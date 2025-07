Škoda blbého začátku, litovala Fruhvirtová. Wimbledon ji povzbudil, změnu trenéra potřebovala

Linda Fruhvirtová (20) brala svůj výkon ve Wimbledonu navzdory neúspěchu v prvním kole jako povzbuzení. Přestože na londýnské trávě v pondělí nestačila na Belgičanku Elise Mertensovou, s níž prohrála 4:6, 2:6, vrátila se díky úspěšné kvalifikaci po roce a půl do hlavní soutěže grandslamu a věří, že je na dobré cestě. V rozhovoru s českými novináři ocenila i vliv nového trenéra Vladimíra Pláteníka.

"Po tom, čím jsem si prošla a jak jsem v posledních sezonách nevyhrála moc zápasů za sebou, tak když vyhrajete tři zápasy v řadě, je to povzbuzení. Hned si toho člověk víc váží a je to motivace. Do budoucna bych chtěla mířit výš, ale koukám se na to pozitivně s tím, jak jsem tu hrála a kam to teď směřuje," uvedla Fruhvirtová.

Rodačka z Prahy se na trávě dostala nejprve do finále challengeru v Birminghamu. Poté ve wimbledonské kvalifikaci porazila Chorvatku Leu Boškovičovou, Španělku Nurii Párrizasovou a Japonku Enu Šibaharaovou. Nad její síly byla až v 1. kole nasazená čtyřiadvacítka Mertensová.

R1 @Wimbledon:@elise_mertens vs Linda Fruhvirtova 6-4, 6-2



Very good and convincing performance from Elise against a strong opponent. Mixed it up nicely, did not much wrong.

Next round she gets Ann Li. pic.twitter.com/PNPk9eeXKF — Tennis Belgium (@TennisBelgium) June 30, 2025

"Škoda blbého začátku v prvním setu, na ten jsem doplatila. Hrály jsme skoro dvě hodiny, měly jsme těsné gamy. Měla jsem nějaké šance, ale jí to popadalo na lajny, že jsem s tím nemohla nic dělat. Jindy mi selhal druhý servis, obzvlášť na začátku zápasu. Kdybychom zůstaly alespoň u jednoho brejku, tak by to třeba vypadalo jinak. Zamrzí to, ale byl to slušný zápas," řekla Fruhvirtová.

Do utkání nastupovala s obvázanou nohou. V tom ale příčinu porážky neviděla. "Zavázaná jsem byla už v kvalifikaci v Roehamptonu, takže bych se na to nevymlouvala. Tělo na trávě samozřejmě dostává zabrat. Měla jsem o tři zápasy víc a ne moc času na nějaký odpočinek, takže doskoková noha nebyla úplně stoprocentní," přiznala.

S novým trenérem

Osmifinalistku předloňského Australian Open nově vede slovenský trenér Pláteník. Ten v minulosti koučoval i Dominiku Cibulkovou či Darju Kasatkinovou. "Jsem ráda, že mohu mít za sebou někoho s takovými zkušenostmi. Je to pro mě něco nového. Nikdy jsem neměla trenéra s takovými zkušenostmi z tour. Myslím, že jsem to potřebovala. Dodává práci nějaký směr a myšlenku. Myslím, že mi to rozhodně může pomoct," hodnotila Fruhvirtová.

Devětačtyřicetiletý Pláteník naposledy působil jako kouč Britky Emmy Raducanuové. "Potkávali jsme se na turnajích několik let. Chtěli jsme to zkusit už dřív, a když se ozval, že je volný, tak jsme si říkali, proč to nezkusit. Pracujeme na specifických věcech. Není to, že bychom jen bouchali do míčku od rána do večera, ale má to nějakou myšlenku a směr," doplnila Fruhvirtová.