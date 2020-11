Krejčíková v Linci postoupila do 2. kola, Martincová vzdala souboj kvalifikantek

74. hráčka světa Barbora Krejčíková se dnes představila poprvé od domácího vystoupení v Ostravě, kde před třemi týdny podlehla ve druhém kole Viktorii Azarenkové a ze čtyřhry pak kvůli nemoci odstoupila před semifinálovým zápasem.



V Linci si na úvod poradila 6-3 5-7 6-2 s Harmony Tanovou, která byla rozehraná z kvalifikace. 24letá Češka v úvodu prohrávala 1-3, ale pak převzala otěže utkání a za stavu 6-3 a 5-3 podávala na postup.



Jenže v následujících čtyřech gamech uhrála jen dva míčky a Francouzka si vynutila třetí set. Krejčíková si však postup vzít nenechala, v rozhodujícím dějství ani jednou nepřišla o podání a soupeřce oplatila porážku z úvodu sezony.



"Je to tu náročné, kurty jsou takové atypické, takže mi dlouho trvalo, než jsem si na ně zvykla," komentovala pro Tenisový svět Krejčíková, která také na sedmém turnaji po restartu sezony, z toho čtvrtém na okruhu WTA, postoupila do druhého kola.



"Ani jsem neočekávala, že bych mohla vyhrát, protože vím, že soupeřka hraje dobře a k tomu na tomto povrchu odehrála už dva zápasy, takže jsem hodně ráda, že jsem to zvládla," dodala rodačka z Ivančič, jež kvůli náročnému programu posledních týdnů neobhajuje titul ve čtyřhře.



O své celkově čtvrté čtvrtfinále na turnaji WTA a první od loňského léta si překvapivá osmifinalistka letošního French Open zahraje v prvním vzájemném duelu se 110. hráčkou světa Greetje Minnenovou. Belgičanka už včera vyřadila nasazenou trojku Dajanu Jastremskou a zaznamenala první skalp hráčky Top 30.



Tereza Martincová v posledních týdnech bojovala s nemocí Covid-19 a na jejích výkonech v Linci to bylo znát. Šestadvacetiletá Češka působila unaveně už o víkendu, přesto dokázala v kvalifikaci obě soupeřky porazit ve třech setech a projít do hlavní soutěže.



Stejně jako nedávno v ostravské hale však skončila hned v prvním kole. Proti Chorvatce Janě Fettové se hůře pohybovala, byla od začátku bez šance a za stavu 2-6 1-3 vzdala kvůli bolestem břicha.



Už včera v prvním kole dohrála Kateřina Siniaková, jež nestačila na nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou.

• WTA INTERNATIONAL LINEC •

Rakousko, tv. povrch / hala, 225.500 dolarů

úterní výsledky (10. 11. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Krejčíková (ČR) - Tanová (Fr.) 6-3 5-7 6-2 Fettová (Chorv.) - Martincová (ČR) 6-2 3-1 / skreč Rusová (Niz.) - Zidanšeková (Slovin.) 6-4 6-4 Giorgiová (It.) - Sorribesová (Šp.) 6-3 5-7 6-4 Cirsteaová (Rum.) - Grabherová (Rak.) 2-3 skreč G. Giorgiová (It.) - Sorribesová (Šp.) 6-3 5-7 6-4