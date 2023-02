Kvitová v Dauhá nestačila na Gauffovou. Muchová prohrála bitvu s Garciaovou

Petra Kvitová si v úvodních týdnech sezony vedla fantasticky a přemožitelku našla až v pátém zápase. Od té doby jsou ovšem výkony 32leté Češky nestabilní. Po porážce s Darjou Kasatkinovou ve čtvrtfinále v Adelaide měla na Australian Open potíže s Alison Van Uytvanckovou i Anhelinou Kalininovou a obrat k lepšímu nepřišel ani v oblíbeném Dauhá, kam dorazila po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole úvodního grandslamu roku.

Dvojnásobná šampionka sice začala v katarské metropoli solidní výhrou nad Shuai Zhang a mohla si při devátém startu v tomto dějišti zahrát už sedmé čtvrtfinále, nicméně v premiérovém souboji s Cori Gauffovou se jí vůbec nedařilo, s 18letou Američankou prohrála 3-6 6-7(6) a teprve podruhé a druhým rokem po sobě tady skončila už ve druhém kole.

Obě aktérky se v utkání trápily na returnu, k vidění byl jen jeden brejkbol na obou stranách. Zatímco Kvitová hrozbu odvrátit nezvládla a servis ztratila čistou hrou, Gauffová si s ní poradila esem. Rodačka z Fulneku měla v tie-breaku na dosah srovnání skóre, jenže za stavu 5-5 podcenila situaci a nezakončila skvěle rozehranou výměnu u sítě. První mečbol soupeřky ještě zlikvidovala, ale na druhý už zareagovat nedokázala.

Kvitová soupeřku přestřílela na vítězné údery 21-11, jenže také spáchala 31 nevynucených chyb, zatímco Gauffová jen 14.

"Už dlouho jsem ji sledovala hrát, takže to pro mě byl zvláštní si proti ní zahrát. Svým způsobem to bylo jako hrát s celebritou," řekla Gauffová s respektem k dvojnásobné wimbledonské vítězce. "Musela jsem akceptovat, že trefuje spoustu winnerů. Já dnes příliš šancí neměla. Více bodů jsem získala obranou," dodala.

Statistiky zápasu Kvitová - Gauffová

Gauffová, jež v probíhající sezoně vyhrála devět z deseti duelů, si i při své druhé účasti v Dauhá zahraje čtvrtfinále. Loni v něm nestačila na Marii Sakkariovou a letos vyzve nasazenou Rusku Veroniku Kuděrmetovovou.

Karolína Muchová v Dauhá začala hladkou výhrou nad Italkou Martinou Trevisanovou a také na třetí letošní akci vyhrála svůj úvodní zápas, druhé vítězství ale přidat nedokázala. S Caroline Garciaovou dnes svedla vyrovnanou bitvu, ovšem porazit vítězku loňského Turnaje mistryň nedokázala.



V prvním setu Muchová neudržela vedení 5-3, nicméně v tie-breaku přeci jen úvodní dějství strhla na svou stranu. Ve druhé sadě dlouho odolávala tlaku soupeřky a ve čtyřech gamech po sobě odvrátila celkem osm brejkbolů. Nakonec ale o servis přeci jen přišla a Francouzka následně brejk potvrdila.



V rozhodujícím dějství měla Muchová za stavu 4-3 teprve druhý brejkbol v zápase, ale možná rozhodující výměnu celého zápasu vyhrát nedokázala. Vzápětí potřetí přišla v zápase o podání a nakonec po třech hodinách boje a čtvrt hodiny před půlnocí katarského času prohrála 7-6 5-7 4-6.

Garcia FLIES in Doha ✈️



After hitting the 3 hour mark, @CaroGarcia closes it out in style! #QatarTennis pic.twitter.com/kSBEiCzvRt — wta (@WTA) February 15, 2023



26letá Češka přitom v zápase zaznamenala 29 winnerů, udělala jen 19 nevynucených chyb a odvrátila 13 z 16 brejkbolů. Sama se k šanci na brejk dostala jen dvakrát a jednu dokázala využít. Hráčce Top 10 podlehla teprve podruhé z posledních sedmi duelů.



"Jsem šťastná, že jsem tenhle těžký a strašně vyrovnaný zápas vyhrála. Byl to boj o každý bod, každý game byl důležitý. Ve druhém setu jsem nevyužila spoustu příležitostí na brejk, ale nakonec jsem ji zlomila," komentovala Garciaová.



Ve čtvrtečním čtvrtfinále se utká s Řekyní Mariou Sakkariovou, kterou porazila ve všech třech vzájemných duelech. Naposledy uspěla loni v semifinále Turnaje mistryň. "Očekávám další vyrovnaný zápas. Maria je velká bojovnice," řekla Garciaová.

Šwiateková vyhrála 6-0 6-1. Bencicová utekla z 1-6 a 1-4

Světová jednička Iga Šwiateková se po osmifinálové porážce na úvodním grandslamu sezony vrátila na kurty ve velkém stylu. Za obhajobou titulu v Dauhá polská tenistka vykročila drtivou výhrou 6-0 6-1 nad Američankou Danielle Collinsovou, které dovolila uhrát jen 20 fiftýnů a oplatila jí porážku ze semifinále loňského Australian Open.

"Dnes jsem se na kurtu cítila sebevědomě. Od začátku do konce jsem byla koncentrovaná disciplinovaně jsem plnila taktický plán. Nenechala jsem Daniellu dostat se do rytmu. Chtěl jsem být agresivní a jsem šťastná, že se to povedlo," komentovala Šwiateková, jež loni v Dauhá získala svůj nejcennější titul na tvrdém povrchu a odstartovala sérii 37 výher v řadě.

Ve čtvrtfinále se Šwiateková utká s rozjetou Belindou Bencicovou (h2h 2-1). Švýcarská tenistka dnes sice prohrávala s dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou 1-6 a 1-4 s mankem dvou brejků, ale výrazně nepříznivý vývoj otočila a zvítězila 1-6 7-6 6-4.

25letá Bencicová, jež minulý týden triumfovala v Abú Zabí po odvrácení dvou mečbolů ve finále proti Ljudmile Samsonovové, protáhla svou neporazitelnost na Blízkém východu na šest utkání a letošní bilanci vylepšila na 14-2. Víc výher v této sezoně žádná tenistka nezaznamenala.

Ještě blíže porážce byla ve svém prvním vystoupení od melbournského grandslamu světová čtyřka Jessica Pegulaová. Američanka zdolala Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6-2 2-6 7-5, přestože ve třetím setu prohrávala 2-5 a v desáté hře čelila dvěma mečbolům.

O postup do semifinále se Pegulaová utká s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou, jež si po odvrácení tří setbolů v řadě v tie-breaku druhé sady poradila 6-3 7-6 s Darjou Kasatkinovou.