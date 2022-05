Kvitová na French Open prošla do druhého kola. Obhájkyně titulu Krejčíková a debutantka Noskovou vypadly

Petra Kvitová se ani na jedné ze tří antukových generálek nedočkala vítězství, do Paříže přijela s mizernou letošní bilancí 9-11 a sérií čtyř porážek. Přesto už pojedenácté v řadě v areálu Rolanda Garrose zvládla úvodní zápas hlavní soutěže, letos si v něm poradila 7-6(0) 6-1 s debutantkou Annou Bondárovou.

Ve francouzské metropoli silně pršelo už dopoledne, ale zápasy začaly podle plánu a dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová na zvlhlé antuce zpočátku chybovala. "Nebylo to moc příjemný, počasí nešlo na moji stranu. Ona má antuku ráda a bylo to vidět. Dobře se hýbala, když jsem nezahrála úhel, byla skoro všude. A její forhend byl docela nepříjemný. Opravdu to ze začátku nešlo na moji stranu, ani podáním jsem si nepomáhala," komentovala Kvitová začátek.

Se semifinalistkou turnaje v Rabatu v šesté hře i kvůli dvěma dvojchybám přišla o servis a prohrávala 2-4. "A pak se to zlomilo. A musím říct, že mi hrozně pomohli lidi. Atmosféra i na takovém malém kurtu byla neuvěřitelná, fakt moc dobrý," děkovala Kvitová.

Za stavu 3-5 odvrátila setbol, poté co soupeřka poslala míč do sítě, a sama křížným bekhendem proměnila brejkbol na 4-5. Od stavu 5-5 se rozjela, vyhrála sedmnáct míčů v řadě, což znamenalo zisk tie-breaku v poměru 7-0 a rychlé vedení ve druhé sadě, ve které už dominovala. Jen poslední hru si zkomplikovala a proměnila až pátý mečbol svým sedmým esem v utkání.

"Poslední game byl hrozně náročný na psychiku. Lidi mi hrozně fandili, ale já byla najednou ztuhlá. Až se mi udělalo špatně. Když začalo pršet a ona měla brejkbol, byla jsem na sebe naštvaná, že už dávno mohl být konec. Ale naštěstí jsem to dohrála," oddechla si 32letá Češka po jubilejní 30. pařížské výhře, díky níž může dál útočit na svou první účast ve druhém týdnu grandslamů od sezony 2020.

Ve svém 13. startu na turnaji bude dvojnásobná semifinalistka pokračovat proti divoké kartě Darje Savilleové, s ruskou rodačkou reprezentující Austrálii může srovnat vzájemnou bilanci. Loni k utkání druhého kola kvůli nešťastnému pádu na tiskové konferenci, kde si zranila kotník, nenastoupila.

Barbora Krejčíková prohrála jako třetí obhájkyně titulu na antukovém Roland Garros v prvním kole. Světová dvojka, která se vrací po zranění, dnes v Paříži podlehla pod zataženou střechou centrálního dvorce někdejší juniorské světové jedničce domácí Diane Parryové po setech 6-1 2-6 a 3-6, ztratí post české jedničky a vypadne z Top 10.

Krejčíková, která loni vyhrála v Paříži i čtyřhru, před Roland Garros nehrála kvůli zranění lokte tři měsíce. Před turnajem říkala, že se cítí dobře, ale ruku měla v utkání zatejpovanou a herní výpadek se projevil na podání a v časování úderů, z čehož pramenilo 45 nevynucených chyb.

Zápas začala dvojchybou, ale pak profitovala z velké nervozity 97. hráčky světa Parryové. K prvnímu fiftýnu Krejčíkové pomohlo "prasátko" a pak přidala dalších 14 výměn v řadě. Za stavu 4-0 si prohrála podání, ale úvodní sadu získala bez větších problémů. Devatenáctiletá soupeřka s jednoručným bekhendem se postupně uvolnila. Krejčíková sice vedla ve druhém setu 2-0, ale čím dál více chybovala a prohrála šest gamů po sobě.

Parry shines in Paris.



19yo Diane Parry, a former Juniors #1, comes back from a break down in both sets 2 and 3 to beat the defending champ Barbora Krejcikova 1-6, 6-2, 6-3 and reach the 2nd round at #RolandGarros.



Krejcikova will drop from #2 to outside the top 10! pic.twitter.com/zpv5MTWwso