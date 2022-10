Krejčíková v Ostravě zastavila Parksovou. Kvitová a Martincová do semifinále neprošly

Barbora Krejčíková po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte dlouho hledala formu a definitivně se do ní dostala až na začátku uplynulého týdne. Šestadvacetiletá Češka, která loni včetně grandslamového French Open ovládla tři turnaje, v tallinnské hale vyřadila tři nejvýše nasazené hráčky a získala svůj čtvrtý singlový titul.

Vynikající fazónu si očividně přivezla i na domácí halový podnik. V Ostravě na úvod smázla Shelby Rogersovou, ve druhém kole měla po odstoupení Belindy Bencicové volno a v dnešním čtvrtfinále po setech 7-6(7) 6-3 zastavila rozjetou kvalifikantku Alyciu Parksovou, jež se po skalpech Karolíny Plíškové a Marie Sakkariové stala největší senzací letošního ročníku AGEL Open a vůbec poprvé v kariéře prošla do čtvrtfinále akcí WTA.

Bývalá světová dvojka začala proti 144. hráčce světa zostra a sebrala jí hned první servis. Brejk však nepotvrdila a do konce setu musela skóre dotahovat. V dramatickém tie-breaku se jako první k setbolu dostala domácí hvězda, 21letá Američanka ale stav otočila. To samé se vzápětí povedlo Krejčíkové, která druhý setbol proměnila díky dvojchybě soupeřky.

Druhá sada už byla pro českou favoritku podstatně jednodušší, ačkoli úvodní brejk nepotvrdila. V šesté hře nicméně prolomila tvrdý servis Parksové znovu.

"Byl to těžký zápas, jelikož jsem ji moc neznala. Nikdo z nás. Měla jsem štěstí, že jsem se na oba její zápasy dívala a věděla, co mám plus minus čekat. Bylo to o maličkostech. Jsem ráda, že se mi to povedlo a postoupila jsem dál," řekla Krejčíková na tiskové konferenci.

Dialed in @BKrejcikova takes out Parks and ups her win streak to 8!#OstravaOpen pic.twitter.com/LagPDmGocb — wta (@WTA) October 7, 2022

Krejčíková čekala na semifinálovou účast skoro devět měsíců a teď se mezi nejlepší kvarteto probila druhým týdnem po sobě.

O své třetí letošní a celkově osmé finále bude usilovat proti vítězce letošního Wimbledonu Jeleně Rybakinové, která zdolala 7-6 6-4 domácí dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou.

Kvitová, která se během turnaje potýkala s nachlazením, Rybakinové v prvním vzájemném duelu ani jednou nevzala podání a po více než dvou hodinách hry prohrála. V Ostravě se jí nepodařilo zopakovat loňskou semifinálovou účast.

V prvním setu si obě hráčky udržely servis až do zkrácené hry. V ní Kvitová nevyužila vedení 4-2 a rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán se ujala vedení. Ve druhé sadě smazala česká tenistka sedm brejkbolů, ten osmý v sedmé hře už ale neodvrátila. Rybakinová duel dotáhla k postupu, pomohla si také 11 esy. Kvitová jich zaznamenala pět.

"Nebylo mi úplně hej, ale nebyla jsem na tom úplně nejhůř. Po dvou těžkých zápasech mi samozřejmě chyběly síly, ale na druhou stranu jsem se tam snažila nechat vše. To se i stalo. Byl to hrozně těžký zápas. Jelena výborně podávala, dala spoustu es a nedarovala mi nic zadarmo. Obecně to byl velmi kvalitní duel. Ona ale hrála líp a zasloužila si vyhrát," uvedla Kvitová.

Tereza Martincová vypadla stejně jako loni ve čtvrtfinále a přišla o možnost zahrát si poprvé proti světové jedničce. Letos česká tenistka skončila po porážce 1-6 6-4 1-6 s Jekatěrinou Alexandrovovou, jež zaznamenala již osmou výhru v řadě.

Alexandrovová, jež před dvěma týdny triumfovala v Soulu, v semifinále vyzve Igu Šwiatekovou. Polská tenistka dnes potvrdila roli favoritky proti Američance Caty McNallyové a zvítězila 6-4 6-4.