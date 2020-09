Krejčíková zdolala Strýcovou a je poprvé ve 3. kole grandslamu. Znovu se v Paříži daří Siniakové

Barbora Krejčíková vyšla vítězně z českého souboje druhého kola na antukovém Roland Garros. Dvaatřicátou nasazenou Barborou Strýcovou dnes v Paříži porazila 6-4 3-6 6-3 a při třetí účasti v hlavní soutěži dvouhry na grandslamu je poprvé ve 3. kole.



V duelu elitních deblistek - Strýcová je dvojka a Krejčíková devítka v žebříčku čtyřhry WTA - měla zkušenější Strýcová lepší vstupy do setů. V každém šla do brejku, ale k úspěchu dotáhla jen druhou sadu. V prvním setu otočila Krejčíková stav z 1-4, ve třetí rychle smazala ztrátu z první hry a rozhodla brejkem na 4-2.



Čtyřiadvacetiletá Krejčíková ukončila zápas po 2 hodinách a 42 minutách díky chybě soupeřky.



Strýcová hrála nachlazená z předešlých dnů, kdy v Paříži panovala zima a pršelo. "Mám něco na průduškách, praská mi v uších, ale zápas to neovlivnilo. Tenisově to byl docela kvalitní zápas, ale z mé stany ne úplně stoprocentní," řekla chraplavým hlasem.



Přesto plánuje hrát ve čtvrtek čtyřhru v páru s tchajwanskou spoluhráčkou Su-Wei Hsieh, s kterou tvoří první nasazený pár. "Musím zatnout zuby a jít i skrz takové překážky. Doufám, že mi bude trošku líp," řekla čtyřiatřicetiletá Strýcová.



Aktuálně 114. singlistka světa Krejčíková by se měla díky postupu do 3. kola poprvé v kariéře posunout do první stovky žebříčku dvouhry. Na grandslamu hrála hlavní soutěž dvouhry poprvé předloni v Paříži (1. kolo) a letos v Austrálii (2. kolo). Mohla nastoupit i na US Open, ale kvůli koronaviru do New Yorku neletěla.



Při premiéře ve 3. kole grandslamu Krejčíková vyzve po mateřské pauze se vracející Bulharku Cvetanu Pironkovovou, které dnes k utkání 2. kola nenastoupila zraněná Serena Williamsová z USA.



Necelou hodinu po Krejčíkové postoupila také její deblová partnerka Kateřina Siniaková, která se do 3. kola v Paříži dostala třetí rok po sobě. Už jen jedna výhra ji tak dělí od vyrovnání grandslamového maxima právě z loňského French Open, kdy vyřadila i tehdejší světovou jedničku Naomi Ósakaovou.



V dnešním druhém kole čtyřiadvacetiletá Siniaková porazila za hodinu čtvrt hry 6-3 6-4 Rusku Anastasii Pavljučenkovovou, s níž si poradila až ve čtvrtém vzájemném střetnutí. Česká tenistka profitovala z 35 nevynucených chyb Pavljučenkovové a pětkrát jí vzala podání.



O postup mezi šestnáctku nejlepších a zopakování loňského výsledku bude Siniaková hrát s pátou nasazenou Kiki Bertensovou (h2h 1-1). Nizozemka dnes až na šestý pokus porazila italskou finalistku z roku z 2012 Saru Erraniovou., byť až po odvrácení mečbolu a více než třech hodinách boje.



Bertensová po více než tříhodinové bitvě opustila kurt až po zhruba patnáctiminutovém ošetřování a na kolečkovém křesle. Nizozemská tenistka totiž měla po utkání, v němž bylo k vidění celkem 49 brejkbolů či 20 dvojchyb, silné křeče.



Další tři české tenistky budou bojovat o postup do třetího kola ve čtvrtek. Sestry Plíškovy vyzvou bývalé šampionky: Karolína narazí Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska a Kristýna se utká se Španělkou Garbiñe Muguruzaovou. Petra Kvitová bude čelit Italce Jasmine Paoliniové.