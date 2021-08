Krejčíková ve čtvrtfinále v Cincinnati proti Bartyové neuspěla. O postup zabojují ještě Kvitová a Karolína Plíšková

Barbora Krejčíková před rokem nastartovala svůj kariérní vzestup a výborně navzdory dnešní porážce vstoupila i do sezony amerických betonů, která na přelomu srpna a září vyvrcholí posledním grandslamem sezony US Open.

Ke svému singlovému debutu v Cincinnati dorazila s bilancí 22 výher a pouhých dvou porážek z posledních 24 zápasů a proti Darje Kasatkinové, Dajaně Jastremské ani bývalé světové jedničce Garbiñe Muguruzaové nepřišla o podání. Ve čtvrtfinále však její pouť v Ohiu skončila, stejně jako na začátku července v osmifinále Wimbledonu ve dvou setech prohrála s Ashleigh Bartyovou.

V úvodním dějství Krejčíková tahala za kratší konec, nedostala se ani k jednomu brejkbolu a dvakrát ztratila servis. Ve druhé sadě se ale rozehrála a měla v zádech nadějné vedení 4-2. Bartyová ovšem přestala chybovat, získala čtyři gamy v řadě a souboj grandslamových šampionek za necelou hodinu vyhrála 6-2 6-4.

Krejčíková v Cincinnati ještě nekončí, dnes ji čeká semifinále čtyřhry s Kateřinou Siniakovou. Zlaté medailistky z nedávných her v Tokiu budou čelit Gabriele Dabrowské a Luise Stefaniové.

Yet to drop a set all week



@ashbarty moves on to the Cincinnati semifinals after beating fellow Slam champ Krejcikova!#CincyTennis pic.twitter.com/xsEpWsvClS