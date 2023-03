Kvitová je na Sunshine Double poprvé v semifinále! V Miami zdolala i Alexandrovovou

Petra Kvitová po dvousetových výhrách nad krajankou Lindou Noskovou, Chorvatkou Donnou Vekičovou a Varvarou Gračovovou zvládla i třísetový souboj s Jekatěrinou Alexandrovovou.



Členky současné druhé světové desítky si na čtvrtfinálový duel musely počkat o den déle, neboť ve středu je na kurt nepustil vytrvalý déšť. Také dnes krátce před utkáním zapršelo, ale samotný zápas se odehrál bez přerušení povětrnostními vlivy.



Obě hráčky se opíraly o kvalitní servis a tak každý set rozhodl jediný brejk. V rozhodujícím dějství Kvitová za stavu 3-3 odvrátila brejkbol, vzápětí soupeřce podruhé sebrala podání a v deváté hře duel uzavřela. Při prvním mečbolu sice spáchala dvojchybu, ale při druhém jí sokyně pomohla nevynucenou chybou. S o čtyři a půl roku mladší Alexandrovovou si poradila i ve druhém vzájemném souboji.

Fighting like a WARRIOR ❤️@Petra_Kvitova overcomes Alexandrova in three-set tussle and will now face Cirstea for a place in the final!#MiamiOpen pic.twitter.com/xakyT5AMco — wta (@WTA) March 30, 2023



33letá rodačka z Bílovce si letos poprvé zahrála čtvrtfinále na obou březnových turnajích WTA 1000 v Indian Wells a Miami během jedné sezony a nyní na Floridě se vůbec poprvé na Sunshine Double dostala do semifinále. Čtvrtfinále zvládla až na sedmý pokus.



"Konečně se mi to tu povedlo, trvalo to docela dlouho. Jsem šťastná, že jsem postoupila dál," usmívala se krátce po svém postupu Kvitová, jež zahrála 19 winnerů a stejný počet nevynucených chyb.



Kvitová startuje na svém celkově 99. turnaji WTA 1000 a podvacáté nechybí v semifinále. Od roku 2009, kdy se akce této kategorie konají, to dokázala jako teprve sedmá tenistka a vůbec první levačka.







Dvojnásobná wimbledonská šampionka či vítězka Turnaje mistryň si o celkově 41. finále zahraje se Soranou Cirsteaovou. S rumunskou vrstevnicí ve vzájemné bilanci vede 6-4, ale na tvrdém povrchu ji porazila až na pátý pokus loni v Cincinnati, kde se nakonec dostala do svého dosud posledního finále.



Bývalá 21. a aktuálně 74. hráčka světa Cirsteaová v Miami vyřadila už dvě Češky Karolínu Muchovou a Markétu Vondroušovou či dvě členky elitní desítky. Včera si proti světové dvojce Aryně Sabalenkové dokonce připsala premiérový skalp hráčky Top 3. Z posledních deseti zápasů prohrála pouze se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.



V prvním semifinále se už dnes utkají domácí světová trojka Jessica Pegulaová a dvanáct zápasů neporažená Kazaška Jelena Rybakinová.