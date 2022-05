Kvitová klepala na dřevo, že je zdravá, a doufá, že sezonu otočí

"Nevím, kam to mám všude zaklepat. Sem tam něco cítím, ale není to nic, kvůli čemu bych třeba musela skrečovat. Za to jsem fakt ráda," řekla Kvitová na otázku, jestli je nyní v Paříži zdravotně v pořádku.

Začátkem roku laborovala se zápěstím a poté s nohou. V sezoně proto hrála jen dvě čtvrtfinále a má na kontě nezvykle více porážek než výher (10-11). "Těžko se mi s tím vyrovnává. Lidi čekají víc, já sama od sebe čekám víc, i když vím, že nemám v sezoně obecně natrénováno," řekla dvaatřicetiletá Kvitová novinářům.

Se zdravotními problémy má sice zkušenosti, ale těžko se s tím vyrovnává. "Jsou peklo, protože pak se to točí všechno dohromady, a když nemám natrénováno, tak chci hrát dobře v zápasech. Nějak to třeba vybojuju, ale další zápas už je potom tragédie. Je to fakt nahoru dolů, spíš dolů, ale pořád se snažím a nezbývá mi nic jiného než s tím bojovat a věřit, že to zlomím."

Před Roland Garros prohrála třikrát v řadě. I proto vynechala velký turnaj v Římě a odjela za kondičním trenérem Ivanem Trebatickým do Bratislavy. "Abych se připravila na Paříž a hlavně pak na trávu," řekla s myšlenkami na milovaný Wimbledon, který dvakrát vyhrála. "Doufám, že už to se mnou bude lepší. Párkrát jsem se v utkání zadýchala, ale nebylo to tak špatné," řekla Kvitová po výhře v 1. kole Roland Garros za hodinu a 22 minut nad Maďarkou Annou Bondárovou.

V Paříži je letos Kvitová pozorná. Loni si zde totiž po prvním kole v televizním studiu zvrtla kotník a z turnaje odstoupila. "Dávám si všude bacha," podotkla s úsměvem levoruká tenistka.

Ve dvaatřiceti letech patří mezi nejstarší účastnice turnaje a leckoho napadne, zda už to není pomalé odcházení české lvice. "Kolem sebe to moc neslyším, asi se to říká mimo mě. Nejsem nejmladší, co si budeme povídat," řekla Kvitová a doplnila: "A tělo taky nedrží tak, jak bych chtěla. Samozřejmě to na svém těle i mentálně cítím, o to horší je se s tím prát na kurtu i mimo něj i v trénincích. Vnímám, nevnímám, je to taková směs asi jako celá sezona."

Tenis stále miluje a diváci ji také. Na malém kurtu Kvitové proti Bondárové pomohli. "Hrozně emočně mě to dostalo. Myslím v hezkým," řekla. Paříž je pro Kvitovou spjatá s návratem po vážném zranění ruky po přepadení, proto zde věci více prožívá. "Emoce se mi tady tak nějak vrací."