Kuzněcovová v Petrohradu zdolala Cristianovou a zajistila kompletní domácí složení zítřejších semifinále

Světlana Kuzněcovová se do čtvrtfinále dostala poprvé od loňského února, kdy hrála semifinále v Dauhá. Na domácím halovém podniku v rodném Petrohradu startuje potřetí a postupem do semifinále vylepšila své maximum.

Pětatřicetiletá ruská veteránka měla v prvním kole coby nasazená čtyřka volný los a po cestě do semifinále narazila na dvě kvalifikantky. Zatímco s Xinyu Wang z Číny neměla žádné výraznější potíže (6-1 7-5), dnes proti Jaqueline Cristianové bojovala přes dvě hodiny, a dokonce prohrávala o set a brejk.

Zkušená dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová dvojka však zabrala a 22letou Rumunku, která dnes absolvovala své premiérové čtvrtfinále na hlavním okruhu, nakonec zdolala 6-7(5) 6-3 6-3.

O své první finále od léta 2019 a celkově 43. bude bojovat s vítězkou domácího derby mezi Darjou Kasatkinovou a Veronikou Kuděrmetovovou.

Sveta seals it



A 74th WTA semifinal beckons for @SvetlanaK27 - and a first in her home town! #FormulaTX pic.twitter.com/D6AVXyyWax