Krejčíková v prvním finále na trávě podlehla Ostapenkové. Vyhrála debl s Kosťukovou

Barbora Krejčíková po únorovém triumfu na podniku WTA 1000 v Dubaji, kde porazila tři nejvýše postavené hráčky žebříčku a získala svou nejcennější trofej na tvrdém povrchu, prožila neúspěšné antukové jaro a vypadla z elitní desítky světového pořadí.

Na trávě dosud příliš oslnivých výsledků nezaznamenala, což změnila tento týden na prvním přípravném turnaji před Wimbledonem. V Birminghamu nejvýše nasazená Češka poprvé na zeleném pažitu vyhrála čtyři zápasy po sobě a poprvé si na něm zahrála čtvrtfinále, semifinále i finále.

Přemožitelku našla až v boji o titul, v němž nestačila na Jelenu Ostapenkovou. Vítězka Roland Garros 2021 podlehla lotyšské šampionce pařížského grandslamu z roku 2017 po setech 6:7, 4:6, podruhé v sezoně a potřetí v řadě s ní neuhrála ani set a ve vzájemné bilanci ztrácí už 2:5.

Ve vyrovnané úvodní sadě si obě tenistky pečlivě hlídaly své servisy a rozhodnout tak musel tie-break. Krejčíková v něm přežila tři výměny, v nichž čelila setbolu a vzápětí byla sama jediný míček od vedení 1:0 na sety. Jenže Ostapenková zahrála odvážně, trefila winner a o pár chvil později svůj čtvrtý setbol již využila, když aktivní hrou donutila českou hráčku k chybě.

Momentum zápasu se rázem překulilo na stranu sebevědomě hrající Ostapenkové, jež si ve druhém setu vypracovala vedení 5:1 a na returnu usilovala o ukončení zápasu. Krejčíková sice přežila, následně zaznamenala premiérový brejk a po jeho potvrzení za stavu 4:5 vedla 30:15, obrat ale nedokonala.

Osmifinalistka předloňského Wimbledonu Krejčíková tak ve svém jubilejním 10. finále ve dvouhře na 7. titul nedosáhla. Přesto se může těšit na návrat do TOP 10.

26letá Ostapenková, jež na začátku týdne vyřadila i českou teenagerku Lindu Noskovou či americkou veteránku Venus Williamsovou a do finále se dostala po čtyřech třísetových výhrách, upravila svou bilanci ve finálových zápasech na 6:8. Na trávě zvítězila už podruhé, když navázala na předloňský triumf v Eastbourne.

Česká tenistka si singlové finále v Birminghamu zahrála již pošesté za posledních 10 let a devět konaných ročníků, Krejčíková ale v boji o titul neuspěla podobně jako Barbora Strýcová v letech 2014 a 2016 a Karolína Plíšková v roce 2015. Jedinou českou šampionkou v 28leté historii soutěže, kterou ovládla například i legendární Němka Steffi Grafová, je vítězka z let 2017 a 2018 Petra Kvitová.

Krejčíková si po necelých třech hodinách dala náplast na porážku ve finále dvouhry alespoň v podobě triumfu ve čtyřhře. Česká tenistka slaví na první společném turnaji s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, ve finále porazily 6:2, 7:6 australsko-americké duo Storm Hunterová a Alycia Parksová.

Rodačka z Ivančic se do finále ve dvouhře i ve čtyřhře na jednom turnaji dostala podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo na předloňském Roland Garros, na kterém nakonec slavila senzační a stále jediný double. Dnes zaznamenala celkově 17. deblový titul, z toho třetí v této sezoně.

