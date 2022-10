Krejčíková v Ostravě zastavila Parksovou a v semifinále může vyzvat Kvitovou. O postup zabojuje také Martincová

Barbora Krejčíková po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte dlouho hledala formu a definitivně se do ní dostala až na začátku uplynulého týdne. Šestadvacetiletá Češka, která loni včetně grandslamového French Open ovládla tři turnaje, v tallinnské hale vyřadila tři nejvýše nasazené hráčky a získala svůj čtvrtý singlový titul.

Vynikající fazónu si očividně přivezla i na domácí halový podnik. V Ostravě na úvod smázla Shelby Rogersovou, ve druhém kole měla po odstoupení Belindy Bencicové volno a v dnešním čtvrtfinále po setech 7-6(7) 6-3 zastavila rozjetou kvalifikantku Alyciu Parksovou, jež se po skalpech Karolíny Plíškové a Marie Sakkariové stala největší senzací letošního ročníku AGEL Open a vůbec poprvé v kariéře prošla do čtvrtfinále akcí WTA.

Bývalá světová dvojka začala proti 144. hráčce světa zostra a sebrala jí hned první servis. Brejk však nepotvrdila a do konce setu musela skóre dotahovat. V dramatickém tie-breaku se jako první k setbolu dostala domácí hvězda, 21letá Američanka ale stav otočila. To samé se vzápětí povedlo Krejčíkové, která druhý setbol proměnila díky dvojchybě soupeřky. Druhá sada už byla pro českou favoritku podstatně jednodušší, ačkoli úvodní brejk nepotvrdila. V šesté hře nicméně prolomila tvrdý servis Parksové znovu.

Dialed in @BKrejcikova takes out Parks and ups her win streak to 8!#OstravaOpen pic.twitter.com/LagPDmGocb