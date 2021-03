Kvitová v Dubaji na triumf z Dauhá nenaváže. První zápas kvůli zranění vzdala

Petra Kvitová v sobotu ve finále turnaje WTA 500 v katarském Dauhá smetla 6-2 6-1 Španělku Garbiñe Muguruzaovou a ukončila téměř dva roky dlouhé čekání na zisk 28. titulu.



V Dubaji se však na vítězné vlně neudržela. Čtvrtá nasazená Češka nedohrála svůj zahajovací duel proti Švýcarce Jil Teichmannové, které za stavu ve druhém setu vzdala.



Světová desítka Kvitová si v průběhu prvního setu nechala několikrát na kurtu ošetřit zraněnou horní část pravé nohy a sadu prohrála hladce 2-6. Ve druhém setu se vítězka turnaje z roku 2013 dostala do vedení 4-1, pak ji ale znovu začaly sužovat zdravotní problémy a poté, co hladce prohrála sedmý game na 4-3, přišla za švýcarskou soupeřkou k síti a utkání skrečovala.



"Bohužel od semifinále v Dauhá jsem cítila přitahovač. Nelepšilo se to a v druhém setu se to ještě trochu zhoršilo. Bolela mě skoro celá ta pravá noha a nemohla jsem se pohybovat tak, jak jsem chtěla, a nechtěla jsem si to ještě zhoršit," vysvětlila své odstoupení den po 31. narozeninách Kvitová.



Rozehraný zápas Kvitová skrečovala teprve počtvrté v kariéře. V minulosti nedohrála v Římě 2019, New Havenu 2018 a Shenzhenu 2016. z dalších čtyř akcí odstoupila mezi zápasy.



Další turnaj by Kvitová měla odehrát za dva týdny na prestižním podniku WTA 1000 v Miami.



Do osmifinále dnes v Dubaji postoupily tři české tenistky Karolína Plíšková, Tereza Martincová a Barbora Krejčíková.