Serena vzdala další útok na 24. titul z grandslamu. Z Paříže odstoupila kvůli zranění

"Mám problém chodit, mám pocit, že kulhám. Se zraněnou achilovkou hrát nechcete, protože se to může zhoršit," řekla Williamsová na narychlo svolané tiskové konferenci. Dnes měla hrát na centrkurtu s Cvetanou Pironkovovou.

Soupeřkou díky divoké kartě hrající Bulharky ve třetím kole bude vítězka českého utkání mezi 32. nasazenou Barborou Strýcovou a Barborou Krejčíkovou.

Williamsová má problém s achilovkou od prohraného semifinále na letošním US Open. I proto se odhlásila před Roland Garros z turnaje v Římě a po 1. kole v Paříži uvedla: "Musím se o nohu pořádně starat - laser, led, rehabilitace."

"Tenis miluju. Jsem soutěživá. Je to moje práce a pořád ji dělám dost dobře. Blížím se svým cílům, už tam skoro jsem, proto pořád pokračuju," řekla Williamsová, jež v pondělí oslavila 39. narozeniny.

Čím dál víc se ale nabízí otázka, zda vyrovná a případně překoná rekordních čtyřiadvacet grandslamových triumfů Australanky Margaret Courtové.

Někdejší světová jednička Williamsová vyhrála dosud poslední grandslamový titul v lednu 2017 na Australian Open. Po návratu na kurty po narození dcery Alexis už byla čtyřikrát ve finále turnaje velké čtyřky, ale ani jednou neuspěla.

"I really wanted to give an effort here. (I'm) struggling to walk so that's a tell-tale sign that I should try to recover"



