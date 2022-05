Muchová, Siniaková i Bouzková zvládly vstup do French Open

FRENCH OPEN - České tenistky první den na Roland Garros neztratily ani set. Karolína Muchová zasáhla z českých hráček letos do bojů na antuce pařížského grandslamu jako první a porazila na divokou kartu hrající domácí Carole Monnetovou dvakrát 6-3. Deblová šampionka Kateřina Siniaková zdolala Chorvatku Petru Martičovou 6-4 7-6 a Marie Bouzková si proti Anastasii Gasanovové připsala premiérovou výhru na pařížské antuce.

Karolína Muchová vedla v prvním setu nad dvacetiletou Carole Monnetovou 5-2. Monnetová si nechala ošetřit nohu a poté vzala Češce servis, ale Muchová vzápětí brejkem set ukončila. Ve druhé sadě Muchová ztratila podání na 1-2, ale čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila a utkání ukončila po hodině a 48 minutách při čtvrtém mečbolu.

"V neděli jsem tady hrála poprvé. Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Byl to těžký zápas, bojovala o každý míč. Každé první kolo je zrádné, takže jsem ráda, že jsem ho zvládla," řekla Muchová, která kvůli zranění vynechala letošní Australian Open. "Jsem ráda, že můžu zase hrát na grandslamu, že jsem ready," uvedla.

Příští soupeřkou svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy Muchové bude turnajová čtyřka a loňská semifinalistka Maria Sakkariová z Řecka. "Je to kvalitní hráčka, je na tom skvěle fyzicky a bude to těžký zápas. Očekávám těžkou bitvu. Dám do toho všechno," řekla Muchová. Se Sakkariovou má bilanci 1-1, loni ji porazila na antuce v Madridu.

Kateřina Siniaková potvrdila v duelu s Petrou Martičovou roli žebříčkové favoritky po dvouhodinovém boji. Po horším vstupu do zápasu prohrávala už 1-3, dokázala ale skóre dotáhnout a úvodní set získala, přestože v něm třikrát přišla o podání.

Servis ztratila jako první i ve druhé sadě, okamžitě ale zareagovala stejně jako v závěru, kdy odmítla možnost třetího setu a vynutila si tie-break. V něm šla rychle do vedení 4-1, nakonec ale proměnila až druhý mečbol a zkrácenou hru získala v poměru 8-6.

"Jsem hrozně nadšená. Upřímně jsem vůbec nevěděla, jak to dopadne, a cíl byl prostě dohrát aspoň zápas. Jsem moc ráda, že to dopadlo takhle, že jsem i vyhrála, a musím říct, že jsem se cítila i dobře na kurtu," řekla Siniaková. Ve druhém kole bude čelit finalistce loňského US Open Leylah Fernandezové z Kanady.

Marie Bouzková na závěr dne přešla premiérově první kolo po výhře 6-2 6-1 nad náhradnicí Anastasií Gasanovovou a na čtvrtý pokus si připsala premiérovou výhru na French Open.

"Určitě je to hodně sladká výhra a jsem moc ráda. První výhry tady si cením," řekla. Přitom se musela narychlo přeorientovat na jinou soupeřku. Původně měla hrát s Lauren Davisovou, ale Američanka odstoupila a jako 'lucky loser' ji nahradila Gasanovová. "Z WTA mi volali, že je změna soupeřky, ve tři odpoledne, takže jsem to věděla docela včas," řekla Bouzková.

Gasanovovou porazila letos v kvalifikaci v Miami, kde odvrátila mečbol a vyhrála ve třech setech. V Paříži 154. hráčku světa přehrála za pomoci 18 vítězných míčů za hodinu a devět minut. "Hrála jsem dobře, věřila asi a koncentrovala se od začátku do konce," řekla Bouzková.

Ve druhém kole je na grandslamu stejně jako v lednu v Austrálii. "Mám víc zkušeností a možná k tomu přistupuju líp. Všechno vnímám jinak a možná si to tolik neberu, soustředím se na zápas a beru ho jako jakýkoliv jiný," řekla. O nejlepší grandslamový výsledek se utká s jednatřicátou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie.