Kvitová si v Paříži na úvod poradila s domácí Dodinovou. Postupuje i Siniaková

FRENCH OPEN - Petra Kvitová si v úvodním kole French Open pod zataženou střechou centrálního dvorce Philippa Chatriera bez ztráty setu poradila s domácí Océane Dodinovou. Do druhého kola prošla také Kateřina Siniaková. O postup by dnes měli zabojovat ještě loňská finalistka Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Kristýna Plíšková a Jiří Veselý.

Petra Kvitová si před více než pětiměsíční koronavirovou přestávkou stihla zahrát čtyři turnaje a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Na další takovou účast však po srpnovém restartu sezony čeká, ve Flushing Meadows skončila na přípravném Western & Southern Open hned po úvodním zápase a na grandslamovém US Open v osmifinále.

Třicetiletá Češka dorazila na právě probíhající French Open bez jakékoli generálky, jelikož na antuce mívá v poslední době potíže s problémovým levým předloktím. Vypadá to, že levačka ale zatím drží. Dvojnásobná wimbledonská šampionka zahájila své letošní působení na pařížské antuce vítězstvím 6-3 7-5 nad domácí Océane Dodinovou.

Kvitová byla v úvodní sadě pod zataženou střechou centrálního dvorce Philippa Chatriera naprosto nekompromisní, když trefila 12 vítězných úderů oproti pouhým čtyřem nevynuceným chybám a na vlastním podání Dodinové povolila jen dva fiftýny.

Do druhého setu vstoupila brejkem, ale soupeřka se nenechala rozhodit, skóre otočila a ve zbytku setu hrála svůj nejlepší tenis. Kvitová přesto do rozhodující sady nemusela. Za stavu 4-4 měla brejkbol, ovšem ten nevyužila a musela dotahovat nebezpečné skóre. Zvládla to však čistou hrou, v následujícím gamu už servis Francouzky prolomila, premiérový souboj s Dodinovou suverénně dopodávala a po 77 minutách využila hned první mečbol.

"Bylo to těžké. Hrála hodně agresivně, ploché údery. Ve druhém setu se do toho pustila ještě odvážněji a na konci to bylo obtížné," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu s Fabricem Santorem. "Všechny zdravím domů v Česku, vím, že je státní svátek, a doufám, že jsem to všem zpříjemnila. Díky za podporu," řekla v češtině.

Maximem Kvitové na antukovém grandslamu, který loni vynechala, je semifinále z roku 2012. Od té doby se jí ale v Paříži nedaří, při posledních šesti startech jen jednou postoupila do druhého týdne (osmifinále 2015). Další soupeřkou nasazené sedmičky bude Jasmine Paoliniová, s níž se utká poprvé. Italská antukářka si poradila 6-4 6-3 s Aljonou Bolšovovou.

Kateřina Siniaková před týdnem na poslední generálce ve Štrasburku poprvé v sezoně v hlavních soutěžích porazila dvě soupeřky po sobě a poprvé od loňského srpna postoupila do čtvrtfinále.

Na zlepšenou formu navázala na French Open, kde v úvodním kole po setech 7-6(5) 6-2 vyřadila Lauren Davisovou, jež prohrála již sedmý zápas v řadě, a připsala si první letošní grandslamovou výhru.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Hradce Králové sice v úvodním dějství, které měla možnost i dopodávat, třikrát neudržela náskok brejku, nicméně napínavou koncovku zvládla v tie-breaku. V následující sadě, v níž soupeřce povolila jen dvě hry, už byla v klíčových momentech jasně lepší hráčkou.

Siniaková, která si loni na French Open vyšlápla na tehdejší světovou jedničku Naomi Ósakaovou a zahrála si své jediné dosavadní grandslamové osmifinále, v dalším kole vyzve vítězku ruského derby mezi Světlanou Kuzněcovovou a Anastasií Pavljučenkovovou.

Začátek dnešního programu mimo centrální dvorec opozdil déšť. O postup by měli zabojovat ještě loňská finalistka Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Kristýna Plíšková a Jiří Veselý. Více informací k zápasům si můžete přečíst v našem denním preview.