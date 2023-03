Pegulaová utekla Potapovové z mečbolů, v semifinále se pokusí zastavit Rybakinovou

Jessica Pegulaová na všech šesti letošních turnajích vyhrála minimálně dva zápasy a nyní v Miami se stejně jako loni dostala již přes čtyři soupeřky do semifinále.



Po třech dvousetových výhrách měla ve čtvrtfinále namále s Anastasií Potapovovou. Podobně jako před dvěma týdny v Indian Wells ji zdolala až po obratu z 0-1 na sety, nyní na Floridě kvůli deštivému počasí až v půl druhé v noci a po více než dvou a půl hodinách boje 4-6 6-3 7-6.



29letá Američanka v zápase jako na houpačce prohrávala 4-6 a 0-2, ale pak získala 8 z 9 gamů a v rozhodující sadě vedla 2-0. Obrat málem nedotáhla, neboť ztratila čtyři hry po sobě a rázem prohrávala 3-5. I díky odvrácení dvou mečbolů dokázala vyrovnat a i když soupeřce nabídla druhou šanci utkání ukončit při servisu, k dalšímu mečbolu ji nepustila a v tie-breaku rozhodla o svém vítězství.



"Ve třetím setu za stavu 2-0 mi ztěžkly nohy. Získat druhý set mě stálo hodně sil. Ona hrála nebojácně, dobře se pohybovala a tlačila se do úderů. Důležité bylo nepodlehnout frustraci a snažit se udržet ve hře. Věděla jsem, že to pro ni bude těžké ukončit a jsem moc ráda, že jsem dokázala využít své šance," komentovala Pegulaová.

POV it’s 2am you just won 7-6 in the 3rd and your arm is cramping trying to brush through your hair pic.twitter.com/GTV615DlA8 — Jessie Pegula (@JLPegula) March 29, 2023



O své celkově 7. finále si vítězka dvou turnajů WTA zahraje s Jelenou Rybakinovou, s níž obě vzájemná střetnutí vyhrála. Naposledy loni na podzim v Guadalajaře v tie-breaku třetího setu.



"V minulosti jsem s ní neměla problém hrát. Ona ale v poslední době zvedla úroveň své hry, takže to bude těžká zkouška, obzvlášť po mém dnešním zápasu. Snad se rychle vzpamatuju, mám na to den volna," řekla vyčerpaná Pegulaová.



Světová sedmička Rybakinová, která mečbol přežila už ve třetím kole proti Paule Badosaové, ve čtvrtfinále smetla 6-3 6-0 italskou antukářku Martinu Trevisanovou a připsala si 12. výhru v řadě.



Vítězka loňského Wimbledonu a finalistka letošního Australian Open nastřílela 10 es. Do dvojciferných hodnot v nechytatelných servisech se dostala ve čtvrtém utkání po sobě, což se na WTA Tour podařilo naposledy v roce 2018 Kristýně Plíškové.



23letá Kazaška před dvěma týdny triumfovala v Indian Wells a nyní v Miami, kde až dosud nikdy nebyla ani v osmifinále, má šanci jako teprve pátá tenistka v historii zkompletovat březnový Sunshine Double. Oba prestižní březnové podniky během jedné sezony dokázaly vyhrát jen Polka Iga Šwiateková (2022), Viktoria Azarenková (2016), Belgičanka Kim Clijstersová (2005) a dvakrát Němka Steffi Grafová (1994 a 1996).



"Rozhodně nejsem pod tlakem. Vím, že to dokázalo jen pár hráček a je to velmi těžké. Už jsem tu byla míček od vyřazení, takže jdu od zápasu k zápasu. Bylo by úžasné něčeho takového dosáhnout, ale pořád je to daleko," řekla Rybakinová, jež vylepšila letošní bilanci na 20-4 a v počtu výher se vyrovnala nejlepší Aryně Sabalenkové.