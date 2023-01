Kuriózní vstup do sezony pro Muchovou. Její soupeřka v Aucklandu nenastoupila k dohrávce

WTA AUCKLAND - Karolína Muchová má za sebou kuriózní vstup do nové sezony. Utkání prvního kola v deštěm sužovaném Aucklandu nakonec dohrávat nebude, nasazená pětka Xiyu Wang totiž za stavu 5-3 pro Češku na kurt znovu nenastoupila. O teprve druhé čtvrtfinále od Wimbledonu 2021 bude bývalá světová devatenáctka usilovat proti kvalifikantce Eleně-Gabriele Ruseové.

Karolína Muchová toho kvůli neustálým zraněním v poslední době moc neodehrála. Sezonu 2021 uzavřela už po US Open, na kurty se vrátila loni v březnu a představila se jen na 12 turnajích, přičemž na třech z nich vzdala či odstoupila.

Doufající v lepší zdravotní stav zahájila letošní tenisový rok v Aucklandu. A vstup do sezony to byl vskutku kuriózní. Souboj s Xiyu Wang rozehrála v úterý a vypracovala si vedení 5-3. Zápas byl poté kvůli dešti přerušen a přeložen na středu. Dohrávka se však nekoná, nasazená Číňanka k ní totiž zřejmě kvůli zranění nenastoupila.

Šestadvacetiletá Češka, která už byla 19. na světě a momentálně figuruje až ve spodní polovině druhé stovky, se tak jako jediná z kvarteta Češek dostala do druhého kola. Hned v tom úvodním se naopak s turnajem rozloučily sestry Fruhvirtovy a Tereza Martincová.

Muchová bude pokračovat premiérovým soubojem s kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou z Rumunska. Na ten by mělo dojít ve čtvrtek, pokud počasí dovolí. Předpověď pro Auckland je totiž mizerná, v novozélandské metropoli má až do konce týdne pršet. Už dnes museli pořadatelé přesunout zbylá utkání prvního kola do haly. Lepší prognózu neslibuje ani příští týden, kdy je na programu mužský podnik.