě ve Wimbledonu.

Devětadvacetiletá Ukrajinka sice na trávě ještě nikdy netriumfovala, nicméně má velmi dobrou historii ve Wimbledonu. Včetně letošního ročníku se dostala minimálně do osmifinálové fáze při čtyřech z posledních šesti startů, jejím maximem je semifinálová účast z let 2019 a 2023.

Bývalá světová trojka se loni vrátila po mateřské pauze a od té doby na grandslamech vyhrála 20 z 25 duelů, přičemž už dvakrát byla alespoň ve čtvrtfinále. Na obou předchozích letošních majorech vypadla právě v osmifinále, na Australian Open vzdala Lindě Noskové a na French Open podlehla Jeleně Rybakinové.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 21:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 6:8 (kariérní 163:150)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:2 (kariérní 10:7)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále)

Svitolinová – Wimbledon

Kariérní bilance: 19:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: Linetteová (7:5, 6:7, 6:3), Niemeierová (6:3, 6:4), (10) Jabeurová (6:1, 7:6)

Xinyu Wang předvedla ve třetím kole parádní obrat proti domácí naději Harriet Dartové a vyrovnala své grandslamové maximum. Dvaadvacetiletá Číňanka ztratila úvodní set, v tom následujícím prohrávala 1:3 a v rozhodujícím dějství řešila manko 0:3. Přesto Britku zdolala 2:6, 7:5, 6:3 a postoupila.

V každém ze tří zápasů v letošním ročníku Wimbledonu zvítězila až v rozhodujícím setu. V minulosti odehrála v tomto dějišti tři duely s bilancí 1:2, ovšem letos porazila kromě Dartové také Viktoriji Tomovovou (7:6, 3:6, 6:0) a senzačně světovou pětku Jessicu Pegulaovou (6:4, 6:7, 6:1).

Před soubojem s Pegulaovou měla bilanci 0:6 s hráčkami TOP 10 žebříčku a nikdy nepřešla přes druhé kolo na travnatých dvorcích na nejvyšším okruhu. V pondělí bude podruhé v kariéře útočit na první grandslamové čtvrtfinále, na loňském US Open prohrála osmifinále s Karolínou Muchovou.

Vizitka Xinyu Wang. (@ Livesport)

Xinyu Wang – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 22:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 30: 4:8 (kariérní 7:25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Xinyu Wang – Wimbledon

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Berlín (1. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Tomovová (7:6, 3:6, 6:0), (5) Pegulaová (6:4, 6:7, 6:1), Dartová (2:6, 7:5, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Svitolinová je zatím na grandslamech mnohem úspěšnější, na kontě má už 10 čtvrtfinálových účastí. Ukrajinka může druhým rokem po sobě ztroskotat ve Wimbledonu na aktuálně 42. hráčce pořadí, loni přesně na této pozici figurovala pozdější šampionka Markéta Vondroušová.

Putincevová – Ostapenková | 16:00 SELČ

Julia Putincevová se postarala o vůbec největší překvapení turnaje, když vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou (3:6, 6:1, 6:2). Recept na Polku našla až na pátý pokus. V posledních dvou setech spáchala dohromady jen čtyři nevynucené chyby oproti 26 z rakety soupeřky a ukončila její 21zápasovou neporazitelnost.

Není to poprvé, co na travnatých dvorcích zaskočila světovou jedničku (Naomi Ósakaová, Birmingham 2019). Ve Wimbledonu ovšem nikdy předtím nepřešla přes druhé kolo, ačkoli se ho v minulosti zúčastnila devětkrát. Navíc si v tomto dějišti zahraje své první grandslamové osmifinále od US Open 2020.

Devětadvacetiletá Kazachstánka se v úvodních měsících letošní sezony rozehrála do životní formy a zaznamenala čtvrtfinále v Miami a Madridu a získala v Birminghamu svůj první titul z travnatých kurtů. Momentálně má na kontě osm vítězství v řadě a teď může uhájit svou neporazitelnost v osmifinále grandslamů (bilance 3:0).

Vizitka Julie Putincevové. (@ Livesport)

Putincevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (triumf)

Bilance: 31:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 8:0

Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:3 (kariérní 33:74)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo)

Putincevová – Wimbledon

Kariérní bilance: 8:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Birmingham (triumf)

Cesta turnajem: Kerberová (7:5, 6:3), (27) Siniaková (6:0, 4:6, 6:2), (1) Šwiateková (3:6, 6:1, 6:2)

Jelena Ostapenková v úvodních třech kolech dominovala a čeká ji první letošní osmifinále na majorech. Bývalá wimbledonská semifinalistka si snadno poradila se všemi třemi soupeřkami figurujícími mimo TOP 90 žebříčku, jmenovitě s Ajlou Tomljanovicovou, Darjou Snigurovou a Bernardou Peraovou. Dohromady nasázela 21 es.

