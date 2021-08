Karolína Plíšková v Cincinnati prošla dál po skreči Badosaové a zahraje si o další finále

Karolína Plíšková po prohraném finále v Římě zabředla do další krize, ale v posledních dvou měsících už se zase prezentuje výsledky, na které jsme u ní byli zvyklí. Po finále Wimbledonu a v Montréalu si může o titul zahrát už na třetím tradičním turnaji po sobě (na olympiádě vypadla v osmifinále).

V Cincinnati, kde v roce 2016 získala svůj první velký titul a následně hrála finále US Open, letos ještě neztratila set. Česká jednička si poradila s Julií Putincevovou, utnula sérii porážek s Jessicou Pegulaovou a do semifinále prošla po skreči Pauly Badosaové, přemožitelky Aryny Sabalenkové.

Plíšková měla podobně jako proti Pegulaové pomalejší vstup do úvodního dějství, Španělku dokonce pustila do vedení 4-0 a čelila čtyřem brejkbolům. Po jejich odvrácení začala vývoj otáčet, Badosaová ale dokázala získat desátý game a skóre srovnala. Rodačka z Loun však v následujících dvou gamech prohrála jediný fiftýn a po hodině šla do vedení. Ve druhé sadě sebrala soupeřce hned první servis a ta se rozhodla v utkání nepokračovat.

Devětadvacetiletá Plíšková se o své čtvrté letošní a 33. kariérní finále utká s rozjetou Jil Teichmannovou. Vítězka pražského podniku WTA z roku 2019 si po světové dvojce Naomi Ósakaové vyšlápla na zlatou medailistku z nedávných her v Tokiu Belindu Bencicovou. Svou devět zápasů neporaženou krajanku porazila hladce 6-3 6-2 a vyrovnala své maximum na hlavní tour. Čtyřiadvacetiletá Švýcarka v premiérovém souboji s Plíškovou zaútočí na své největší finále, celkově čtvrté a první v sezoně.

Další dvě české zástupkyně neuspěly. Barbora Krejčíková ani podruhé nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a Petra Kvitová vzdala Angelique Kerberové.