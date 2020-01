Krejčíková vyhrála opět ve třech setech a v Hongkongu je ve čtvrtfinále

ITF HONGKONG - Třetí nasazená Barbora Krejčíková na turnaji ITF W25 v Hongkongu porazila dvacetiletou Japonku Maiu Hontamaovou a po druhé třísetové výhře postoupila do čtvrtfinále. V něm se čtyřiadvacetiletá Češka utká s o dva roky mladší Francouzkou Harmony Tanovou.

Barbora Krejčíková loni vyhrála čtyři antukové turnaje ITF po sobě, ale také bojovala se zdravotními problémy. Kvůli nemoci se jí nepovedlo Roland Garros a měsíc nehrála, na konci srpna si pak v kvalifikaci US Open vážně poranila pravé chodidlo a byla ráda, že na závěr sezony stihla alespoň Turnaj mistryň ve čtyřhře.



Do sezony 2020 vstupuje čtyřiadvacetiletá Češka jako 131. hráčka světa a před kvalifikací Australian Open ještě ladí formu, neboť od srpna odehrála jen jeden singlový zápas. Jako jedna z mála hráček druhé světové stovky startuje na turnaji ITF s dotací 25.000 dolarů v Hongkongu, kde už přes půl roku probíhají protivládní prostesty.



Třetí nasazená Češka v prvních dvou kolech potvrdila roli favoritky, když si ve třech setech poradila s devatenáctiletou Ruskou Sofjou Lansererovou i dvacetiletou Japonkou Maiou Hontamaovou. Až 387. hráčku světa dnes zdolala po dvou hodinách a šesti minutách hry 6-2 2-6 6-3.



Krejčíková si připsala teprve třetí výhru z posledních osmi zápasů, v hlavní soutěži se dočkala prvních dvou výher od poloviny loňského července.



Ve čtvrtfinále, které si v Hongkongu zahrála i při svém jediném předchozím startu v roce 2017, se třináctá deblistka světa Krejčíková utká s dvaadvacetiletou Francouzkou Harmony Tanovou. Ta aktuálně figuruje na 251. místě žebříčku WTA.



Suverénně do čtvrtfinále postoupily obě nejvýše nasazené hráčky a členky Top 100 - domácí Lin Zhu i Kazaška Zarina Dijasová ztratily ve dvou zápasech jen pět gamů.