V úvodních dvou zápasech ani jednou nezaváhala na vlastním servisu, proti Peraové se jí to stalo dvakrát. Nasazená třináctka strávila na kurtech necelé tři hodiny (nepočítaje deblovou soutěž), přestože na posledních třech turnajích dohromady zaregistrovala pouhé dvě výhry.

Bývalá šampionka French Open zapsala v letošním roce triumfy v Adelaide a Linci a také čtvrtfinále v Brisbane a Římě. Sedmadvacetiletá Lotyška bude usilovat o své šesté grandslamové čtvrtfinále, v osmifinálové fázi má skvělou úspěšnost 5:1. Ve Wimbledonu byla mezi nejlepší osmičkou dvakrát (2017-18).

Vizitka Jeleny Ostapenkové. (@ Livesport)

Ostapenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 29:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 11:10 (kariérní 123:119)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Ostapenková – Wimbledon

Kariérní bilance: 19:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Birmingham (1. kolo), Eastbourne (2. kolo)

Cesta turnajem: Tomljanovicová (6:1, 6:2), Snigurová (6:3, 6:0), Peraová (6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: 2:2. Na všechny předchozí souboje došlo na betonech a tři z nich včetně toho posledního v Indian Wells 2021 rozhodoval třetí set. Ostapenková je jen velmi mírnou favoritkou, Putincevová totiž hraje v životní formě a je posílena skalpy světové jedničky Igy Šwiatekové a bývalé šampionky Angelique Kerberové.

Pondělní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Rybakinová (4-Kaz.) - Kalinská (17-)

2. Fritz (13-USA) - Zverev (4-Něm.)

3. Rune (15-Dán.) - Djokovič (2-Srb.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Fils (Fr.) - De Minaur (9-Austr.)

2. Putincevová (Kaz.) - Ostapenková (13-Lot.)

3. Krejčíková (31-ČR) - Collinsová (11-USA)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Musetti (25-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.)

2. Svitolinová (21-Ukr.) - Xinyu Wang (Čína) / nejdříve v 15:00 SELČ

3. Perezová/Ebden (1-Austr.) - Muhammadová/Molteni (USA/Arg.)



COURT 18 (od 12:00 SELČ)

1. Heliövaara/Patten (Fin./Brit.) - Matos/Mělo (Braz.)

2. Siniaková/Townsendová (4-ČR/USA) - Fernandezová/Šibaharaová (Kan./Jap.) 6:2, 3:2 / dohrávka, nejdříve ve 13:30 SELČ



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. Olmosová/González (Mex.) - Christieová/Johnson (Brit.)

2. Eubanks/E. King (USA) - N. Skupski/Venus (9-Brit./N. Zél.) / nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Samson (2-ČR) - Paskauskasová (Brit.)



COURT 4 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. A. Kovačková (7-ČR) - Johnsonová (Brit.)



COURT 6 (od 12:00 SELČ)

1. Brunclík (8-ČR) - Jefferson (Brit.)



COURT 7 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. Klimas/Kumstát (ČR) - Karahan/H. Roh (Tur./Korea)



COURT 8 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. Muhammadová/Sutjiadiová (15-USA/Indon.) - Babosová/N. Kičenoková (Maď./Ukr.) / nejdříve ve 13:30 SELČ

3. junioři

4. Dabrowská/Heliövaara (Kan./Fin.) - Routliffeová/Venus (2-N. Zél.) / nejdříve v 16:00 SELČ

5. Cina/Mrva (1-It./ČR) - Forbes/Schinnerer (USA)



COURT 10 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. Paštiková (ČR) - Jovicová (6-USA)



COURT 11 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. Ticháčková (ČR) - Frodinová (USA)



COURT 16 (od 12:00 SELČ)

1. Kumstát (6-ČR) - Vasilev (Bulh.)



COURT 17 (od 12:00 SELČ)

1. Glasspool/Rojer (Brit./Niz.) - Frantzen/Jebens (Něm.)

2. S. Hsieh/Mertensová (1-Tchaj-wan/Belg.) - Keninová/Matteková-Sandsová (14-USA) / nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Dartová/Glasspool (Brit.) - Bucsaová/Martin (Šp./Fr.)

4. Šibaharaová/Lammons (Jap./USA) - Jastremská/Purcell (Ukr./Austr.)

5. Brunclík/J. Kim (2-ČR/Korea) - De Marchi/Rapagnetta (It.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje