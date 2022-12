Kvitová: Nevidím důvod končit. Tenis mě pořád baví

"Když jsem byla během sezony zraněná, hodně mě to trápilo a nebylo ani mentálně jednoduché se z toho dostat. Zjistila jsem ale, že mě to pořád baví. Stále ještě chci a nevidím důvod končit. Ve druhé půlce sezony jsem začala hrát líp a zjistila jsem, že na ty holky mám. Tohle mi dává hezkou krev do žil," řekla Kvitová při dnešním setkání s novináři.

Rodačka z Bílovce se trápila především v první půli sezony. Laborovala s řadou zdravotních potíží a prohrála 13 z 23 zápasů. Zlomem pro ní byl červnový triumf v Eastbourne.

"Neměla jsem období, kdy bych si řekla, že končím. Když jste zranění a tělo vás nepustí do stoprocentního výkonu či tréninku, bojuje se s tím hůř. Neměla jsem ale moment, že bych si řekla: Tak jo, po tomhle turnaji nebo po sezoně končím. Pořád jsem hrála a tím, že jsem se na konci sezony začala cítit líp fyzicky, začalo mě to i víc bavit," uvedla Kvitová.

Když zaslechla, že je nejstarší hráčkou v top 20 žebříčku WTA, rozesmála se. Více než věk vnímá, jak na tom jsou její bývalé spoluhráčky a protivnice. "Vidím spíše to, že Lucka Šafářová má druhé dítě, Cibulková s Wozniackou také… Má to dvě strany. Vnímám, že jsem tam nejstarší, ale nevadí mi to. Nic si z toho nedělám," řekla Kvitová a neřeší ani fanoušky, kteří nad koncem její kariéry spekulují. "Ještě nemusí trnout. Jednou to přijde, to je jasné, ale teď to neplánuju," doplnila bývalá světová dvojka.

Po skončení letošní sezony stihla krátkou dovolenou. Trávila čas v Mexiku a poté v Monaku, kde také trénovala. Tento týden je na pražské Spartě, za níž bojuje v extralize smíšených týmů. Dnes porazila Terezu Martincovou z I. ČLTK Praha 6:1, 6:4 cítí se relativně fit.

"Moje bolístky se už asi nikdy bohužel úplně nezahojí. Každá hráčka má bolístky, záleží, jak se s nimi kdo vypořádá. Celý život s něčím bojuju a už jsem si na to zvykla. Nejsem úplně stoprocentní a asi už nikdy nebudu. Snažím se to přijmout. Momentálně to jde," podotkla vítězka 29 turnajů WTA.

V další sezoně jí bude pomáhat nový kondiční trenér Kompánek, který nahradil Trebatického. "Rozešli jsme se po US Open v dobrém. Ivan nechce tolik cestovat a já bych chtěla někoho, kdo cestovat bude. Oslovili jsme Zdeňka a ten na to kývl," řekla Kvitová.

Šestnáctá hráčka světa bude také hlavní oporou českého týmu turnaji United Cup, který se uskuteční na konci roku v Austrálii. Spolu s ní budou v týmu Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina, Marie Bouzková a Jesika Malečková. Kapitánem bude trenér Kvitové Jiří Vaněk.

"Nevím, co od toho čekat, ale tím, že přišli s novým modelem, tak je pro mě vše nové dobré. Chtěla jsem tuhle novou týmovou soutěž zkusit a jsem ráda, že to klaplo a máme možnost v takto unikátní nové soutěži být," uvedla Kvitová.

Turnaj smíšených týmů, který se koná 29. prosince do 8. ledna, jí jen naruší povánoční program. "Letíme všichni už 25. prosince. Bude nás plné letadlo a bude to fajn. Hrozně se těším. Je blbé, že den po Vánocích už letíme, ale s rodiči a bratry si uděláme Vánoce 23. prosince," podotkla Kvitová.

Po United Cupu plánuje česká jednička turnaj v Adelaide a následně grandslamové Australian Open. S trenérem Vaňkem, s nímž se zasnoubila letos během Wimbledonu, ji čeká příští rok svatba. "Řekla jsem ano, takže by měla by být. Kdy a kde ale bude, to vám neřeknu," dodala s úsměvem Kvitová.