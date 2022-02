Krejčíková v Dubaji prohrála s kvalifikantkou a finále neobhájí. Ve hře jsou ještě Kvitová a Vondroušová

Barbora Krejčíková do letošní sezony vstoupila skvěle, v Sydney sahala po čtvrté trofeji a na Australian Open postoupila do čtvrtfinále. V Dubaji, kde při svém loňském debutu v hlavní soutěži dokráčela až do svého premiérového finále na tvrdém povrchu, se však 26leté Češce nedařilo od prvního zápasu.

Nasazená dvojka měla potíže už v úvodním kole s trápící se Caroline Garciaovou (6-4 7-6), dnes nestačila 3-6 6-7(2) na kvalifikantku a v současnosti až 146. hráčku světa Dajanu Jastremskou a připsala si svou první porážku s tenistkami figurujícími mimo Top 100 od loňského dubna.

Favorizovaná brněnská rodačka se k prvním brejkbolům dostala až za stavu 3-4 ve druhé sadě, ani jednu ze čtyř šancí však neproměnila. K obratu se nadechla, když nedovolila o pět let mladší Ukrajince utkání dopodávat, v tie-breaku ale neuhrála jediný bod na příjmu.

Jastremská, která se loni v červenci vrátila po zrušeném dopingovém trestu, bude o své teprve druhé semifinále za poslední rok bojovat proti Markétě Vondroušové, či kvalifikantce Varvaře Gračevové. O čtvrtfinále kromě Vondroušové momentálně hraje i Petra Kvitová s turnajovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.



Před branami čtvrtfinále skončila i loňská šampionka Muguruzaová

Chvíli po loňské finalistce Barboře Krejčíková se ve druhém kole s prestižním podnikem v Dubaji rozloučila i poslední šampionka Garbiñe Muguruzaová. Nasazená Španělka, jež měla potíže už včera s Kateřinou Siniakovou, po dvou a čtvrt hodinách boje podlehla 6-3 4-6 4-6 Veronice Kuděrmetovové. Ruska se o semifinále popere s lucky loserem Jil Teichmannovou (H2H 2-0).

Teichmannová ve finále kvalifikace prohrála se Siniakovou, ale dostala druhou šanci. V hlavní soutěži bez ztráty setu přehrála Elise Mertensovou i nasazenou Elinu Svitolinovou (7-6 6-2) a poprvé v sezoně postoupila do čtvrtfinále.