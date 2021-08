Krejčíková ve čtvrtfinále v Cincinnati proti Bartyové neuspěla. Kvitová musela vzdát

Barbora Krejčíková před rokem nastartovala svůj kariérní vzestup a výborně navzdory dnešní porážce vstoupila i do sezony amerických betonů, která na přelomu srpna a září vyvrcholí posledním grandslamem sezony US Open.

Ke svému singlovému debutu v Cincinnati dorazila s bilancí 22 výher a pouhých dvou porážek z posledních 24 zápasů a proti Darje Kasatkinové, Dajaně Jastremské ani bývalé světové jedničce Garbiñe Muguruzaové nepřišla o podání. Ve čtvrtfinále však její pouť v Ohiu skončila, stejně jako na začátku července v osmifinále Wimbledonu ve dvou setech prohrála s Ashleigh Bartyovou.

V úvodním dějství Krejčíková tahala za kratší konec, nedostala se ani k jednomu brejkbolu a dvakrát ztratila servis. Ve druhé sadě se ale rozehrála a měla v zádech nadějné vedení 4-2. Bartyová ovšem přestala chybovat, získala čtyři gamy v řadě a souboj grandslamových šampionek za necelou hodinu vyhrála 6-2 6-4.

Krejčíková v Cincinnati ještě nekončí, dnes ji čeká semifinále čtyřhry s Kateřinou Siniakovou. Zlaté medailistky z nedávných her v Tokiu budou čelit Gabriele Dabrowské a Luise Stefaniové.

Pětadvacetiletá Bartyová, která vylepšila svou letošní úspěšnost s hráčkami Top 20 na 14-1 a Top 10 na 7-1 a je s pěti finálovými účastmi a čtyřmi tituly nejúspěšnější hráčkou letošní sezony, se mohla o své celkově 19. finále porvat s Petrou Kvitovou. Další z nasazených českých nadějí ale musela za stavu 4-6 3-3 vzdát Angelique Kerberové.

Kvitovou žaludeční potíže provázely celý turnaj, přesto dokázala bez ztráty setu vyřadit Madison Keysovou, Veroniku Kuděrmetovovou i Ons Džabúrovou. Proti Kerberové měla v úvodním dějství své šance, třikrát se na returnu dostala do vedení 30-15, jenže brejkbol si nevypracovala.

Na začátku druhé sady poprvé soupeřce sebrala servis a vedla 2-0. Následovala pauza, během níž Kvitová musela opustit kurt, po návratu odvrátila tři brejkboly v řadě a zvýšila svůj náskok. Jenže evidentně zdravotně indisponovaná 31letá Češka už pak skoro nemohla hrát, výměny se snažila rychle zakončovat a Kerberová začala manko stahovat. Po skončení páté hry se Kvitová nechala ošetřovat, odehrála ještě jeden game a pak se rozhodla skrečovat.

Třiatřicetiletá Němka si nedávno na domácím pažitu v Bad Homburgu zahrála své první finále po dvou letech a v celkově 31. souboji o titul se dočkala 13. trofeje, první od Wimbledonu 2018. Dvojnásobná finalistka podniku v Cincinnati, která s Kvitovou srovnala vzájemnou bilanci na 8-8, se Bartyové pokusí oplatit nedávnou porážku ze semifinále Wimbledonu a i s ní bilanci srovnat. Právě vedoucí žena žebříčku WTA je její jedinou přemožitelkou v posledních 15 duelech.

All love between these two @AngeliqueKerber is into the last four after Kvitova retires through injury, 6-4, 3-3, ret. Faces Barty for a place in the #CincyTennis final pic.twitter.com/NJAo9wdFbv

I stayed out there as long as I could.



I have been struggling with a stomach issue for several days and unfortunately couldn’t finish the match today.



Good luck Angie - sorry to end it that way - and can’t wait for the next battle with you #CincyTennis pic.twitter.com/EJA3XmFcYm