Cirsteaová si proti Sabalenkové připsala životní skalp. Kvitovou na kurt nepustil déšť

WTA MIAMI - Sorana Cirsteaová v Miami nečekaně porazila 6-4 6-4 světovou dvojku a vítězku letošního Australian Open Arynu Sabalenkovou a ve 32 letech si připsala první skalp hráčky Top 3. Rumunská tenistka vyhrála 9 z 10 posledních zápasů a bez ztráty setu na Floridě postoupila podruhé v kariéře do semifinále turnaje WTA 1000. O finále si zahraje s Petrou Kvitovou, nebo Jekatěrinou Alexandrovovou, které se na kurt kvůli dešti nedostaly.

Sorana Cirsteaová odehrála prvních šest letošních turnajů s bilancí 4-6, navíc polovinu výher zaznamenala v kvalifikaci. Po přesunu do Spojených států amerických ale ožila.



Z deseti zápasů prohrála pouze se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a po čtvrtfinále v Indian Wells se na dalším prestižním podniku WTA 1000 v Miami dostala dokonce již do semifinále. Přemožitelka Karolíny Muchové či Markéty Vondroušové na Floridě neztratila v pěti duelech ani set.



V dnešním čtvrtfinále ji nezastavila ani světová dvojka Aryna Sabalenková. Cirsteaová v prvním vzájemném střetnutí překvapivě zvítězila 6-4 6-4, byť v obou setech neudržela výhodu brejku z úvodního gamu a ve druhé sadě čelila za stavu 2-3 brejkbolu.



"Myslím, že jsem trochu ztratila řeč. Šla jsem na kurt s vědomím, že to bude strašně těžký zápas. Aryna má dělové údery a já věděla, že musím udržet půdu pod nohama. Se svým dnešním výkonem jsou moc spokojená," komentovala Cirsteaová, jež zaznamenala 16 winnerů a jen 9 nevynucených chyb.

Sorana's MOMENT @sorana_cirstea stuns No.2 seed Sabalenka to reach her second WTA 1000 semifinal! #MiamiOpen pic.twitter.com/tH6njQAQKv — wta (@WTA) March 29, 2023

Rumunská tenistka, jež příští týden oslaví 33. narozeniny, si připsala premiérový skalp členky Top 3. Proti hráčce Top 10 zaznamenala celkově 19. výhru, ovšem teprve pátou od října 2014. Tři z nich vybojovala tento měsíc, před Sabalenkovou si dvakrát vyšlápla na Francouzku Caroline Garciaovou.



"Lidé rádi počítají věk, roky, výsledky. Ale já to nedělám. Jen se starám o svůj vlastní byznys, tvrdou práci, věřím své hře a práci s trenérem Thomasem Johanssonem. Začali jsme spolupracovat v prosinci a myslím, že se nám vede skvěle," uvedla Cirsteaová.



Sabalenková v 23. zápase sezony našla svou teprve třetí přemožitelku. Předtím ji dokázaly porazit jen Barbora Krejčíková v Dubaji (čtvrtfinále) a Jelena Rybakinová v Indian Wells (finále).







Bývalá 21. hráčka světa Cirsteaová, jež aktuálně figuruje na 74. místě žebříčku, v Miami prožívá svůj druhý nejpovedenější turnaj na takto prestižní akci. V Torontu 2013 po třech skalpech hned tří tenistek elitní světové desítky prohrála až ve finále se Serenou Williamsovou.



Před 10 lety v Kanadě na Rogers Cupu vyřadila také svou vrstevnici Petru Kvitovou, na kterou může narazit i nyní v semifinále na Floridě. Česká tenistka ale ještě potřebuje zvládnout souboj proti Jekatěrině Alexandrovové, jejichž poslední čtvrtfinále bylo kvůli vytrvalému dešti odloženo na čtvrtek. Na kurt by se měly dostat v 21:00 SELČ.



První semifinálovou dvojici vytvořily už v úterý domácí světová trojka Jessica Pegulaová a dvanáct zápasů neporažená Kazaška Jelena Rybakinová.