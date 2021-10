Krejčíková v Indian Wells přehrála Anisimovovou a jako jediná z Češek postoupila do osmifinále

Barbora Krejčíková prožívá pohádkový rok a po měsíc dlouhém odpočinku po porážce ve čtvrtfinále US Open je na začátku vyvrcholení sezony zpátky ve formě.



25letá rodačka z Ivančic, kterou v listopadu čeká finálový turnaj Billie Jean Kingové v Praze a premiérový start na Turnaji mistryň v mexické Guadalajaře, si v těchto dnech odbývá úspěšný debut na prestižním turnaji WTA 1000 v Indian Wells.



Po úvodní třísetové výhře nad Kazaškou Zarinou Dijasovou si třetí nasazená Krejčíková poradila i s domácí Amandou Anisimovovou. Dvacetiletou Američanku porazila hladce 6-2 6-3 a postoupila mezi šestnáctku nejlepších.



Zápas začal kvůli dešti až v pozdních večerních hodinách a hrálo se ve větrných podmínkách. Vítězka Roland Garros Krejčíková ale měla v obou setech výborné začátky a vždy vedla rychle 4-0. První set dohrála Češka bez problémů, ve druhém sice ztratila jednou servis a nechala Američanku snížit na 4-3, pak ovšem duel po sedmdesáti minutách dokončila.



"Bylo to hodně náročné. Nepříjemně foukalo a musely jsme na zápas dlouho čekat. A taky bylo chladno. Snažila jsem se hrát svoji hru a nedělat moc chyb," komentovala Krejčíková, která udělala 15 nevynucených chyb, zatímco Anisimovová dvojnásobek.



Olympijská vítězka ve čtyřhře Krejčíková si zajistila další posun ve světovém žebříčku, ve kterém bude v pondělí nejhůře čtvrtá. V případě titulu má šanci se dostat dokonce na post světové trojky před Karolínu Plíškovou, která v Indian Wells nezvládla třetí kolo proti Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové.



O postup do čtvrtfinále si Krejčíková zahraje s o dva roky mladší Španělkou Paulou Badosaovou (h2h 0-1), s níž jediný vzájemný duel letos na antuce v Madridu prohrála.



"Paula je jednou z mých oblíbených hráček, bude to dobrý zápas," řekla Krejčíková a Španělka uvedla: "Jsme kamarádky, často spolu trénujeme. Bára má neuvěřitelný rok. Bude to velmi těžké."



Také 23letá Badosaová prožívá životní sezonu a v Indian Wells debutuje. V osmifinále smetla dvakrát 6-2 americkou teenagerku Cori Gauffovou.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.150.470 dolarů

pondělní výsledky (11. 10. 2021) • Dvouhra - 3. kolo • Krejčíková (3-ČR) - Anisimovová (USA) 6-2 6-3 Haddadová Maiaová (Braz.) - Kar. Plíšková (1-ČR) 6-3 7-5 Kerberová (10-Něm.) - Kasatkinová (20-Rus.) 6-2 1-6 6-4 Džabúrová (12-Tun.) - Collinsová (22-USA) 6-1 6-3 Badosaová (21-Šp.) - Gauffová (15-USA) 6-2 6-2 Kontaveitová (18-Est.) - Andreescuová (16-Kan.) 7-6(5) 6-3 Tomljanovicová (Austr.) - Zidanšeková (26-Slovin.) 6-4 6-3 Kalinská (Rus.) - Golubicová (Švýc.) 1-6 6-1 6-3